Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most

Az amerikai gazdaság mostani állapotát egyszerre jellemzi a lassulás és a pénzügyi piacok meglepő ellenálló képessége. A növekedési adatok mögött egyre több strukturális feszültség rajzolódik ki, miközben a monetáris politika mozgástere szűkül. A Federal Reserve döntései ezért már nemcsak az inflációról és a munkaerőpiacról szólnak, hanem a pénzügyi rendszer működőképességéről is.
Ezzel párhuzamosan az amerikai állam finanszírozási igénye tartósan magas marad. A költségvetési hiány, az emelkedő kamatkiadások és a mérséklődő külföldi kereslet együttese fokozatos nyomást helyez az állampapírpiacra. A hozamok alakulása egyre kevésbé követi a Fed kamatcsökkentéseit.
Ebben a környezetben a monetáris politika finomhangolása és az államkötvény-piac stabilitása szorosabban összefonódik, mint a korábbi ciklusokban. A következő években a Fednek egyszerre kell kezelnie a lassuló reálgazdaságot és a strukturálisan feszes kötvénypiacot.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Miért van kettős nyomás alatt a Federal Reserve?
- Hogyan navigálhat az amerikai jegybank?
- Mit okozhat ez a piacokon?
- Miért érdemes óvatosnak lenni emiatt az AI-boommal?
