Robotzsaru újratöltve: Az AI a bűnüldözésében is új korszakot nyit

Az Egyesült Királyságban a rendőrség 10 újabb, élő arcfelismerő rendszerrel rendelkező (LFR) járművet vet be. Eddig csak a londoni és a dél-walesi rendőrség rendelkezett állandó LFR technológiával, a többi egység szinte kivétel nélkül ún. retrospektív arcfelismerést alkalmaz, amelynek során a rendőrök a gyanúsítottakról készült CCTV- vagy közösségi média-felvételeket egy adatbázis információival vetik össze. Az új járművek azonban képesek valós időben azonosítani a gyanúsítottakat tömegrendezvényeken és nyilvános helyszíneken. Csak Londonban 1000 letartóztatást hajtottak végre eddig élő arcfelismerés segítségével, és ezek közül 773 vádemeléshez vagy figyelmeztetéshez vezetett.
Az amerikai hatóságok – különösen Arizonában – szintén egyre gyakrabban alkalmaznak mesterséges intelligenciával felszerelt drónokat a csökkenő rendőri létszám és a relatíve olcsó üzemeltetés miatt. Ezek a drónok hosszú ideig képesek a levegőben maradni, valós idejű elemzéseket végeznek, és képesek életjelek detektálására is távolból.
De jön az AI a segélyhívó rendszerekbe is. A New York-i Carbyne nevű vállalat például, amelynek megoldásait már mintegy 300 helyen használják, nemrég 100 millió dollárnyi tőkét kapott AI-alapú segélyhívás-kezelő rendszerének fejlesztésére.
Az AI nemcsak a bűnözés hatékonyabb megelőzését és a gyanúsítottak gyorsabb azonosítását teszi lehetővé, hanem képes lehet arra is, hogy átalakítsa a rendőrségi munka működési elveit – a járőrözéstől a nyomozásig, az adatkezeléstől az igazságügyi döntéshozatalig.
A megelőzés új dimenziója: prediktív rendészet
Az egyik legnagyobb áttörést az ún. prediktív rendészet jelentheti. Ez a megközelítés nagyméretű adatbázisok és a gépi tanulás segítségével megpróbálja majd előrejelezni, hol és mikor történhet bűncselekmény. A rendszer olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a korábbi bűncselekmények helyszíne, időpontja, az egyes környékek szociális és gazdasági jellemzői, valamint az aktuális időjárási és forgalmi viszonyok.
Az amerikai nagyvárosokban már működő programok (például a PredPol) vegyes eredményeket produkáltak, de egyre több ország kísérletezik hasonló prediktív rendszerekkel. Európában Németország és az Egyesült Királyság is tesztelt olyan eszközöket, amelyek révén a rendőrség célzottabban irányíthatja járőreit a magas kockázatú területekre.
Rengeteg előrejelzés készül azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének a munkaerőpiacra. Egyben azonban mind megegyezik: gyakorlatilag nem lesz olyan szakma és munkakör, amelyet ne befolyásolna valamilyen módon.
Az Egyesült Államokban az összes munkahely 47%-át fenyegeti a technológiai helyettesítés veszélye két évtizeden belül.
Az UNCTAD 2025-ös jelentése szerint világszerte a munkahelyek 40%-át érinti valamilyen formában a mesterséges intelligencia térnyerése.
A Világgazdasági Fórum (WEC) 2018-as jelentése szerint a robotizáció/automatizáció 75 millió munkahelyet szüntethet meg világszerte, cserébe viszont 133 millió új állás létesül 2020-ban már 97 millióra tették a létesülő és ugyanannyira a megszűnő pozíciók számát.
Az Ericsson által 2023-ban megkérdezett termelő cégek kétharmada szerint tíz éven belül a gyártási folyamatok 80%-a automatizálható lesz, ez azonban még fel is értékeli az emberi munkaerő Igaz, a munkavállalóknak tovább kell képezniük magukat, hogy megállják helyüket a megváltozott munkaerőpiacon.
Az IMF 2024-es elemzése szerint a fejlett gazdaságokban a munkahelyek mintegy 60%-a, a feltörekvő gazdaságokban 40%-a, az alacsony jövedelmű országokban pedig 26%-a van kitéve a mesterséges intelligencia térhódításának.
A WEF előrejelzése szerint a mesterséges intelligencia és a technológia a vállalkozások 86%-át fogja átalakítani, ez a folyamat világszerte 170 millió új munkakör létrejöttével és 92 millió megszűnésével jár majd.
Arcfelismerés és biometrikus azonosítás
A mesterséges intelligencia által vezérelt arcfelismerő rendszerek szintén egyre pontosabbá válnak, és komoly segítséget nyújthatnak a rendőrség számára az azonosításban. Tömegrendezvényeken, repülőtereken vagy akár utcai térfigyelő kamerákon keresztül is képesek kiszúrni körözött személyeket vagy eltűnt gyermekeket.
Az ilyen rendszerek alkalmazásának kérdése azonban jelenleg komoly társadalmi és jogi viták kereszttüzében áll. A túlzott mértékű megfigyelés, a személyiségi jogok sérülése és az algoritmusok esetleges torzításai – például bizonyos etnikai csoportok gyakoriabb azonosítása –, illetve ezek kiküszöbölése komoly kihívást jelentenek. Az Európai Unió ezért szigorú szabályozási keretek közé kívánja szorítani ezek alkalmazását.
Nyelvi elemzés, nyomozástámogatás
Az AI nemcsak a képek, hanem a hangok és szövegek elemzésében is forradalmi előrelépést hozott. A telefonhívások, lehallgatott beszélgetések vagy akár közösségi médiás posztok elemzésével az algoritmusok képesek kiszűrni a fenyegető tartalmakat, az erőszakra való felhívásokat, a radikalizálódás jeleit vagy szervezett bűnözésre utaló mintázatokat.
A mesterséges intelligencia a nyomozók munkáját olyan nagy mennyiségű adathalmazok elemzésével képes segíteni, amelyekre még több száz vagy ezer jól képzett rendőrségi munkatárs sem képes – vagy nem képes hiba nélkül. Egy bűnügy során sokszor olykor többezer oldalnyi/órányi tanúvallomás, bizonyíték, kamerafelvétel és dokumentum halmozódik fel. Az AI képes ezeket strukturálni, kapcsolatokat keresni a szereplők között, sőt, javaslatokat tenni a nyomozás folytatásának irányára. Mindezt nagyon is belátható időn belül, ami az igazságszolgáltatás működését is meggyorsíthatja, hatékonyabbá teheti.
Drónok és robotika terepen
Az AI-vezérelt drónok és robotok már most is jelen vannak a különösen veszélyes helyzetek kezelésében – például bombafenyegetéseknél vagy túszdrámáknál. A következő években ezek a technológiák még inkább elterjedhetnek. Drónokkal hatékonyabban lehet megfigyelni nagy területeket, vagy követni a gyanúsítottak mozgását anélkül, hogy a rendőrök közvetlen veszélybe kerülnének.
A robotika fejlődése hamarosan arra is lehetőséget ad, hogy a rendőrség humanoid robotokat vessen be például forgalomirányítási, közösségi rendfenntartási vagy akár elsősegély-nyújtási feladatokra, miközben a háttérben mesterséges intelligencia figyeli és elemzi például a közlekedési helyzetet.
Kikre nem lesz szükség?
Nyilvánvalóan kivált majd bizonyos pozíciókat a mesterséges intelligencia a bűnüldözésben is, de ez nem jelenti azt, hogy az egykori szakembereknek nem lesz keresnivalója a továbbiakban ezeken a területen. Inkább arról van szó, hogy új típusú feladatokra, szerepekre kell felkészülniük, és ehhez a jövő rendőrségeinek biztosítaniuk kell a megfelelő képzési és átmeneti lehetőségeket.
Főként a megfigyelés, az adatbevitel és más adminisztratív területeken vagy az egyszerű forgalomellenőrző tevékenységek, rutinellenőrzések terén várható, hogy az embert részben vagy teljesen kiváltják az algoritmusok. Akik azonban nyitottak a továbbképzésre, kiberbűnözésre specializálódott digitális nyomozóvá, adatelemzővé, vagy AI-kezelővé válhatnak.
Ifjúságvédők, etikus hackerek és jogi tanácsadók
Ahogy az automatizáció szintje növekszik, úgy lesz egyre nagyobb érték a bizalomépítésre, a jó kommunikációra való képesség és az empátia. Kiváló terepet kínál ezért majd az elhelyezkedésre az ifjúságvédelem, a szociális érzékenyítés, de a krízisintervenció, a családon belüli erőszak kezelése vagy mentális zavarokkal élőkkel kapcsolatos szakmai tevékenység is.
Szükség lesz olyan szakemberekre is, akik az AI-jal dolgozó rendszerek felhasználóit oktatják, tréningezik, valamint mentorálják az ebben az új korszakban szocializálódó fiatal rendőröket.
A terepi műveleteknél persze elengedhetetlen marad a személyes jelenlét, ilyen például a terrorelhárítás, a különleges műveleti egységek működése, az embercsempészet és kábítószer-kereskedelem elleni akciók.
Egyes rendőrök átléphetnek a privát biztonsági szférába is, és magánbiztonsági cégeknél, technológiai vállalatok biztonsági szakértőjeként (pl. etikus hackerek, compliance-tanácsadók), jogi tanácsadóként találhatják meg a számításukat.
Kihívások és etikai dilemmák
Mivel az AI rendszerek tanulása nagymértékben függ a betáplált adatoktól, ha ezek torzítottak vagy hiányosak, az algoritmusok döntései félrevezetőek lehetnek. Emellett fennáll a veszélye annak is, hogy a technológia dehumanizálja a rendőri munkát, és túl nagy szeletet juttat a gépek vezérelte döntéshozatalnak.
A magánszféra védelme, az átláthatóság, valamint az elszámoltathatóság kulcskérdések. Az AI-alkalmazások széleskörű elterjedése előtt elengedhetetlen egy olyan széleskörű társadalmi párbeszéd lefolytatása, ami kijelöli a szükséges és biztonságos jogi kereteket.
A mesterséges intelligencia nem helyettesíti majd a rendőröket, hanem kiegészíti őket – olyan eszközökkel, amelyek gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá tehetik a bűnüldözést. A cél nem a gépi igazságszolgáltatás megteremtése, hanem egy olyan hibrid rendszer kialakítása, ahol az AI és az emberi döntéshozatal egymást erősítve szolgálja a közbiztonságot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
