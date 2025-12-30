  • Megjelenítés
Leállt Európa egyik legfontosabb vasútvonala, utasok ezrei rekedtek a pályaudvarokon
Gazdaság

Leállt Európa egyik legfontosabb vasútvonala, utasok ezrei rekedtek a pályaudvarokon

Portfolio
Felsővezeték-hiba miatt le kellett zárni a Franciaországot és Angliát összekötő Csatorna-alagutat, az Eurostar arra kérte utasait, hogy módosítsák utazási terveiket - írja a CNBC.

Az Eurostar közlése szerint a felsővezeték meghibásodása, valamint egy LeShuttle-szerelvény üzemzavara miatt a Csatorna-alagutat ideiglenesen lezárták. A társaság minden járatát felfüggesztette további értesítésig, jelentős fennakadásokra figyelmeztetett, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki az állomásokra.

A leállás az év végi, újévi utazási csúcsszezon közepén bénítja meg Európa egyik legforgalmasabb nemzetközi vasúti vonalát.

A londoni St. Pancras pályaudvaron készült felvételeken utasok tömegei várakoznak csomagjaik mellett, miközben a kenti Folkestone-ban hosszú autósorok torlódtak fel az Eurotunnel bejáratánál.

A LeShuttle – amely Folkestone és a franciaországi Calais között biztosít vasúti átkelést a gépjárművel utazók számára – közölte, hogy az áramellátási probléma miatt szolgáltatásait ideiglenesen, akár három órára is felfüggeszti.

Még több Gazdaság

Robotzsaru újratöltve: Az AI a bűnüldözésében is új korszakot nyit

Történelmi lépés: Románia uniós pénzből épít autópályát egy szomszédos ország területén

Támadás Putyin háza ellen: végre kiderült, mi történt az orosz elnökkel

Az Eurostar ezzel szemben kizárólag személyszállítást végez Párizs, Brüsszel és Amszterdam irányába. A vállalat 2024-ben 19,5 millió utast szállított, ami a cég történetének eddigi legeredményesebb évét jelentette.

Kapcsolódó cikkünk

Megint kisiklott egy vonat, ezúttal a Déli pályaudvarnál

Figyelmet kér a MÁV: így közlekednek Szilveszter éjjelén a vonatok és a buszok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility