Dermesztő kontraszt az országban: van, ahol fagyoskodnak, máshol tavaszias az idő
Dermesztő kontraszt az országban: van, ahol fagyoskodnak, máshol tavaszias az idő

Jelentős hőmérsékletkülönbségek alakultak ki az ország különböző területei között, miközben a nyugati régiókban tartósan alacsony értékek, a déli és délkeleti országrészben tavaszias hőmérséklet jellemezte a mai napot - írja a HungaroMet Zrt..

Markáns hőmérsékleti kontraszt figyelhető meg ma Magyarország területén. A Nyugat-Dunántúlon továbbra is szokatlanul hideg az idő, ahol a tartós köd és rétegfelhőzet miatt sok helyen 5 Celsius-fok alatt maradt a hőmérséklet, a határ menti területeken pedig helyenként a fagypont közelébe süllyedt.

Ezzel éles ellentétben a déli és délkeleti országrészben a napos vagy fokozatosan kiderülő égbolt hatására 10 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, egyes helyeken pedig a 15 Celsius-fokot is meghaladta.

A jelentős területi különbségek ellenére az országos napi maximum-hőmérsékleti rekord nem került veszélybe. A jelenlegi rekord az 1989. december közepi rendkívül enyhe időszakhoz kapcsolódik, amikor

december 19-én Kapuvár és Kisbér mérőállomásain egyaránt 21 Celsius-fokot regisztráltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

