Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most

Az amerikai gazdaságban egyszerre látszik a lassulás és az, hogy a pénzügyi piacok egyelőre meglepően jól viselik a feszültségeket. A Federal Reserve kamatpolitikája, a bőséges likviditás fenntartása és az állam finanszírozási igénye azonban egyre szorosabban fonódik össze, miközben a hosszú hozamok mind nagyobb önálló szerepet kapnak. Ez izgalmas helyzetet teremt a tőzsdéken és a piacokon, ahol a megszokott kapaszkodók mellett új összefüggések és kockázatok kezdenek meghatározóvá válni, ami nagyon különleges befektetési lehetőségeket is jelent.

Az amerikai gazdaság mostani állapotát egyszerre jellemzi a lassulás és a pénzügyi piacok meglepő ellenálló képessége. A növekedési adatok mögött egyre több strukturális feszültség rajzolódik ki, miközben a monetáris politika mozgástere szűkül. A Federal Reserve döntései ezért már nemcsak az inflációról és a munkaerőpiacról szólnak, hanem a pénzügyi rendszer működőképességéről is.

Ezzel párhuzamosan az amerikai állam finanszírozási igénye tartósan magas marad. A költségvetési hiány, az emelkedő kamatkiadások és a mérséklődő külföldi kereslet együttese fokozatos nyomást helyez az állampapírpiacra. A hozamok alakulása egyre kevésbé követi a Fed kamatcsökkentéseit.

Ebben a környezetben a monetáris politika finomhangolása és az államkötvény-piac stabilitása szorosabban összefonódik, mint a korábbi ciklusokban. A következő években a Fednek egyszerre kell kezelnie a lassuló reálgazdaságot és a strukturálisan feszes kötvénypiacot.