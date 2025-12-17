Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország

Japán exportja novemberben éves összevetésben 6,1 százalékkal emelkedett, meghaladva ezzel az októberi 3,6 százalékos növekedést, valamint az elemzők által várt 5 százalékos ütemet.
Az ING Bank elemzői szerint a kivitel már a harmadik egymást követő hónapban bővül. A növekedést elsősorban az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás lezárása és a globális félvezetők iránti kereslet élénkülése támogatta.
Célországok szerint vizsgálva az ázsiai export 4,5 százalékkal nőtt. Ezen belül kiemelkedő volt Tajvan (16,8 százalék), Malajzia (14,3 százalék) és Vietnám (14 százalék) teljesítménye. Ezzel szemben a Kínába irányuló kivitel 2,4 százalékkal csökkent. Az Egyesült Államokba 8,8, az Európai Unióba pedig 19,6 százalékkal bővült az export.
Termékcsoportonként a gépipari kivitel 5,1, az elektronikai export 7,4 százalékkal emelkedett. A félvezetők exportja 13 százalékkal nőtt, összhangban más ázsiai chipgyártók eredményeivel. A gépjárműkivitel ugyanakkor 4,1 százalékkal visszaesett, bár az Egyesült Államok felé enyhe, 1,5 százalékos növekedés, az Európai Unió irányába pedig erőteljes, 25,7 százalékos bővülés volt látható.
A Kína és Japán közötti kereskedelmi feszültségek hatása egyelőre bizonytalan. A Kínába irányuló export szinte minden kategóriában csökkent. Különösen erős volt a visszaesés a szerves vegyipari termékek esetében (-23,6 százalék), valamint a színesfémeknél (-26,8 százalék). Ezek a szegmensek azonban már az év nagy részében gyengélkedtek az alacsonyabb árak és a globális túlkínálat miatt.
Az import novemberben éves szinten 1,3 százalékkal nőtt. Ennek eredményeként a kereskedelmi mérleg 322,3 milliárd jen többletet mutatott. A szezonálisan kiigazított egyenleg már két hónapja pozitív, ami várhatóan támogatja a negyedéves gazdasági növekedést.
Egy külön jelentés szerint a hagyományos gépipari rendelésállomány októberben havi alapon 7 százalékkal ugrott meg a szeptemberi 4,2 százalékos növekedést követően.
Elemzők szerint a külső kereslet jelenleg erősebb a belsőnél, ami a következő hónapokban tovább élénkítheti az exportot és a beruházásokat.
A hírek egyértelműen erősítik a japán gazdaság fellendülésébe vetett hitet és a kamatemelési várakozásokat.
A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) pénteki ülésén a piac gyakorlatilag teljes bizonyossággal 25 bázispontos kamatemelésre számít. A befektetők figyelme Ueda Kadzuo kormányzó nyilatkozataira irányul, akitől nem várnak érdemben szigorúbb hangvételű üzeneteket. A jegybank előrejelzése szerint a reálkamatok a kamatemelés után is negatív tartományban maradnak, így további szigorításokra is marad mozgástér.
A piac jelenleg 2026 júniusára vagy júliusára árazza a következő lépést, bár egyre több elemző szerint inkább október tűnik valószínűnek. A jegybank a következő időszakban szorosan figyeli majd a magasabb kamatszint gazdasági hatásait, különös tekintettel a tavaszi bérmegállapodások eredményére és a jen árfolyamának alakulására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
