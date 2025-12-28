  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány
Gazdaság

Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány

Portfolio
Január elején visszatérhet Magyarországra a Hellenic Dairies vezérigazgatója, hogy folytassa az Alföldi Tej Kft. felvásárlásáról szóló tárgyalásokat – értesült a Telex.

Szeptember 16-án számoltunk be arról, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint "a tranzakció jelentős kockázatot jelentett volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságára". Ezt követően felmerült, hogy maga a magyar állam léphetne a görög vevő helyébe.

Mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind az Agrárminisztérium képviselői hangsúlyozták a hazai tejágazat stratégiai jelentőségét, de időközben a magyar állam váratlanul visszalépett az ügylettől.

A magyar híroldal legfrissebb értesülései szerint

január elején visszatérhet Magyarországra Szteliosz Szarantisz vezérigazgató a tárgyalások folytatására.

Még több Gazdaság

Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál

Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben

Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak

Az állami szereplők a jelek szerint ma már nyitottabban állnak az egyeztetésekhez, ugyanakkor a Hellenic Dairies vezetői érthető módon óvatosak a korábbi tapasztalatok miatt. Emiatt a görög fél meggyőzéséhez valamilyen kompenzációra is szükség lehet, például egy hosszú távú, stratégiai megállapodás formájában - teszik hozzá a telex cikkében.

Egy, a folyamatot közelről ismerő forrásuk optimistán fogalmazott a helyzetről: "A görög venni akar, a gazdák eladni szeretnének, össze fog ez jönni". Véleménye szerint a Hellenic Dairies ugyan módosítaná a termékstruktúrát, de modern technológiát hozna, és új exportlehetőségeket nyitna meg a hazai szereplők előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Újra megszólalt a kormány az Alföldi Tej ügyében

50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben
Letarolta Magyarországot a kínai óriás – De olyan változás jön, amit minden temuzó megérezhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility