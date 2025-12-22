Recessziót kockáztat a Fed, ha jövőre nem folytatja a kamatcsökkentést

Stephen Miran, a Federal Reserve kormányzója szerint az amerikai jegybanknak tovább kell mérsékelnie a kamatokat jövőre, különben nő a recesszió kockázata. Úgy látja, a munkanélküliség emelkedése inkább „galamb” irányba tolhatja a döntéshozókat, miközben a Fed-en belül megosztottság van a további lépésekben.

„Ha nem igazítjuk lejjebb a politikát, akkor szerintem valóban kockázatokat vállalunk” – mondta Miran hétfőn a Bloomberg TV-nek adott interjúban. Hozzátette: rövid távon nem számít gazdasági visszaesésre, ugyanakkor a növekvő munkanélküliségnek a Fed tisztségviselőit további kamatcsökkentésre kellene ösztönöznie.

„A munkanélküliségi ráta felkúszott, akár az fölé is, ameddig sokan gondolták, hogy el fog jutni. Olyan adatokat kaptunk, amelyeknek a döntéshozókat galamb irányba kellene tolniuk” – fogalmazott.

Miran, akinek a Fednél betöltött mandátuma januárban jár le, szeptemberi kormányzói kinevezése óta nagyobb mértékű vágások mellett érvelt.

Miután a döntéshozók szeptember óta három alkalommal, összesen 75 bázisponttal csökkentették a kamatokat, Miran szerint a jövő hónap végén esedékes Fed-ülésen már kisebb a szükség egy 50 bázispontos lépésre – hozzátéve, hogy erről még nem döntött.

„Ilyenkor már olyan területre ér az ember, ahol elkezdhet mikromenedzselni ahelyett, hogy nagyobb vágásokat hajtana végre” – mondta a Fed-kormányzó. „És nem tudom, hogy már itt tartunk-e, vagy még kellene pár csökkentés, hogy eljussunk ide.”

A Fed ebben a hónapban 25 bázisponttal mérsékelte a kamatokat, de a tisztségviselők továbbra is élesen megosztottak a következő időszak pályáját illetően: a többség mindössze még egyetlen csökkentést vár jövőre. A friss nyilvános beszédek alapján a többség inkább a kivárás felé hajlik a következő hónapokban, amíg tisztábban látszik a gazdasági kilátás.

Több regionális elnök aggodalmát fejezte ki az infláció miatt, amely még mindig közel egy teljes százalékponttal a 2%-os cél fölött van. Eközben a munkanélküliség emelkedett, ami fokozza a félelmeket a munkaerőpiac hirtelen gyengülésével kapcsolatban.

