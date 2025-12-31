  • Megjelenítés
 
A láthatatlan fal, aminek Trump is nekiment: így fékezte meg az amerikai kötvénypiac a 2025-ös kereskedelmi háborút

2025-re sokan úgy fognak emlékezni, mint a nagy kereskedelmi háború évére, ám a történelemkönyvek lapjaira vélhetően egy másik címszó alatt kerül be: ez volt az év, amikor a „szunnyadó óriás”, az amerikai kötvénypiac felébredt, és megmutatta, ki is az úr a házban. Donald Trump elnök vámfenyegetései és a 90 napos visszakozás története nem csupán politikai játszma volt, hanem egy brutális pénzügyi lecke az államadósság korlátairól.
Amikor Donald Trump bejelentette a vámháború kiterjesztését, a forgatókönyv eleinte a szokásosnak tűnt: a tőzsdék estek, a volatilitás megugrott. A felszín alatt azonban valami sokkal riasztóbb történt, amire akkor, a pánik közepén több cikkben is felhívtuk a figyelmet. A piacok legmélyebb bugyraiban, az államkötvények világában egy olyan anomália bontakozott ki, ami végül meghátrálásra kényszerítette a Fehér Házat.

Amikor a menedék válik kockázattá

Ahogy az év elején írtuk, az amerikai kötvénypiacok viselkedése minden tankönyvi példának ellentmondott. Egy klasszikus piaci pánikban (amikor a részvények 20%-ot esnek) a befektetők a biztonságba menekülnek: államkötvényt vesznek, aminek hatására a hozamok csökkennek.

2025 tavaszán azonban ennek az ellenkezője történt. A pánikhangulat ellenére az államkötvényhozamok emelkedtek.

