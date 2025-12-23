Putyin gazdasága a szakadék szélén: ilyen intézkedésre a Szovjetunió óta nem volt példa

A bérdinamika megtorpanása különösen feltűnő annak fényében, hogy a munkanélküliségi ráta továbbra is történelmi mélyponton, 2,2 százalékon áll. Ez az ellentmondás az orosz gazdaság növekvő egyensúlytalanságára utal, miközben az ukrajnai háború elhúzódik.
A lassuló bérnövekedés várhatóan más mutatókra is rányomja a bélyegét, mindenekelőtt a fogyasztásra és az ahhoz kapcsolódó adóbevételekre – véli Elina Ribakova, a Kijevi Közgazdasági Iskola szakértője. Ez tovább növeli a nyomást az államháztartáson, mivel Oroszország egyre inkább a belföldi adóbevételekre támaszkodik, miközben az energiakivitelből származó bevételek a szankciók és az alacsony olajárak miatt visszaestek.
A gazdaság 2024-ben kezdett hűlni, a GDP-növekedés pedig az idei évben legfeljebb 1 százalék lehet.
Az orosz beszerzésimenedzser-index decemberben 48 pontra esett, ami már a hatodik egymást követő hónapja jelzi az aktivitás csökkenését.
Az orosz gazdaság helyzete jelentősen romlott. A gazdaság 2023 eleje óta először került a stagfláció küszöbére
– írta Dmitrij Beluszov, egy orosz állami gazdaságkutató intézet vezetője, akinek testvére korábban Putyin elnök gazdasági tanácsadója volt, jelenleg pedig védelmi miniszter.
Az állami tartalékok apadnak, a jegybank pedig továbbra is két számjegyű alapkamatot tart fenn. Ez korlátozza az olcsó hitelekhez való hozzáférést, így a vállalkozások egyre kevésbé képesek béremeléssel versenyezni a munkaerőért.
A munkaerőminisztérium szerint Oroszországnak a következő öt évben több mint hárommillió új munkavállalóra lesz szüksége.
A munkaerőhiány ugyan némileg enyhült az év második felében, de továbbra is 25 százalék felett maradt, ami a háború előtti szint mintegy négyszerese.
A hiány szokatlan intézkedéseket szült: a kilencedik osztályos vizsgán megbukott tanulók például így is beléphetnek a szakképzésbe, és a korábbinál hamarabb munkába állhatnak. A heti átlagos ledolgozott munkaidő 38 órára emelkedett, ami rekordnak számít, miközben a fejlett gazdaságokban éppen ellenkező irányú a trend.
Az egyik legvitatottabb lépés a 2026-tól hatályba lépő szabály, amely szerint az orvosi diplomát szerzők három éven át kötelezően állami kórházakban lesznek kötelesek dolgozni, gyakran távoli vidéki térségekben.
Ilyen kötelezettség a Szovjetunió összeomlása óta nem volt érvényben.
A hallgatók a TikTokon bírálták az új előírást, "jobbágyságnak" nevezve azt.
Címlapkép: Kilátás a Moszkvai Nemzetközi Üzleti Központra (Moscow-City), amely magas épületeivel kiemelkedik a városból, és az üzleti világ központjává vált, nemzeti és nemzetközi vállalatok irányító központjaként szolgálva Moszkvában, Oroszországban, 2025. október 6-án. A fotó forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
