Olyan változás jön év elején, ami kihatással lesz a magyar áramköltségekre is
Gazdaság

Olyan változás jön év elején, ami kihatással lesz a magyar áramköltségekre is

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A 2026. január 1-jén hatályba lépő karbonvám (CBAM) hatására jelentősen emelkedhet a nem EU-tag balkáni államokból és Ukrajnából származó, nagyrészt szénerőművekben megtermelt villamos energia magyarországi behozatalának ára. Amint a CBAM hatályba lép, az általa okozott költségnövekedés egyik napról a másikra jelentősen csökkentheti az EU balkáni eredetű villamos energia iránti keresletét, ezzel egyben egy kulcsfontosságú exportbevételi forrástól is elvágva az érintett országokat, és végül arra kényszerítheti az érintett kormányokat, hogy bezárják a rendkívül szennyező és egyre inkább gazdaságtalan széntüzelésű erőműveiket. Értékelések szerint, hacsak a villamosenergia-ágazatra vonatkozó szabályokat nem finomítják, a karbonvám az egész európai árampiaci integrációt és az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.
Az új év kezdetén élesedő uniós szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (CBAM) értelmében az Európai Unión kívülről a közösség területére behozott áruk importőreinek

fizetniük kell az adott termék származási országában történő előállításához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás után.

A CBAM, közismertebb nevén a karbonvám egyik fő célja az, hogy megakadályozza a karbonintenzív tevékenységek kiszervezését, és megvédje az európai ipart az olcsóbb, de környezetszennyezőbb importtermékekkel szemben.

Az érintett termékek körébe tartozik például a villamos energia is. Míg az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) hatálya alá tartozó itteni áramtermelőknek szén-dioxid-kibocsátási kvóták vásárlásával kell ellentételezniük emissziójukat, addig az EU-ba áramot exportáló, a közösségen kívüli erőműveknek mindeddig nem kellett ilyen extra kiadásokkal számolniuk. A karbonvám bevezetésével azonban ez alapvetően megváltozhat.

Különösen súlyos hatásokkal számolhatnak azok a nyugat-balkáni országok, illetve Ukrajna, amelyek villamosenergia-termelése még mindig nagyrészt a szénre támaszkodik, melynek égetése során minden más fosszilis energiahordozónál több szén-dioxid jut a légkörbe. Környezetvédelmi csoportok szerint a Balkán szénalapú áramexportja akár össze is omolhat a karbonvám vagy szén-dioxid-határadó 2026 eleji bevezetése következtében.

A változás súlyosan érintheti Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia szénfüggő energiatermelőit, mivel

a korábbiaknál jóval drágábbá teszi villamosenergia-exportjukat az uniós - köztük a magyarországi - vevők számára.

A CBAM-díjat nem az exportálóknak kell fizetniük, de az exportból származó bevételek várható csökkenése őket is érinteni fogja. A nyugat-balkáni államok kormányai egyebek mellett saját karbonárazási rendszer bevezetésével enyhíthették volna a CBAM hatását, ezáltal összességében éves szinten eurómilliárdos nagyságrendű többletbevételt generálva energiaátállásukhoz, például megújulóenergia-projektek finanszírozásához, az érintett munkavállalók támogatásához és a szén fokozatos kivezetéséhez.

Ráadásul az uniós szabályok szerint azok az országok, amelyek jelentős előrelépést mutatnak az uniós energia- és klímatörvények alkalmazásában, például egy szén-dioxid-árazási mechanizmus elfogadásával, részleges mentességet is kaphatnak a CBAM hatálya alól.

Ezt azonban mindeddig elmulasztották, ami növeli a katasztrofális és igazságtalan energiaátállás kockázatát - áll a CEE Bankwatch Network október végi jelentésében. E szerint a jelenleg a négy nyugat-balkáni államból az EU-ba importált villamos energia akár 60%-a is széntüzelésű erőművekből származhat.

A CBAM bevezetése azt eredményezheti, hogy

az Ukrajnából és Nyugat-Balkánról az uniós országokba irányuló áramexportra egy csapásra megawattóránként (MWh) 70-80 eurós extra "büntetés" rakódhat

a Bruegel nevű agytröszt elemzése szerint, ami önmagában összevethető az aktuális hazai, illetve uniós árampiaci árakkal.

eecxm_ind
A karbonvám pontos mértékét az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében tartott aukciókon kialakuló CO2-kvótaár alapján fogják megállapítani - Forrás: tradingeconomics

Amint a CBAM hatályba lép, az általa okozott költségnövekedés valószínűleg

egyik napról a másikra jelentősen csökkenteni fogja az EU balkáni eredetű villamos energia iránti keresletét,

ezzel egyben egy kulcsfontosságú exportbevételi forrástól is elvágva az érintett országokat.

A Bruegel szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját a CBAM nélküli forgatókönyvhöz képest, 6 terawattóráról (TWh) 2,5 TWh-ra.

KÉP _ 251229 _ forás Bruegel

A CBAM végül arra kényszerítheti az érintett kormányokat, hogy elkezdjék bezárni a rendkívül szennyező és egyre inkább gazdaságtalan széntüzelésű erőműveiket.

Értékelések szerint, hacsak a villamosenergia-ágazatra vonatkozó szabályokat nem finomítják, a karbonvám bevezetése

megrengetheti a kelet-európai árampiacot, de az európai villamosenergia-piac integrációját és az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti

- figyelmeztet a szervezet.

A karbonvámból származó bevételek az EU költségvetésébe kerülnek. Ha a villamosenergia-export a jelenlegi szinten marad, önmagában a szén-dioxid-határadó villamosenergia-importra való kivetéséből várható éves uniós bevétel elérheti a közel 965 millió eurót.

Magyarország villamosenergia-ellátásában az import részaránya 2022 óta csökken, és 2025-ben 20% körül alakulhat, ami megegyezik a 2030-ra kitűzött kormányzati energiastratégiai célszámmal. Magyarország a vele közvetlenül határos, érintett országok közül Szerbiával és Ukrajnával szemben is nettó áramexportőr pozícióban volt 2024-ben, de bizonyos - jellemzően magas áramtőzsdei áras - időszakokban importál is villamos energiát ezekből az államokból. Ezenkívül a nyugat-balkáni áramexport esetleges drágulása és/vagy a kínálat csökkenése

közvetve, a környező országokon keresztül, illetve a régiós árampiaci jegyzésekbe beárazódva is befolyásolhatja a magyar áramimport lehetőségeket és árakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

