Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Látszólag többet költünk dohánytermékekre, valójában azonban egyre kevesebbet fogyasztunk belőlük. A piac látványosan átalakul: a hagyományos termékek visszaszorulnak, miközben egyes alternatívák erősödnek. 2026-ban adóemelések jönnek.

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.

Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben. Azt is jól mutatja a lenti grafikon hogy, az elmúlt 10 év "cikkcakkos" volt a dohánypiacon, növekvő és csökkenő időszakok váltogatták egymást.

Az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított - és rosszabb minőségű -, vagy csempészett cigarettát.

KÖVESS MINKET

Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál. Ezt láttuk akkor amikor korábban a cigaretta helyett sokan átálltak a töltésre és most, amikor jönnek a füstmentes alternatívák.

Cigaretta

A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták forgalma továbbra is évi mintegy 6 milliárd szál körül alakul. Bár 2025-ben enyhe csökkenés látható, ez egyelőre nem tekinthető valódi fordulatnak.

Finomra vágott dohány

Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.

Szivarka

Más képet mutat a szivarkák piaca, amely továbbra is stabilan növekszik, jóllehet maga a termékkör meglehetősen sokszínű. A drágább, jobb minőségű szivarkák mellett ide tartoznak a cigarettánál jóval olcsóbb termékek is, amelyek alternatívát jelenthetnek azoknak, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a dobozonként 2000 forintos cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig messze elmarad a cigarettáétól: évente kevesebb mint 800 millió szálról van szó.

Füst nélküli termékek

Jelentősen bővül a füst nélküli dohánytermékek piaca is. Ezek közé tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron keresztül fogyasztott dohány vagy más, szájon át használt termékek. A forgalom összességében emelkedik, bár az elmúlt hónapban kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami betudható készletezésnek is. Jelenleg a 2100 kilogrammos éves fogyasztás környékén tartunk.

Hevítés

Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet.

E-cigaretta

Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket.

Jön az adóemelés 2026-tól

Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik.

A szivarka esetében a százalékos adómérték nem változik, továbbra is a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka marad, ugyanakkor a minimumadó ezer darabonként 5 230 forintról 5 450 forintra nő.

A 8 centiméternél nem hosszabb cigaretták adóterhelése szintén emelkedik: a tételes adó 32 300 forintról 33 690 forintra, míg a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra nő ezer darabonként, miközben a kiskereskedelmi árhoz kötött 24 százalékos adómérték változatlan marad.

A finomra vágott fogyasztási dohány esetében kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra emelkedik az adó, ami egységes növekedést jelent a hasonló adózású termékeknél.

Ugyanez az emelés vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre, valamint a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is, amelyek adója szintén 28 060 forintról 29 270 forintra nő kilogrammonként.

A folyékony nikotintermékeknél is szigorítás jön: a töltőfolyadékok adómértéke milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik.

A hevített dohánytermékek esetében darabonkénti adóemelés történik, a jelenlegi 38 forintos szálankénti adó 40 forintra nő.

Dohány adóváltozások Termék megnevezése (Egység) 2025 2026 Szivarka (14% + min. Ft / ezer db) 5 230 Ft 5 450 Ft Cigaretta - Tételes adó (Ft / ezer db) 32 300 Ft 33 690 Ft Cigaretta - Százalékos adó (kisker. ár %) 24% 24% Cigaretta - Minimum adó (Ft / ezer db) 45 200 Ft 47 140 Ft Finomra vágott dohány (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft Töltőfolyadék / e-liquid (Ft / ml) 36 Ft 38 Ft Füst nélküli dohánytermék (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék (Ft / kg) 28 060 Ft 29 270 Ft Hevített termék (Ft / szál) 38 Ft 40 Ft Forrás: NAV

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images