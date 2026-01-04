Hol mehet félre a 2026-os globális fiskális lazítás sztori?

Korábbi elemzéseinkben részletesen bemutattuk a 2026-ra várható nagy makrogazdasági fordulatot. Azt a forgatókönyvet vázoltuk fel, ahol a világ kormányai – az USA-tól Kínán át Németországig – egyszerre lépnek a gázra egy masszív fiskális lazítással, miközben a magánszektor az AI-forradalom miatt kénytelen történelmi léptékű beruházásokba (betonba, energiába, hardverbe) kezdeni. Ez a „kettős hajtómű” egy dinamikus, reálgazdasági növekedést vetít előre.
Egy másik cikkünkben azt is megnéztük, hogyan lehet ezt lekereskedni: miért érdemes a technológiai részvények helyett inkább az ipari vállalatokat, a nyersanyagokat és az energiaszektort figyelni. A „long reálgazdaság” stratégia logikusnak tűnik, hiszen oda áramlik a pénz.
Azonban minden tapasztalt befektető tudja, hogy nincs ingyen ebéd, és a „biztos tippek” szoktak a legnagyobbat bukni. Ahhoz, hogy felelős döntést hozzunk, le kell vennünk a rózsaszín szemüveget, és meg kell vizsgálnunk a kockázatokat is. Mi van, ha a gépezet homokszemcsék közé kerül? Íme az az 5 kritikus pont („Risk Switch”), ahol a 2026-os növekedési sztori elbukhat, és fájdalmas veszteséget okozhat.
