Döntött Orbán Viktor: Operatív Törzset állítanak fel a rendkívüli helyzet miatt

Orbán Viktor miniszterelnök döntésére Operatív Törzset állítanak fel az elkövetkező napok rendkívüli időjárási helyzete miatt – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására

– írják.

Az Operatív Törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai.

Már hétfőtől jelentős havazásra kell készülni az ország legnagyobb részén, különösen a déli országrészben. Keleten, délkeleten kiadós ónos eső várható. Az időjárási helyzet miatt jelentősen nehezebb lesz közlekedni az országban, emellett akár mínusz 15 fokos hidegek is jöhetnek a hajnali órákban.

