Így vált jelképes támogatássá a családi pótlék

Piacgazdasági átmenet és szociális védőháló

1991-ben az állam a nemzeti össztermék 4,36%-át fordította családtámogatásokra, amelynek közel felét a családi pótlék tette ki. Az arány jól mutatja a juttatás súlyát a rendszerben. Ez a kiemelt szerep nem volt véletlen: az Antall-kormány a családi pótlékot, számos más támogatással együtt, a piacgazdaságra való átállás társadalmi feszültségeinek enyhítésére szánta (a népesedéspolitikai célok mellett). Rövid időre még a kiegészítő családi pótlék is megjelent, melyet rászorultsági alapon a Boross-kormány indított el.

Megszorítások és értékcsökkenés

Az 1994-ben hatalomra került Horn-kormány a juttatások célzottságán kívánt javítani, azonban ez kevésbé sikerült. Mind a családi pótlékot, mind pedig a GYES-t a családok jövedelmétől tették függővé, vagyis e két támogatás univerzális jellege megszűnt. Ennek következtében a jobb helyzetű családok elvesztették a jogosultságukat, de a legszegényebbek közül is sokan kiestek, mivel nem tudták teljesíteni az igényléssel járó adminisztrációs feladatokat. Mindeközben a családi pótlék reálértéke is csökkenésnek indult, ezáltal

egyre kevésbé tudta mérsékelni a szegénységet: míg az évtized elején a háztartások 40%-át megóvta, 1995-re ez az arány 26%-ra, 1996-ra pedig 22%-ra esett vissza.

Családi pótlék, mint büntető eszköz

Az első Orbán-kormány családpolitikája sok tekintetben hasonlított a jelenlegi rendszerhez: fő célként a népességnövelést tűzték ki különösen a középosztály körében, a legfőbb motiváló eszköz pedig az adókedvezmény lett. Bár visszaállították a családi pótlékot, összegét nem emelték.

Az új kormány a támogatást kettébontotta nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra, amely bizonyos számú igazolatlan hiányzás esetén megvonható volt. A ciklus végére az új rendszer nem hozta meg a várt demográfiai fordulatot, emellett 1998 és 1999 között jelentősen nőtt a gyermekszegénység.

Fellendülés, majd befagyasztás

A szocialista-liberális koalíció 2002-ben meghirdette a „jóléti rendszerváltás” programját, amelynek keretében a Medgyessy-kormány 20%-kal emelte a családi pótlékot, bevezette a 13. havi juttatást, és megszüntette az iskoláztatási feltételt. Az ellátást a gyermek 24 éves koráig kiterjesztették, és a korábbi szegmentált támogatásokat a családi pótlékba olvasztották, ami gyakorlatilag megduplázta az összeget. Utóbbi különösen a szegényebb családoknak kedvezett.

A gyermekszegénység elleni küzdelem központi cél lett, amit a „Legyen jobb a gyermekeknek” stratégia parlamenti elfogadása is jelezett. A politikai támogatás azonban 2006 után meggyengült, majd a 2008-as válság újabb megszorításokat hozott: befagyasztották a családi pótlékot, és előírták, hogy a védelembe vett gyermekek esetében a támogatás legfeljebb 50%-át természetben lehet biztosítani.

A támogatás helye a munkaalapú társadalomban

2010 után a második Orbán-kormány gyakorlatilag teljes mértékben visszaállította az első kormányzati ciklus során bevezetett intézkedéseket, a szelektív pronatalizmus és a konzervatív értékek védelmének jegyében. A családi pótlék összege a 2009-es szinten befagyott, miközben az ellátás szabályozása a korábbiaknál jelentősen szigorúbbá vált.

Az ismételten bevezetett iskoláztatási támogatás esetében 2012-től a jegyző 50 óra igazolatlan hiányzás felett teljes mértékben felfüggesztheti az ellátást, ami a kutatások szerint számos vidéki, alacsony jövedelmű család megélhetési nehézségeit súlyosbította. Később hasonló feltételrendszert vezettek be az óvodai hiányzások szabályozásában is.

További problémát jelentett, hogy a családi pótlékra való jogosultság sok család esetében megszűnt, amikor a kormány 2011-ben a tankötelezettségi korhatárt 18 évről 16 évre csökkentette. Ennek következtében 2010 és 2015 között mintegy 200 ezerrel csökkent a családi pótlékban részesülő gyermekek száma, ami elsősorban a szigorúbb jogosultsági feltételeknek, kisebb részben pedig a felgyorsult kivándorlásnak tudható be.

A családi pótlék összege jelenleg egy gyermek esetén 12 200 forint havonta, két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint, míg három vagy több gyermek után gyermekenként 16 000 forint.

Az ellátás mértékét további tényezők is befolyásolják – így például a gyermek egészségi állapota, valamint az, hogy a szülő egyedülálló-e –, ugyanakkor a kifizethető összeg legfeljebb 25 900 forint gyermekenként.

Összegzés

A családi pótlék alakulása jól tükrözi a magyar családpolitika és jóléti állam irányváltásait az elmúlt három és fél évtizedben. A rendszerváltást követően a családi pótlék alapvetően univerzális, jövedelemkiegészítő eszközként működött, amely fontos szerepet játszott a gyermekszegénység mérséklésében. Az 1990-es és a 2000-es években a különböző kormányok eltérő hangsúlyokkal ugyan, de alapvetően elfogadták ezt a funkciót, még ha időről időre sor is került jogosultsági vagy összegbeli módosításokra.

A 2000-es évek második felétől egyre erőteljesebben megjelentek a feltételesség és a célzottság elemei, amelyek a családi pótlékot fokozatosan az érdemesség logikájához kötötték (pl. iskoláztatási támogatás). Ez a fordulat 2010 után vált igazán markánssá. A második Orbán-kormány időszakától kezdve a családi pótlék összege befagyott; az ellátás egyre inkább fegyelmező, kontrolláló eszközzé vált, különösen az alacsony státuszú családok esetében.

2010 óta a családi pótlék reálértéke folyamatosan csökkent, így mára gyakorlatilag elveszítette érdemi jelentőségét.

Ezzel párhuzamosan a családpolitika súlypontja az adóalapú, keresethez kötött támogatásokra helyeződött át, amelyek elsősorban a stabil munkaerőpiaci pozícióval rendelkező középosztálybeli családokat részesítik előnyben. Ebben a rendszerben a családi pótlék inkább szimbolikus jelentőségű, mintsem érdemi szociálpolitikai eszköz.

Összességében elmondható, hogy nem alakult ki hosszútávú politikai konszenzus a családi pótlék céljáról és funkciójáról. Az ellátást a különböző kormányok saját demográfiai, fiskális vagy ideológiai prioritásaik mentén alakították, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2025-re a családi pótlék már csak korlátozottan képes betölteni eredeti, szegénységcsökkentő szerepét.

A szerző a cikk megírásakor Darvas Ágnes és Szikra Dorottya Családi ellátások és szolgáltatások című könyvfejezetét vette alapul. In: Ferge, Zsuzsa (szerk.) Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015), Osiris Kiadó (2017) pp. 215-254.

