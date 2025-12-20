Nincs szükség több vendégmunkásra – Bőven elég az EU-n kívüli dolgozókra megszabott kvóta

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

„A recessziós gazdaság egyelőre nem tart igényt több harmadik országbeli munkavállalóra” – nyilatkozta a Portfolio.hu-nak Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

A cégek igényei nem érték el a kormányzat által erre az évre meghatározott 35 ezres szintet, ezért is tartották meg jövőre ezt az értéket.

– mondta a szakértő.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi harmadik országbeli munkavállaló jöhet hazánkba, mert vannak olyan kategóriák, amelyek nem esnek ezen kvóta alá. Ma Magyarországon háromféle foglalkoztatás tartozik a kvóta alá, de több mint húszféle jogcímen lehet harmadik országbeli állampolgárnak Magyarországon tartózkodnia, és adott esetben munkát vállalnia, magyarázta Nógrádi József.

Elég lesz a kvóta

Maier Dávid, a Terendo ügyvezetője szerint is bőven elég a 35 ezres kvóta, és – tette hozzá –egyébként is van lehetőség módosításra.

Amennyiben úgy adódna a helyzet, hogy több harmadik országbeli munkaerőre van szükség, akkor a kvótát megemelhetik

– közölte az ázsiai munkaerőre specializálódott szakértő.

Jelenleg körülbelül 130-140 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon, de természetesen csak egy töredékük érkezik az EU-n kívülről. Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta: a harmadik országbeli munkavállalók aránya hazánkban a legalacsonyabb a környező országok közül. Az NGM adatai szerint nálunk 2,6% a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya, szemben például Csehországgal, ahol ez az arány 16% körüli. „Ez az adat is igazolja, hogy Magyarország kevésbé kitett a külföldi munkaerő foglalkoztatásának, mint a szomszédos országok. Ugyanakkor a magyar munkaerőpiacon jelenleg is szinte teljes foglalkoztatásról beszélhetünk. Ráadásul a demográfia kedvezőtlen alakulása miatt évente 30-40 ezerrel kevesebb az aktív korú munkavállaló, így a hiányzó létszámot muszáj valahonnan pótolni” – emelte ki Mihályi Magdolna.

Bár az NGM időről-időre hangsúlyozza, hogy elsősorban a magyar munkaerő alkalmazása a cél, a vállalatok e téren napi akadályokba ütköznek. Mihályi Magdolna szerint a fő problémát a munkanélküliek összetétele jelenti: legalább 40%-uk 55 év feletti, 20%-uk pedig még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. „Őket a mai munkaerőpiacon, ami a több műszakról, munkaidőkeretről, automatizációról szól, nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet integrálni. Így leginkább a külföldi munkaerő jelenthet áthidaló megoldást” – véli a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

A szakértő egyben kiemelte: Magyarország ma már inkább a harmadik országbeliek számára vonzó, és kevésbé a környező országokból érkező munkavállalóknak, hiszen ez utóbbiak létszáma folyamatosan csökken, míg például a Fülöp-szigeteki munkavállalók száma dinamikusan növekszik. „Ugyanakkor a gazdaság jelenlegi állapotát vizsgálva azt látjuk, hogy a hírek inkább cégbezárásokról, leépítésekről és a beruházások halasztásáról szólnak” – jegyezte meg Mihályi Magdolna. Úgy véli, mivel idén több mint 3%-kal esett vissza az ipari termelés, nem csoda, hogy a kiadott mintegy 35 ezer engedély ellenére mindössze körülbelül 10 ezer EU-n kívüli munkavállaló érkezett Magyarországra vendégmunkás-engedéllyel. Szerinte így

valószínű, hogy 2026-ban is elegendő lesz a kvóta.

Ha mégis erőteljesebb lenne a külföldi munkaerő iránti igény, az NGM rendelete (35/2025 (XII.3.)) ad arra elvi lehetőséget, hogy növeljék a keretet, mert négy negyedévre visszamenőleg kell vizsgálni a KSH által mért átlagos üres munkahelyek számát. Mivel ez aktuálisan 40.665 álláshelyet jelent, elvileg további 5 ezerrel emelhetik a harmadik országbeli dolgozók kvótaszámát.

Ahogy idén, úgy jövőre is, kizárólag Fülöp-szigeteki, grúz és örmény dolgozók kaphatnak harmadik országbeliként munkavállalási engedélyt.

Nemzeti kártyával pedig Oroszország, Ukrajna, Szerbia, Fehéroroszország, Észak-Macedónia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina és Moldova állampolgárai jöhetnének dolgozni.

Beruházás megvalósításához pedig szigorú szabályok mellett határozott időtartamra a beruházó országából érkezhetnek munkavállalók.

A magasan képzett munkaerő részére kialakított engedélykategóriák esetében nincsenek nemzeti korlátozások. Ez jövőre is így marad.

Iparágak, ahol nagy az igény

Ha azt nézzük, hogy melyek jelenleg a legégetőbb területek a gazdaságban, ahová nagyon kellenének a külföldi munkavállalók, Maier Dávid azt emelte ki, hogy az alacsony gazdasági növekedés ellenére mindegyik iparágban munkaerőhiány látható, viszont mindenhol más miatt. Ez azzal is magyarázható, hogy a szakmunkás bérek nem követik le a nemzetközi piacot, és országon belül is nagyok a régiós eltérések. „Ezekre a helyekre különösen nehéz nem csak hazai, de harmadik országbeli munkaerőt is találni. A nemzetközi áruszállításban a külföldi munkaerő hatékony beáramlását a szabályozás is akadályozza, valamint a hatalmas bérverseny. A gyümölcs- és zöldségtermesztésben pedig már évek óta nem áll rendelkezésre helyi munkaerő, bár más európai országokban is ez egy komoly probléma” – vélekedett Maier Dávid.

Nógrádi József szerint, ahol igazán kellene a munkaerő, az a szakképzettséget igénylő fizikai munka (hegesztő, felsővezeték-szerelő, CNC-gépbeállító, villanyszerelő, ács, autószerelő, mezőgazdasági és erőgép szerelő).

Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője a termelőipar munkaerőhiányát emelte ki. Elmondta:

az összeszerelésnél, a gépkezelésnél, az építőiparban pedig a betanított és szakmunkánál van hiány.

A logisztikában a targoncavezetők, csomagolók, sofőrök vannak kevesen. Ezek az iparágak igénylik a legtöbb külföldi munkavállalót.

A vendéglátásban a szakácsok, konyhai kisegítők, szobalányok, felszolgálók,

a mezőgazdaságban pedig a betakarításban, csomagolásban dolgozók hiánya szintén jelentős, de kisebb volumenű igényekkel.

A szakértők szerint egyre inkább javul a külföldi munkaerő megítélése a hazai cégvezetők körében. Az első buktatók után ugyanis kialakultak a jógyakorlatok, és

általános tapasztalat, hogy az ideérkezőknél kisebb a fluktuáció, mint a magyar munkaerő esetében. Könnyebben vállalnak túlórákat is.

A kockázatokat mérlegelve viszont sok hazai cég meghátrál a külföldiek foglalkoztatása elől, mert nem látják biztosítottnak a folyamatos foglalkoztatásukat hosszabb távon, rövid távon pedig túl magas a velük kapcsolatos költséghányad.

