Megszenvedte az idei évet, jövőre viszont jöhet a fordulat ebben a szektorban

A Bloomberg Intelligence adatai szerint
a Stoxx 600 ipari alindexe jövőre közel 13 százalékos, egy részvényre jutó nyereségnövekedést érhet el, szemben a 2025-re várt 6,6 százalékkal.
Különösen magasak a várakozások a mesterségesintelligencia-infrastruktúrához kapcsolódó vállalatoknál, például a francia Schneider Electricnél, a német Siemens Energynél és az olasz Prysmian esetében. A Bloomberg Intelligence elemzői szerint ezek a cégek olyan, mesterséges intelligenciához kötődő növekedési lehetőséget kínálnak a befektetőknek, amely nem függ egyetlen technológiai vállalattól vagy platformtól sem.
A Schneider Electric nemrég bemutatott 2030-as stratégiáját a piac kedvezően fogadta. A Citigroup egyik elemzője szerint a jelenlegi, nagyjából 8 százalékos konszenzusos organikus árbevétel-növekedési várakozás túl óvatos; ő inkább 10 százalék körüli bővülésre számít. A Siemens Energy rendelésállománya szintén ígéretes: a 2026-os árbevétel mintegy 85 százalékát már most meglévő megrendelések fedezik.
Németország 500 milliárd eurós infrastrukturális ösztönzőcsomagja szintén komoly katalizátor lehet a következő években.
Az európai újrafegyverkezés pedig olyan védelmi beszállítóknak hozhat további megrendeléseket, mint a Rheinmetall, a Leonardo vagy a Saab.
A nagy, hosszú távú strukturális hajtóerőkhöz kevésbé kötődő vállalatok is kedvező hátszélre számíthatnak. A rövid ciklusú ipari óriások – köztük a svéd SKF és Sandvik, amelyeket idén árfolyam-ingadozások és kereskedelmi feszültségek fékeztek – a befektetési ciklusok újraindulásával újra erőre kaphatnak. A Sandvik különösen profitálhat bányászati berendezései iránti kereslet növekedéséből, ahogy az arany- és a rézárak tovább emelkednek.
A félvezetőipar várható élénkülése a VAT Group és az Atlas Copco számára jelenthet kedvező környezetet. Az építőipari aktivitás javulása közben az Assa Abloy zárgyártó és a Hexagon mérőrendszer-szolgáltató teljesítményét támogathatja.
Vannak ugyanakkor gyengébb szegmensek is. Az olajpiaci túlkínálattól való félelmek nyomás alatt tartják a nyersolaj árát, ami szűkítheti az olajvállalatok beruházási költségvetését. Az autóiparhoz erősen kötődő cégek – köztük az SKF, az Atlas Copco és a Siemens – szintén nehézségekkel szembesülhetnek a visszafogott kereslet és az éles verseny miatt. A kínai ellátási lánc zavarai és a gyenge lakáspiaci kereslet pedig olyan vállalatokat sújthat, mint a NIBE hőszivattyúgyártó vagy a Kone felvonógyártó.
A kereskedelmi feszültségek enyhülése és a növekedési tényezők erősödése miatt ugyanakkor összességében kedvező év elé néz az európai ipari szektor. A Deutsche Bank egyik elemzője szerint a vámok körüli bizonytalanságokat követően 2026-ban pozitív meglepetésekre lehet számítani a marzsokban.
