Leállt Európa egyik legfontosabb vasútvonala, utasok ezrei rekedtek a pályaudvarokon

Az Eurostar közlése szerint a felsővezeték meghibásodása, valamint egy LeShuttle-szerelvény üzemzavara miatt a Csatorna-alagutat ideiglenesen lezárták. A társaság minden járatát felfüggesztette további értesítésig, jelentős fennakadásokra figyelmeztetett, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki az állomásokra.

A leállás az év végi, újévi utazási csúcsszezon közepén bénítja meg Európa egyik legforgalmasabb nemzetközi vasúti vonalát.

A londoni St. Pancras pályaudvaron készült felvételeken utasok tömegei várakoznak csomagjaik mellett, miközben a kenti Folkestone-ban hosszú autósorok torlódtak fel az Eurotunnel bejáratánál.

A LeShuttle – amely Folkestone és a franciaországi Calais között biztosít vasúti átkelést a gépjárművel utazók számára – közölte, hogy az áramellátási probléma miatt szolgáltatásait ideiglenesen, akár három órára is felfüggeszti.

Az Eurostar ezzel szemben kizárólag személyszállítást végez Párizs, Brüsszel és Amszterdam irányába. A vállalat 2024-ben 19,5 millió utast szállított, ami a cég történetének eddigi legeredményesebb évét jelentette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images