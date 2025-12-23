Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.
Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben. Azt is jól mutatja a lenti grafikon hogy, az elmúlt 10 év "cikkcakkos" volt a dohánypiacon, növekvő és csökkenő időszakok váltogatták egymást.
Az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított - és rosszabb minőségű -, vagy csempészett cigarettát.
Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál. Ezt láttuk akkor amikor korábban a cigaretta helyett sokan átálltak a töltésre és most, amikor jönnek a füstmentes alternatívák.
Cigaretta
A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták forgalma továbbra is évi mintegy 6 milliárd szál körül alakul. Bár 2025-ben enyhe csökkenés látható, ez egyelőre nem tekinthető valódi fordulatnak.
Finomra vágott dohány
Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.
Szivarka
Más képet mutat a szivarkák piaca, amely továbbra is stabilan növekszik, jóllehet maga a termékkör meglehetősen sokszínű. A drágább, jobb minőségű szivarkák mellett ide tartoznak a cigarettánál jóval olcsóbb termékek is, amelyek alternatívát jelenthetnek azoknak, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a dobozonként 2000 forintos cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig messze elmarad a cigarettáétól: évente kevesebb mint 800 millió szálról van szó.
Füst nélküli termékek
Jelentősen bővül a füst nélküli dohánytermékek piaca is. Ezek közé tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron keresztül fogyasztott dohány vagy más, szájon át használt termékek. A forgalom összességében emelkedik, bár az elmúlt hónapban kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami betudható készletezésnek is. Jelenleg a 2100 kilogrammos éves fogyasztás környékén tartunk.
Hevítés
Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet.
E-cigaretta
Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket.
Jön az adóemelés 2026-tól
Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik.
- A szivarka esetében a százalékos adómérték nem változik, továbbra is a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka marad, ugyanakkor a minimumadó ezer darabonként 5 230 forintról 5 450 forintra nő.
- A 8 centiméternél nem hosszabb cigaretták adóterhelése szintén emelkedik: a tételes adó 32 300 forintról 33 690 forintra, míg a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra nő ezer darabonként, miközben a kiskereskedelmi árhoz kötött 24 százalékos adómérték változatlan marad.
- A finomra vágott fogyasztási dohány esetében kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra emelkedik az adó, ami egységes növekedést jelent a hasonló adózású termékeknél.
- Ugyanez az emelés vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre, valamint a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is, amelyek adója szintén 28 060 forintról 29 270 forintra nő kilogrammonként.
- A folyékony nikotintermékeknél is szigorítás jön: a töltőfolyadékok adómértéke milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik.
- A hevített dohánytermékek esetében darabonkénti adóemelés történik, a jelenlegi 38 forintos szálankénti adó 40 forintra nő.
|Dohány adóváltozások
|Termék megnevezése (Egység)
|2025
|2026
|Szivarka (14% + min. Ft / ezer db)
|5 230 Ft
|5 450 Ft
|Cigaretta - Tételes adó (Ft / ezer db)
|32 300 Ft
|33 690 Ft
|Cigaretta - Százalékos adó (kisker. ár %)
|24%
|24%
|Cigaretta - Minimum adó (Ft / ezer db)
|45 200 Ft
|47 140 Ft
|Finomra vágott dohány (Ft / kg)
|28 060 Ft
|29 270 Ft
|Töltőfolyadék / e-liquid (Ft / ml)
|36 Ft
|38 Ft
|Füst nélküli dohánytermék (Ft / kg)
|28 060 Ft
|29 270 Ft
|Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék (Ft / kg)
|28 060 Ft
|29 270 Ft
|Hevített termék (Ft / szál)
|38 Ft
|40 Ft
|Forrás: NAV
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez Magyarországnak is fájni fog: két nagyhatalom egyszerre üti a német exportot
Súlyos árat fizethetünk Európa legnagyobb gazdaságának szenvedése miatt.
Mutálódott a vírus: máris több millió megbetegedést regisztráltak, aggasztó számok jönnek
A szakértők szerint nincs ok a pánikra.
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Több robbanást hallottak.
Úgy hírlik, beszállna a legnagyobb amerikai bank a kriptokereskedésbe
"Nem gondolom, hogy dohányoznod kellene, de megvédem a jogodat hozzá."
Megkapta az engedélyt a Novo Nordisk: jön a fogyókúrás csodaszer tablettás változata
Beelőzte a nagy amerikai riválist.
Trump bejelentette: Megtartja az USA a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat
Két hajót foglaltak le nemrég.
Legalább 15 halálesetért felelhet a Tesla elektromos ajtója
A Bloomberg kutatása szerint.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.