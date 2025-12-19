  • Megjelenítés
Az önkormányzati helyiségek kiaknázatlan aranytartalékot jelentenek
Az önkormányzati helyiségek kiaknázatlan aranytartalékot jelentenek

A nem lakáscélú önkormányzati helyiségekkel kapcsolatos gazdálkodás problémáiról és az abban rejlő lehetőségekről szóló hétrészes cikksorozatunk előző részében lefektettük a hatékony helyiséggazdálkodás alapjait: a portfóliószemléletű vagyonstratégiát, az adatvezérelt portfólió kialakítását és a rugalmas szabályozási keretet. Most a rendszer operatív eszköztárára térünk át – azokra a konkrét módszerekre, amelyek a mindennapi működésben valóban meghatározzák a teljesítményt, úgy mint az árazási logika, a napi működési rendszer felépítése, valamint az értékesítés megszervezésének módja. Azt is bemutatjuk, miként lehet mindezt valós körülmények között, kontrollált kísérleti környezetben tesztelni egy pilotprogram segítségével.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A hatékony helyiséggazdálkodás sikeres modelljének hat beavatkozási területe közül az első hármat (a stratégiai tervezést, illetve az adatvezérelt portfólió, valamint a jogi keretrendszer újragondolását) cikksorozatunk előző részében mutattuk be. Ezek teremtik meg azt a stabil alapot, amelyre egy valódi, gazdaságélénkítő portfólió épülhet. Ebben a cikkben a hat beavatkozási terület másik három elemét, vagyis a szükséges eszköztár gyakorlati oldalát mutatjuk be, így a pénzügyi ösztönzők rendszerét, a hatékony napi működés kialakítását, valamint az önkormányzat, mint aktív értékesítő partner szerepét. 

1. Pénzügyi ösztönzők

A nemzeti vagyontörvény licitalapú logikája szembemegy a korszerű városfejlesztési elvekkel, mert szükségszerűen kiszorítja a kisebb profitrátával működő vállalkozásokat. A kötött jogi környezeten belül azonban továbbra is rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyekkel az önkormányzatok érdemben alakíthatják a bérlői mixet. Egy integrált vagyongazdálkodás ezért tudatosan differenciált árazással dolgozik, amely összehangolja a bevételi célokat a városfejlesztési elképzelésekkel.

Ennek alapja a bérleti díj meghatározása. Számos integrált vagyongazdálkodást alkalmazó önkormányzat a sokszínű, eltérő adottságú ingatlanállomány kezelése érdekében piaci logikájú, de súlyozott tényezőkön (elhelyezkedés, épületen belüli pozíció, műszaki állapot) alapuló övezeti alapárra tért át. Az így képzett bázisár teremti meg a mozgásteret a célzott ösztönzőknek, amelyek lehetővé a helyi gazdaság diverzifikálását:

  • Preferált funkciók támogatása: A környék karakterét erősítő tevékenységek (pl. galériák, könyvesboltok, kézműves műhelyek) bérleti díjkedvezményben részesülnek, míg a környezetterhelő vagy városképileg nem kívánatos profilok felárat fizetnek.
  • Bérbeszámítás (CAPEX-megosztás): A tőkebevonás egyik leghatékonyabb eszköze, melyben a bérlő által végzett, műszakilag jóváhagyott értéknövelő beruházások költségét az önkormányzat részben vagy egészben leírja a bérleti díjból. Így a város vagyona közvetlen költségvetési kiadás nélkül gyarapszik.
  • Minőségi ösztönzők: Az utcakép javítása érdekében az igényes portál- és belsőépítészeti felújítások díjkedvezménnyel, valamint a felújításhoz szükséges tervek biztosításával honorálhatók. Fordított esetben: a városképileg nem megfelelő portálok esetén magasabb díjszabás alkalmazható.
  • Inkubációs sávos árazás: A pécsi K20 modell alapján az induló vállalkozások kezdeti cash-flow terheit csökkentheti a sávos díjszabás: az első években nyújtott jelentős kedvezmény az üzlet beindulásával párhuzamosan éri el a piaci szintet.
  • Összességében legkedvezőbb ajánlat elve: Stratégiai jelentőségű ingatlanoknál gyakran az ár és a hasznosítási koncepció együttese a döntő, mely egy rögzített súlyozással születik (pl. 50% ár, 50% tartalom/üzleti és közösségi koncepció), így a városfejlesztési hatás ténylegesen értékelhetővé válik.

2. Szervezeti integráció

A hatékony működéshez intézményi reformra van szükség. A stratégia megvalósításához az önkormányzati vagyonkezelőknek ki kell lépniük a passzív adminisztratív szerepből, és aktív gazdasági szereplőként kell működniük. Ehhez szükséges a städtebaui kompetenciával – városfejlesztési szemlélettel – rendelkező szakemberek bevonása, valamint a kommunikációs és marketing tevékenységek jelentős bővítése.

A helyzetet Budapesten tovább bonyolítja a kétszintű önkormányzatiság: a főútvonalak többsége a Fővárosi Önkormányzat kezelésében van, miközben a kapcsolódó üzlethelyiségek jellemzően a kerületek tulajdonát képezik. A városléptékű tengelyek revitalizációja ezért csak a két szint összehangolt munkájával lehet sikeres.

Ehhez a fővárosi jelentőségű útvonalak megújításához olyan megállapodásokra van szükség, amelyek összehangolják a különböző kerületek tulajdonában lévő helyiségek pályáztatását (közös adatbázis, pályázati feltételek, adminisztráció stb.) a megadott útvonalon.

3. Az önkormányzat, mint szolgáltató partner

Az önkormányzati szektor legnagyobb versenyhátránya a piaccal szemben a passzivitás és a bürokratikus lassúság. A sikerhez az önkormányzatnak a piaci szereplőkhöz hasonlóan aktív értékesítési és ügyfél-elégedettségi eljárást kell működtetnie.

  • Az ügyfélút optimalizálása: A helyiségek megtekintése ma gyakran akadálypálya. Ezért minden kiadó ingatlanhoz profi fotó, pontos alaprajz, rövid leírás szükséges egy jól kereshető online felületen.
  • Aktív értékesítési szemlélet: Ma már nem a bérlő kutat a helyiség után, hanem a tulajdonos versenyez a jó bérlőért. Ezért az önkormányzatnak folyamatosan jelen kell lennie a piaci ingatlanportálokon és a közösségi médiában. Az önkormányzatnak meg kell jelennie szakmai rendezvényeken, vásárokon, networking eseményeken, és proaktívan kell keresnie a potenciális bérlőket.
  • Egyablakos ügyintézés: az idő kritikus erőforrás a vállalkozók számára. Szükséges egy olyan rendszer, ahol a potenciális bérlő egyetlen kapcsolattartón keresztül bonyolíthatja az összes adminisztrációt a megtekintéstől a szerződéskötésig.
  • Partnerség és mentorálás: A Margit-negyed példája mutatja, hogy a közös rendezvényszervezés, a kommunikációs támogatás és a bérlők közötti hálózatépítés növeli az elkötelezettséget és a városrész gazdasági aktivitását.
  • Városfejlesztési fókuszú, csomagolt pályáztatás: A legnagyobb piaci hatást a területileg koncentrált meghirdetés váltja ki. A helyiségeket a közterület-felújítással összhangban, kampányszerűen, csomagban érdemes piacra dobni, a stratégiai üzleteknél hasznosítási javaslatot is mellékelve.

A megvalósítás útiterve: pilotprogram

Az integrált helyiséggazdálkodási modell bevezetése nem egyik napról a másikra történik meg. A kockázatok minimalizálása és a rendszer finomhangolása érdekében célszerű egy mintaprojekttel indítani, hogy az önkormányzat valós piaci környezetben tesztelje a folyamatokat.

A sikeres megvalósítás hét lépése:

  1. Helyszínválasztás: Keressünk egy jól lehatárolható városrészt, ahol koncentráltan található (minimum 10-15) földszinti önkormányzati üzlethelyiség. A kiválasztás kritikus szempontja az időzítés: olyan területet érdemes választani, ahol a közeljövőben közterület-felújítás is indul, így a két beavatkozás egymást erősítheti.
  2. Ingatlanállomány felmérése: El kell végezni a kijelölt ingatlanállomány teljes körű műszaki és jogi átvilágítását, valamint pénzügyi auditját. Ez tartalmazza a tényleges állapot felmérését, a szerződések elemzését, a kintlévőségek tisztázását és a CAPEX-igények megbecsülését.
  3. Koncepcióalkotás: Ne esetlegesen adjuk ki a helyiségeket! Készüljön egy középtávú revitalizációs akcióterv a területre, amely meghatározza a kívánt karaktert, az ahhoz illeszkedő ideális bérlői mixet, valamint a szükséges kapcsolódó beruházásokat és kommunikációs feladatokat. Minden egyes helyiségre egyedi, rövid hasznosítási javaslatot szükséges kidolgozni.
  4. Műszaki felkészítés („White box”): A piacra lépés alapfeltétele a vállalható műszaki színvonal. A helyiségeket ún. „white box” szintre (tiszta falak, alapvető gépészet, rendezett jogi háttér) kell hozni, csökkentve ezzel a bérlők belépési kockázatát.
  5. Placemaking: A környék újrapozicionálása már a közterület-felújítás és a pályáztatás előtt elindul. Placemaking eszközök (rendezvényszervezés, taktikai urbanizmus stb.) és aktív kommunikáció segítségével vonjuk be a lakosságot és a helyi vállalkozókat, megerősítve a lokális identitást és egyúttal felépítve a negyed új karakterét.
  6. Csomagszintű pályáztatás: A helyiségek egyszerre kerülnek meghirdetésre, a megújuló utca kommunikációjával összekötve, egy intenzív sales-szemléletű kampány keretében. A cél, hogy a megújuló utca és az új üzletek egyszerre „robbanjanak be” a köztudatba.
  7. Monitoring és skálázás: A pilot nem ér véget a szalagátvágással. Az eredményeket folyamatosan mérni kell, a levont tanulságokat pedig adaptálni szükséges a végleges, településszintű stratégiába.

A nem-cselekvés luxusa

Gyakran felmerül a kérdés: Megéri ez a rengeteg befektetett energia és forrás? A válasz egyértelmű: a nem-cselekvés a létező legdrágább stratégia. A jelenlegi pályán a műszaki amortizáció, a halmozódó üzemeltetési költségek és az elmaradt bevételek folyamatosan nyitják a „cash-flow ollót”: a kiadások kúsznak felfelé, miközben a bevételek stagnálnak vagy csökkennek.

Proaktív beavatkozás nélkül ez a folyamat évről évre súlyosabb terhet ró az önkormányzati költségvetésekre. Az átállásnak kétségtelenül van rövid távú tőkeigénye, ám ahogy a portfólió szerkezete átrendeződik és a helyiségek felértékelődnek, a bevételi és kiadási görbék középtávon szükségszerűen metszik egymást.

Ettől a ponttól a helyiséggazdálkodás többé nem veszteségforrás, hanem nyereségtermelő ágazat a költségvetés mérlegében.

Így tehát a városvezetők előtt két út áll:

  • vagy elfogadják az ingatlanvagyon lassú amortizációját, és folytatják a megmaradt helyiségek koncepciótlan kiárusítását,
  • vagy professzionális portfólió-menedzserként a helyi gazdaság szolgálatába állítják a közvagyont.

A Budapesten található közel 20 ezer önkormányzati helyiség hatalmas, kiaknázatlan aranytartalékot jelent. Használjuk végre arra, amire való: a város fejlesztésére.

Címlapkép: Budapest, Margit-körút. A Margit-negyed példája mutatja, hogy a közös rendezvényszervezés, a kommunikációs támogatás és a bérlők közötti hálózatépítés növeli a városrész gazdasági aktivitását. (Fotó: Lopez Benjamin)

