Túlzottdeficit-eljárás: tavasszal jöhet a pofon Magyarország számára az Európai Bizottságtól

Elképzelhető olyan forgatókönyv a 2025-ös tény költségvetési adatok, valamint a 2026-os büdzséfolyamatok fényében, hogy az Európai Bizottság a jövő tavaszi előrejelzési fordulóban javasolhatja a Tanácsnak a Magyarországgal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárás újabb szakaszába léptetését - írja a legfrissebb költségvetési célok alapján a Költségvetési Tanács.

Közzétette a Költségvetési Tanács az év végén esedékes hároméves kitekintését a makrogazdaság és a költségvetés folyamatairól. Ennek egyik lényeges eleme volt, amikor a KT beárazta a kormány költségvetést lazító gazdaságpolitikai intézkedéseit és kiderült belőle, hogy jövőre a GDP arányában 2,2%-ra fog rúgni a lakosságot célzó, jövedelemtranszfer. Ez a jövő évre várható 93 ezer forintos GDP-vel számolva 2050 milliárd forintot tesz ki.

A 65 oldalas elemzés másik érdekes eleme amikor a Horváth Gábor vezette testület Magyarország teljesítményét ítéli meg a túlzottdeficit-eljárás fényében, részletesen kitérve a nettó kiadás alakulására, ami kritikus fontosságú a brüsszeli szabályrendszerben.

Az Európai Bizottság 2025. novemberi előrejelzése szerint a védelmi kiadásokra vonatkozó mentesítési záradék alkalmazása mellett Magyarország az idei és a jövő évben is megfelel a nettó kiadási pályában előírt referenciaértékeknek, azonban

a 2025-re vonatkozóan bejelentett 5 százalékos hiány már kockázatot jelent a nettó kiadási pálya betartására nézve

- vetíti előre a KT anyaga.

Az európai szemeszter a gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási és szociálpolitikának az EU-n belüli koordinációjára szolgáló keret. A szemeszter őszi csomagjában az Európai Bizottság költségvetési szempontból értékelte a tagállamok mozgásterét, az euróövezeti tagállamok által benyújtott költségvetési terveket, a túlzottdeficit-eljárás (EDP) alatt álló tagállamok kilátásait, illetve az új fiskális keretrendszer legfontosabb számszerű indikátorának számító nettó elsődleges kiadások jövőbeni alakulását, valamint azok nettó kiadási pályának való várható megfelelését.

A nettó kiadási pálya az elfogadott nemzeti középtávú költségvetési-strukturális tervben szereplő nettó elsődleges költségvetési kiadások éves és kumulált küszöbértékét határozza meg. A nettó kiadási pálya referenciaértékeitől való eltéréseket egy kontrollszámlán követik nyomon évente, illetve kumuláltan is, és a számlán regisztrált eltéréseknek meg kell felelniük az előre rögzített küszöbértékeknek - emlékeztet a Tanács. A nettó elsődleges kiadások alatt azon állami kiadásokat értjük, amiből levonják a kamatkiadásokat, a diszkrecionális bevételi intézkedéseket, az uniós programokra fordított kiadásokat, a munkanélküli ellátásokhoz kapcsolódó kiadások ciklikus elemeit, valamint az egyszeri és átmeneti intézkedéseket. A kiadások éves növekedési üteme 2025-ben legfeljebb 4,3 százalék, míg 2026-ban 4 százalék lehet - emlékeztet a szervezet.

A Tanács ezen a ponton kitér arra, hogy Magyarország jelenleg túlzottdeficit-eljárás alatt áll, és a Bizottság előrejelzése alapján továbbra sincs szükség újabb lépésekre, ugyanakkor

a nettó kiadási pályának való megfelelés esélyei érdemben romlottak.

Azt is érdemes felidézni, hogy a kormány egyik fontos fiskális célja az, hogy az EDP-eljárás korrekciós ágát elkerülje.

A nettó kiadási pályában foglalt értékek elvétése esetén az EDP-t a Bizottság javaslatára az Európai Tanács újabb szakaszba léptetheti, és költségvetési kiigazító lépéseket írhat elő - idézi fel a Tanács.

A védelmi kiadásokat érintő mentesítési záradék nélkül a Bizottság előrejelzése szerint az éves kiadások már az idei évben, míg a kumulált kiadások a jövő évben haladnák meg az előírt, rendre 0,3 és 0,6 százalékos GDP arányos küszöbértékeket. A védelmi mentesítési klauzula alkalmazása mellett az idei évben a kontrollszámla egyenlege kedvező, a GDP -0,5 százaléka lehet, azonban 2026-ban a kontrollszámla +0,5 százalékos egyenlege a záradék aktiválásával együtt is közel kerül a GDP 0,6 százalékában megállapított referenciaértékhez.

A határértéket el nem érő, de pozitív kontrollszámla mellett az Európai Bizottság csak a lehetséges kockázatot állapítja meg, ugyanakkor a nettó kiadások magas szintje miatt a kontrollszámla kumulált egyenlege 2026-ban túllépheti a GDP 0,6 százalékában megállapított referenciaértéket. Az európai uniós előrejelzés a törvényben foglalt költségvetési hiánycélnál magasabb várható deficittel számol az idei és a jövő évre is, azonban a 2025. évi 4,6 százalékos GDP arányos hiányprognózis elmarad a kormány által bejelentett 5 százalékos szinttől.

Ha a 2025. évi tényadatok, illetve a 2026-os költségvetési folyamatok függvényében szükségessé válik, a Bizottság a tavaszi előrejelzési fordulóban javasolhatja a Tanácsnak a Magyarországgal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárás újabb szakaszba léptetését.

Majd később hozzáteszik: a kormányzati szektor 2025. és 2026. évekre megemelt hiánya együtt jár a nettó kiadások a tervhez képesti nagyobb ütemű növekedésével, aminek következtében 2026-ban a nettó kiadások kumulált növekedése az 1,3 százalékos rugalmasság mellett a GDP 0,8 százalékával meghaladja a tervben meghatározott maximális növekedési rátát, ami magasabb a 0,6 százalékos küszöbértéknél.

Államadósság-kilátások

A szervezet arra is felhívta a figyelmet az elemzésében, hogy a 2026. évi 73,5 százalékos államadósság-mutató elérése szempontjából kulcskérdést jelent, hogy a 2023-2025. években tapasztalt 1,0 százalék alatti gazdasági teljesítményhez képest 2026-ban hogyan lesz képes a magyar gazdaságban a 2,0-3,0 százalékos, majd 2027-2028. időszakban fenntartható módon 3,0 százalék körüli reál GDP növekedés megvalósulni.

A GDP-deflátor és az államadósság implicit kamatlába az államadósság-mutatóra ellentétes hatást gyakorol. Míg egy magasabb GDP-deflátor az államadósság-mutató értékét a nominális GDP magasabb szintje miatt az adott évben mérsékli, addig az államadósság implicit kamatlábának növekedése az adott évben az államadósság összegét és ezzel az adósságmutató értékét növeli - részletezik.

Az államadósság-mutató 2026-2028. évek közötti csökkenése szempontjából kihívást jelent, hogy a kormány 2025-2028-ra vonatkozó középtávú költségvetési terve szerint az államadósság implicit kamatlába magasabb lesz, mint a GDP-deflátor, ezért az államadósság-mutató javulásához az elsődleges egyenleg jelentős javulására, illetve a reál GDP dinamikus növekedésére lenne szükség a 2027-2028. közötti időszakban. Ez utóbbi elmaradása esetén az államadósság-szabály csak akkor teljesíthető, ha Magyarország nem használja ki teljes mértékben a védelmi kiadások növekedéséből adódó rugalmasságot, hanem erőteljesebben visszafogja nettó kiadásainak növekedését, és ezáltal a kormányzati középtúvú tervben szereplő eredeti célkitűzéseihez közeli pozitív elsődleges egyenleget ér el - állapítják meg.

