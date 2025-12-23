  • Megjelenítés
Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés
Gazdaság

Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Látszólag többet költünk dohánytermékekre, valójában azonban egyre kevesebbet fogyasztunk belőlük. A piac látványosan átalakul: a hagyományos termékek visszaszorulnak, miközben egyes alternatívák erősödnek. 2026-ban adóemelések jönnek.

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.

Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben. Azt is jól mutatja a lenti grafikon hogy, az elmúlt 10 év "cikkcakkos" volt a dohánypiacon, növekvő és csökkenő időszakok váltogatták egymást.

Az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított - és rosszabb minőségű -, vagy csempészett cigarettát.

KÖVESS MINKET

Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál. Ezt láttuk akkor amikor korábban a cigaretta helyett sokan átálltak a töltésre és most, amikor jönnek a füstmentes alternatívák.

Még több Gazdaság

Nagy Márton a magyar gazdaságot sújtó két erős függőségről és a pénzügyi védőpajzsról vallott

A Mészáros Csoport újabb babaáruházláncot vásárolt

Putyin gazdasága a szakadék szélén: ilyen intézkedésre a Szovjetunió óta nem volt példa

Cigaretta

A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták forgalma továbbra is évi mintegy 6 milliárd szál körül alakul. Bár 2025-ben enyhe csökkenés látható, ez egyelőre nem tekinthető valódi fordulatnak.

Finomra vágott dohány

Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.

Szivarka

Más képet mutat a szivarkák piaca, amely továbbra is stabilan növekszik, jóllehet maga a termékkör meglehetősen sokszínű. A drágább, jobb minőségű szivarkák mellett ide tartoznak a cigarettánál jóval olcsóbb termékek is, amelyek alternatívát jelenthetnek azoknak, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a dobozonként 2000 forintos cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig messze elmarad a cigarettáétól: évente kevesebb mint 800 millió szálról van szó.

Füst nélküli termékek

Jelentősen bővül a füst nélküli dohánytermékek piaca is. Ezek közé tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron keresztül fogyasztott dohány vagy más, szájon át használt termékek. A forgalom összességében emelkedik, bár az elmúlt hónapban kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami betudható készletezésnek is. Jelenleg a 2100 kilogrammos éves fogyasztás környékén tartunk.

Hevítés

Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet.

E-cigaretta

Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket.

Jön az adóemelés 2026-tól

Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik.

  • A szivarka esetében a százalékos adómérték nem változik, továbbra is a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka marad, ugyanakkor a minimumadó ezer darabonként 5 230 forintról 5 450 forintra nő.
  • A 8 centiméternél nem hosszabb cigaretták adóterhelése szintén emelkedik: a tételes adó 32 300 forintról 33 690 forintra, míg a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra nő ezer darabonként, miközben a kiskereskedelmi árhoz kötött 24 százalékos adómérték változatlan marad.
  • A finomra vágott fogyasztási dohány esetében kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra emelkedik az adó, ami egységes növekedést jelent a hasonló adózású termékeknél.
  • Ugyanez az emelés vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre, valamint a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is, amelyek adója szintén 28 060 forintról 29 270 forintra nő kilogrammonként.
  • A folyékony nikotintermékeknél is szigorítás jön: a töltőfolyadékok adómértéke milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik.
  • A hevített dohánytermékek esetében darabonkénti adóemelés történik, a jelenlegi 38 forintos szálankénti adó 40 forintra nő.
Dohány adóváltozások
Termék megnevezése (Egység) 2025 2026
Szivarka (14% + min. Ft / ezer db) 5 230 Ft 5 450 Ft
Cigaretta - Tételes adó (Ft / ezer db) 32 300 Ft 33 690 Ft
Cigaretta - Százalékos adó (kisker. ár %) 24% 24%
Cigaretta - Minimum adó (Ft / ezer db) 45 200 Ft 47 140 Ft
Finomra vágott dohány (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft
Töltőfolyadék / e-liquid (Ft / ml) 36 Ft 38 Ft
Füst nélküli dohánytermék (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft
Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft
Hevített termék (Ft / szál) 38 Ft 40 Ft
    Forrás: NAV

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility