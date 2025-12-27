Jövőre még kevesebb forrás juthat segélyezésre – Nem tartható az ENSZ célja

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ahogy 2025 végéhez közeledünk, természetes, hogy gondolataink akörül forognak, jövőre milyen jó dolgokat tudunk megvalósítani – nemcsak a családunk és saját közösségünk, hanem az egész világ érdekében. Az ünnepi időszak nemcsak a személyes fogadalmakról szól, hanem egy nagyobb kérdés felvetéséről is: hogyan segíthetünk a világ szegényein a lehető leghatékonyabban?

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének e kérdés megválaszolására tett kísérlete lényegében idén teljességgel kudarcba fulladt. Egy évtizeddel ezelőtt az ENSZ mindent megígért mindenkinek a fenntartható fejlődési célok keretében: 2030-ra felszámolja a szegénységet, az éhezést, a betegségeket, a munkanélküliséget, megoldja a klímaváltozást, és véget vet a háborúknak. Idei jelentésében azonban beismerte a fájdalmas igazságot:

az ENSZ 169 célkitűzésének mindössze 18%-a kapcsán lehet elmondani, hogy azok elérése a megfelelő úton halad előre, míg egyharmaduk terén megtorpanásról, vagy egyenesen visszafejlődésről beszélhetünk.

Bár az éhezés mértéke globálisan kissé csökkent, Afrikában a fejlődésben visszamaradt gyerekek aránya emelkedett. Az oktatási válság alig enyhült, az alacsony jövedelmű országok tízéves gyermekeinek több mint fele még mindig nem képes elolvasni egy egyszerű mondatot.

Nem hallottunk sokat ezekről a fejlesztési kihívásokról, mert 2025 amúgy is tele volt sürgetően megoldandó geopolitikai és gazdasági fejleményekkel.

Oroszország ukrajnai háborúja továbbra is felfelé hajtotta az élelmiszer- és műtrágyaárakat.

A közel-keleti és szudáni konfliktusok emberek millióit kényszerítették lakhelyük elhagyására.

A fejlődő országokban elszabaduló adósságszolgálati költségek egyre nehezebbé tették az egészségügybe és az oktatásba történő beruházásokat.

A gazdag országok, amelyek saját geopolitikai fenyegetéseikkel, inflációval és költségvetési hiánnyal küzdenek, csökkentették a külföldi segélyezésre vonatkozó forrásaikat. A 2024-es 9%-os visszavágás után 2025-ben várhatóan újabb 9-17%-os csökkenés történt.

A világ legszegényebb országainak nyújtott segélyek akár negyedével is visszaeshetnek.

Ezzel párhuzamosan a nagy fejlesztési szervezetek ma már több mint 85 milliárd dollárnyi segélyt irányítanak át az erényfitogtató klímaprojektekre, ami tovább apasztja az alapvető fejlesztésekhez szükséges forrásokat.

A kijózanító igazság az, hogy 2026-ban még kevesebb forrást fognak a jó ügyek szolgálatára fordítani. Fel kell hagynunk azzal az illúzióval, hogy mindent egyszerre elérhetünk, ahogyan azt a fenntartható fejlődési célok továbbra is sugallják. Amikor minden egyes dollárért nagy küzdelem folyik, 100 cent szétosztása 169 ígéret között azt eredményezi, hogy mindenhol csak minimális előrelépés történik.

De 2026-ban még mindig vannak reményteli lehetőségek a segítségnyújtásra. Az általam vezetett think tank, a Copenhagen Consensus évek óta dolgozik együtt több mint száz vezető közgazdásszal és számos Nobel-díjassal annak az egyszerű kérdésnek a megválaszolásán:

ha szűkösek az erőforrásaink, akkor hol tudja egy-egy dollárnyi befektetés a legtöbb jót okozni?

A Cambridge University Press tanulmánysorozatában ingyenesen elérhető kutatásaink egy tucat kiemelkedően hatékony szakpolitikai megoldásra mutatnak rá, amelyek még a jelenlegi feszes költségvetési környezetben is megdöbbentően magas megtérülést hoznak.

Vegyük például az élelmezés kérdését. Bár a világ népességének több mint 8%-a még mindig alultáplált, tudjuk, hogy a gyermekek életének első ezer napjában — a méhen belüli időszakban és az első években — nyújtott segítség viszonylag kevés pénzből is rendkívüli hatást érhet el. Körülbelül 2,5 dollárból biztosíthatunk az anyáknak többféle mikrotápanyagot tartalmazó étrend-kiegészítőket a terhesség teljes ideje alatt. Ez segít megelőzni a gyermekek növekedésben való visszamaradását, csökkenti a visszafordíthatatlan kognitív károsodás kockázatát, nagyobb eséllyel válnak így a gyermekek erősebbé és okosabbá, és így felnőtt korukban produktívabbakká. A kutatások szerint minden egyes így elköltött dollár nagyjából 40 dollárnyi egész éltre kivetített gazdasági hasznot eredményez – ami jobb megtérülés, mint a jelenleg alkalmazott szakpolitikai intézkedések legtöbbje.

Vagy vegyük például az oktatási válságot, amelyre a kutatások egyszerű, bevált megoldásokat találtak. Ha a gyerekeket naponta egy órára olcsó táblagépek elé ültetjük, amelyekre oktatási szoftverek vannak telepítve, akkor az segíthet minden tanulónak a saját szintjén és tempójában tanulni. A minden osztályra kidolgozott strukturált tervek segíthetnek a tanároknak, hogy jobban taníthassanak. Ezek az intézkedések gyermekenként évente mindössze 10-30 dollárba kerülnek, de megduplázhatják vagy megháromszorozhatják az iskola hatékonyságát. Az oktatásra fordított források csökkentésének korszakában ezek a beavatkozások 65-80 dollár hozamot eredményeznek minden befektetett dollár után. Ahelyett, hogy egy újabb generációt ítélnénk írástudatlanságra és alacsony termelékenységre, ezek a megoldások a reményt kínálják fel.

A tuberkulózis és a malária elleni küzdelem is visszaesőben. Pedig a diagnózisok számának növelése, a hat hónapos tuberkulózis-kezelés és a rovarirtóval kezelt szúnyoghálók a globális egészségügy egyik legkifizetődőbb beruházásai, amely minden befektetett dollár után 46-48 dollárnyi társadalmi hasznot hoz.

Összességében az általunk javasolt 12 intézkedés évente körülbelül 35 milliárd dollárba kerülne, ami csekély összeg ahhoz képest, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításához több mint 10 ezer milliárd dollárra lenne szükség.

Ez a 35 milliárd dollár évente több mint négymillió ember életet menthetné meg, és a bolygó szegényebb felének évente ezer milliárd dollárral javíthatná a helyzetét – munkahelyeket és stabilitást teremtve, biztonságosabbá téve a világot. Ez átlagosan több mint 50 dollár hozamot jelent minden befektetett dollár után.

A kormányoknak először ezt a tizenkét bevált szakpolitikai intézkedést kellene bevezetniük. A filantrópok és mi mindannyian az év végi adományainkat olyan kiemelkedő jótékonysági szervezeteknek juttathatjuk, amelyek szúnyoghálókat, vitaminokat, tuberkulózis elleni gyógyszereket és hatékony oktatást biztosítanak – olyan szervezeteknek, amelyek százszor több jót tesznek, mint a jó érzést keltő, de homályos hatással bíró kampányok.

A 2026-ra levonható tanulság szigorúan hangzó, de hatásos megoldást kínáló megállapításban összegezhető: amikor a források szűkösek, abba kell hagynunk, hogy mindent megígérünk, ehelyett jól kell elköltenünk a rendelkezésünkre álló összegeket.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

