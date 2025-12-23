Ez Magyarországnak is fájni fog: két nagyhatalom egyszerre üti a német exportot

Az Egyesült Államokban Donald Trump vámintézkedései rombolták a német cégek üzleteit, miközben Németország egy időben szenvedte el a második "kínai sokkot" is. Mivel a Kínai Népköztársaság gazdasága egyre versenyképesebbé vált, Németország idén közel 90 milliárd eurós rekord kereskedelmi deficitet könyvelhet el Kínával szemben.

A német munkaadói szövetséghez kötődő Német Gazdasági Intézet (IW) új tanulmánya feltárja a világgazdaságban zajló tektonikus átrendeződés mértékét, és azt, hogy ez mennyire sújtja az exportorientált Németországot.

A tanulmány szerint „bár vannak ellensúlyozó hatások, amelyek részben kompenzálják az Egyesült Államokba és Kínába irányuló áruexport jelentős visszaesését, a német export alakulása továbbra is problémás”. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy

még ha eddig sikerült is elkerülni az összesített export nagyobb zuhanását, a jelenlegi trend mellett Németország tovább veszít a globális exportpiaci részesedéséből.

Az év első három negyedévében az Egyesült Államokba irányuló export közel 8 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

A Kínába irányuló kivitel ennél is nagyobb mértékben, 12 százalékkal zuhant.

Az IW számításai szerint ez a két piac összesen több mint 1,5 százalékponttal húzta le a teljes német export növekedését.

Van azonban egy biztató jel: a tengerentúli export gyengélkedését részben ellensúlyozta a más európai országokba irányuló magasabb kivitel.

Egyedül az Európai Unió több mint 1,5 százalékpontos pozitív növekedési hozzájárulást biztosít, ami szinte teljesen kompenzálja az Egyesült Államok és Kína együttes negatív hatását

– állapítja meg a tanulmány.

Minden kihívás ellenére a német export nominálisan 0,25 százalékkal nőtt 2025 első három negyedévében. Az inflációt figyelembe véve azonban reálértelemben 0,7 százalékos visszaesés következett be.

Az Egyesült Államok és Kína évek óta Németország legfontosabb kereskedelmi partnerei, a német exportőrök pedig hosszú időn át jelentős sikereket értek el mindkét piacon. Ezek az idők azonban véget érni látszanak.

Bár az Egyesült Államok továbbra is Németország legfontosabb exportpiaca, augusztusban a német kivitel az amerikai piacra 2021 novembere óta a legalacsonyabb szintre esett.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió ugyan a nyáron megállapodást kötött korábbi kereskedelmi vitájában, és ezzel elkerülték a további eszkalációt, az egyezmény mégis számos termékre – köztük a német autókra – jelentős vámtételeket ír elő.

Kína ezzel párhuzamosan 2010 óta először várhatóan nem kerül be Németország öt legnagyobb exportpiaca közé. A Germany Trade & Invest (GTAI) előrejelzése szerint a Kínába irányuló német export mintegy 10 százalékkal, 81 milliárd euróra esik vissza. Így Kína csak a hetedik helyet foglalhatja el a német áruk legfontosabb vásárlói között.

Mindez Magyarország számára is rossz hír, amely ezer szálon kötődik a német értékláncokhoz, így Európa legnagyobb gazdaságának exportcsökkenése a magyar konjunktúrát is lehúzhatja 2026-ban.

Míg az Egyesült Államokba irányuló export visszaesése elsősorban Donald Trump kereskedelmi háborújához köthető, addig a Kínával folytatott gyengébb kereskedelem inkább strukturális okokra vezethető vissza. A kínai autó- és gépgyártás ma már sok esetben eléri a német versenytársak technológiai szintjét, sőt egyes területeken meg is haladja azt.

Ehhez járulnak még a tisztességtelen versenyelőnyt jelentő állami támogatások, valamint az euróval szemben tartósan leértékelt jüan.

Ezzel szemben a más európai országokba irányuló export jóval jobban teljesített. Az IW szerint önmagában a Lengyelországba, Spanyolországba és Svájcba irányuló erősebb kivitel 0,3–0,3 százalékponttal járult hozzá a német exportnövekedéshez.

Összességében az Európai Unióba irányuló export a vizsgált időszakban kevesebb mint 3 százalékkal bővült, ám mivel az európai partnerek jelenleg a teljes német kivitel csaknem 70 százalékát adják, ez a szerény növekedés is közel 2 százalékponttal emelte az összesített német exportot.

"Európa stabilizáló erőnek bizonyul a német exportgazdaság számára" – hangsúlyozza az IW tanulmánya. A kutatók szerint a cél az, hogy a belső európai kereskedelem erősítésével növeljék a német exportot. Ehhez csökkenteni kell a kereskedelmi akadályokat nemcsak az EU egységes piacán belül, hanem az Egyesült Királysággal és Svájccal szemben is. Ez különösen fontos a Németország számára egyre nagyobb jelentőségű szolgáltatáskereskedelemben.

Az Európai Uniónak emellett "a legmagasabb prioritással" kell nyomást gyakorolnia az Egyesült Államokra a feldolgozott acél- és alumíniumtermékekre kivetett magas amerikai vámok mérséklése érdekében. "Ellenkező esetben jövőre további veszteségek várhatók a Németországból az Egyesült Államokba irányuló exportban" – figyelmeztet Jürgen Matthes, az IW közgazdásza. Hozzáteszi:

az EU-nak szabadkereskedelmi megállapodásokat kellene kötnie az ázsiai–csendes-óceáni térség országaival is, ahol Európa az elmúlt években jelentős exportveszteségeket szenvedett el.

Kínával kapcsolatban ugyanakkor Matthes szerint "kevés remény van arra, hogy a Kínába irányuló export hosszabb távon újra tartós növekedési pályára álljon". A Népköztársaság egyre inkább az önellátásra törekszik, technológiailag felzárkózik, és számos területen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaz. Az EU-nak címzett felhívások a kínai exportpiaci hozzáférési feltételek javítására várhatóan csak korlátozott eredményt hoznak. Matthes szerint ezért "annál indokoltabb" a veszélyeztetett európai termelés védelme, akár saját kereskedelmi korlátozások bevezetésével Kínával szemben.

Még ha a Távol-Keletre irányuló export csökken is, a német gazdaság továbbra is erősen függ Kínától. A Kínából származó import várhatóan több mint 7 százalékkal nő idén, mintegy 168 milliárd euróra. Ez azt jelenti, hogy az összes német import mintegy 12 százaléka a Népköztársaságból érkezik. "Ezek a fejlemények azt mutatják, hogy a Kínától való importfüggőség csökkentése csak nagyon lassan halad" – mondta Christina Otte, a GTAI szakértője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images