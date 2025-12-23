  • Megjelenítés
Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra
Portfolio
A következő napok időjárását két egymás felé tartó légköri képződmény határozza meg Magyarországon: egy északi anticiklon és egy délnyugat felől közeledő ciklon. Hatásukra erősödő szélre, lehűlésre, helyenként pedig havazásra is számítani lehet - írja friss előrejelzésében a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Hazánk időjárását jelenleg két markáns légköri rendszer alakítja: az északi területek felett elhelyezkedő anticiklon, valamint a délnyugat felől érkező ciklon. A meteorológiai előrejelzések szerint ez a két képződmény a következő napokban egyre közelebb kerül egymáshoz, ami érezhető változásokat okoz majd az időjárásban.

Az éjszakai óráktól kezdve megélénkül, majd tovább erősödik a szél, miközben északkelet felől hidegebb légtömegek áramlanak az ország fölé. A ciklonális hatás miatt elsősorban az ország nyugati és délnyugati részén várható tartósabb csapadék. Másutt inkább csak időszakosan, kisebb mennyiségben fordulhat elő eső vagy havazás.

A beáramló hideg levegő következtében nő annak az esélye, hogy a csapadék egyre több helyen hó formájában hulljon.

A meteorológiai modellek ugyanakkor azt mutatják, hogy a hideg levegő és a csapadékzóna kedvező találkozása csak kevés térségben lesz olyan mértékű, hogy tartós hótakaró alakuljon ki.

Az előrejelzések szerint szerdától a síkvidéki területeken főként Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon képződhet vékony, olvadékony hóréteg. A Dunántúl magasabban fekvő, hegyvidéki részein ennél több, akár néhány centiméteres friss hó is felhalmozódhat.

Az Időkép friss térképe szerint különböző mértékű esély van a fehér karácsonyra idén. Míg az ország keleti és középső részein 0-10% esély mutatkozik,

addig ország nyugati sávjában 30-50% esélye is van a fehér karácsonynak.

időkép hőtérkép
Kép forrása: Időkép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

