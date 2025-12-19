Az önkormányzati helyiségek kiaknázatlan aranytartalékot jelentenek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A hatékony helyiséggazdálkodás sikeres modelljének hat beavatkozási területe közül az első hármat (a stratégiai tervezést, illetve az adatvezérelt portfólió, valamint a jogi keretrendszer újragondolását) cikksorozatunk előző részében mutattuk be. Ezek teremtik meg azt a stabil alapot, amelyre egy valódi, gazdaságélénkítő portfólió épülhet. Ebben a cikkben a hat beavatkozási terület másik három elemét, vagyis a szükséges eszköztár gyakorlati oldalát mutatjuk be, így a pénzügyi ösztönzők rendszerét, a hatékony napi működés kialakítását, valamint az önkormányzat, mint aktív értékesítő partner szerepét.

1. Pénzügyi ösztönzők

A nemzeti vagyontörvény licitalapú logikája szembemegy a korszerű városfejlesztési elvekkel, mert szükségszerűen kiszorítja a kisebb profitrátával működő vállalkozásokat. A kötött jogi környezeten belül azonban továbbra is rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyekkel az önkormányzatok érdemben alakíthatják a bérlői mixet. Egy integrált vagyongazdálkodás ezért tudatosan differenciált árazással dolgozik, amely összehangolja a bevételi célokat a városfejlesztési elképzelésekkel.

Ennek alapja a bérleti díj meghatározása. Számos integrált vagyongazdálkodást alkalmazó önkormányzat a sokszínű, eltérő adottságú ingatlanállomány kezelése érdekében piaci logikájú, de súlyozott tényezőkön (elhelyezkedés, épületen belüli pozíció, műszaki állapot) alapuló övezeti alapárra tért át. Az így képzett bázisár teremti meg a mozgásteret a célzott ösztönzőknek, amelyek lehetővé a helyi gazdaság diverzifikálását:

Preferált funkciók támogatása: A környék karakterét erősítő tevékenységek (pl. galériák, könyvesboltok, kézműves műhelyek) bérleti díjkedvezményben részesülnek, míg a környezetterhelő vagy városképileg nem kívánatos profilok felárat fizetnek.

2. Szervezeti integráció

A hatékony működéshez intézményi reformra van szükség. A stratégia megvalósításához az önkormányzati vagyonkezelőknek ki kell lépniük a passzív adminisztratív szerepből, és aktív gazdasági szereplőként kell működniük. Ehhez szükséges a städtebaui kompetenciával – városfejlesztési szemlélettel – rendelkező szakemberek bevonása, valamint a kommunikációs és marketing tevékenységek jelentős bővítése.

A helyzetet Budapesten tovább bonyolítja a kétszintű önkormányzatiság: a főútvonalak többsége a Fővárosi Önkormányzat kezelésében van, miközben a kapcsolódó üzlethelyiségek jellemzően a kerületek tulajdonát képezik. A városléptékű tengelyek revitalizációja ezért csak a két szint összehangolt munkájával lehet sikeres.

Ehhez a fővárosi jelentőségű útvonalak megújításához olyan megállapodásokra van szükség, amelyek összehangolják a különböző kerületek tulajdonában lévő helyiségek pályáztatását (közös adatbázis, pályázati feltételek, adminisztráció stb.) a megadott útvonalon.

3. Az önkormányzat, mint szolgáltató partner

Az önkormányzati szektor legnagyobb versenyhátránya a piaccal szemben a passzivitás és a bürokratikus lassúság. A sikerhez az önkormányzatnak a piaci szereplőkhöz hasonlóan aktív értékesítési és ügyfél-elégedettségi eljárást kell működtetnie.

Az ügyfélút optimalizálása: A helyiségek megtekintése ma gyakran akadálypálya. Ezért minden kiadó ingatlanhoz profi fotó, pontos alaprajz, rövid leírás szükséges egy jól kereshető online felületen.

A megvalósítás útiterve: pilotprogram

Az integrált helyiséggazdálkodási modell bevezetése nem egyik napról a másikra történik meg. A kockázatok minimalizálása és a rendszer finomhangolása érdekében célszerű egy mintaprojekttel indítani, hogy az önkormányzat valós piaci környezetben tesztelje a folyamatokat.

A sikeres megvalósítás hét lépése:

Helyszínválasztás: Keressünk egy jól lehatárolható városrészt, ahol koncentráltan található (minimum 10-15) földszinti önkormányzati üzlethelyiség. A kiválasztás kritikus szempontja az időzítés: olyan területet érdemes választani, ahol a közeljövőben közterület-felújítás is indul, így a két beavatkozás egymást erősítheti. Ingatlanállomány felmérése: El kell végezni a kijelölt ingatlanállomány teljes körű műszaki és jogi átvilágítását, valamint pénzügyi auditját. Ez tartalmazza a tényleges állapot felmérését, a szerződések elemzését, a kintlévőségek tisztázását és a CAPEX-igények megbecsülését. Koncepcióalkotás: Ne esetlegesen adjuk ki a helyiségeket! Készüljön egy középtávú revitalizációs akcióterv a területre, amely meghatározza a kívánt karaktert, az ahhoz illeszkedő ideális bérlői mixet, valamint a szükséges kapcsolódó beruházásokat és kommunikációs feladatokat. Minden egyes helyiségre egyedi, rövid hasznosítási javaslatot szükséges kidolgozni. Műszaki felkészítés („White box”): A piacra lépés alapfeltétele a vállalható műszaki színvonal. A helyiségeket ún. „white box” szintre (tiszta falak, alapvető gépészet, rendezett jogi háttér) kell hozni, csökkentve ezzel a bérlők belépési kockázatát. Placemaking: A környék újrapozicionálása már a közterület-felújítás és a pályáztatás előtt elindul. Placemaking eszközök (rendezvényszervezés, taktikai urbanizmus stb.) és aktív kommunikáció segítségével vonjuk be a lakosságot és a helyi vállalkozókat, megerősítve a lokális identitást és egyúttal felépítve a negyed új karakterét. Csomagszintű pályáztatás: A helyiségek egyszerre kerülnek meghirdetésre, a megújuló utca kommunikációjával összekötve, egy intenzív sales-szemléletű kampány keretében. A cél, hogy a megújuló utca és az új üzletek egyszerre „robbanjanak be” a köztudatba. Monitoring és skálázás: A pilot nem ér véget a szalagátvágással. Az eredményeket folyamatosan mérni kell, a levont tanulságokat pedig adaptálni szükséges a végleges, településszintű stratégiába.

A nem-cselekvés luxusa

Gyakran felmerül a kérdés: Megéri ez a rengeteg befektetett energia és forrás? A válasz egyértelmű: a nem-cselekvés a létező legdrágább stratégia. A jelenlegi pályán a műszaki amortizáció, a halmozódó üzemeltetési költségek és az elmaradt bevételek folyamatosan nyitják a „cash-flow ollót”: a kiadások kúsznak felfelé, miközben a bevételek stagnálnak vagy csökkennek.

Proaktív beavatkozás nélkül ez a folyamat évről évre súlyosabb terhet ró az önkormányzati költségvetésekre. Az átállásnak kétségtelenül van rövid távú tőkeigénye, ám ahogy a portfólió szerkezete átrendeződik és a helyiségek felértékelődnek, a bevételi és kiadási görbék középtávon szükségszerűen metszik egymást.

Ettől a ponttól a helyiséggazdálkodás többé nem veszteségforrás, hanem nyereségtermelő ágazat a költségvetés mérlegében.

Így tehát a városvezetők előtt két út áll:

vagy elfogadják az ingatlanvagyon lassú amortizációját, és folytatják a megmaradt helyiségek koncepciótlan kiárusítását,

vagy professzionális portfólió-menedzserként a helyi gazdaság szolgálatába állítják a közvagyont.

A Budapesten található közel 20 ezer önkormányzati helyiség hatalmas, kiaknázatlan aranytartalékot jelent. Használjuk végre arra, amire való: a város fejlesztésére.

Címlapkép: Budapest, Margit-körút. A Margit-negyed példája mutatja, hogy a közös rendezvényszervezés, a kommunikációs támogatás és a bérlők közötti hálózatépítés növeli a városrész gazdasági aktivitását. (Fotó: Lopez Benjamin)