Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány

Szeptember 16-án számoltunk be arról, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint "a tranzakció jelentős kockázatot jelentett volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságára". Ezt követően felmerült, hogy maga a magyar állam léphetne a görög vevő helyébe.

Mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind az Agrárminisztérium képviselői hangsúlyozták a hazai tejágazat stratégiai jelentőségét, de időközben a magyar állam váratlanul visszalépett az ügylettől.

A magyar híroldal legfrissebb értesülései szerint

január elején visszatérhet Magyarországra Szteliosz Szarantisz vezérigazgató a tárgyalások folytatására.

Az állami szereplők a jelek szerint ma már nyitottabban állnak az egyeztetésekhez, ugyanakkor a Hellenic Dairies vezetői érthető módon óvatosak a korábbi tapasztalatok miatt. Emiatt a görög fél meggyőzéséhez valamilyen kompenzációra is szükség lehet, például egy hosszú távú, stratégiai megállapodás formájában - teszik hozzá a telex cikkében.

Egy, a folyamatot közelről ismerő forrásuk optimistán fogalmazott a helyzetről: "A görög venni akar, a gazdák eladni szeretnének, össze fog ez jönni". Véleménye szerint a Hellenic Dairies ugyan módosítaná a termékstruktúrát, de modern technológiát hozna, és új exportlehetőségeket nyitna meg a hazai szereplők előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images