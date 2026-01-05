  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés

Egy friss magánpiaci felmérés szerint Kína szolgáltatási szektora decemberben fél éve a leglassabb ütemben bővült, a RatingDog bmi-mutatója 52 pontra esett – írta meg a Bloomberg.

Egy magánpiaci felmérés szerint Kína szolgáltatási szektora decemberben fél éve a leggyengébb ütemben bővült. A RatingDog beszerzésimenedzser-indexe (bmi) 52 pontra esett, így már negyedik hónapja lassul a növekedés. Az 50 pont fölötti érték ugyanakkor továbbra is a szektor bővülését jelzi.

Az új exportmegrendelések visszaesése főként a turisták, különösen a japán látogatók számának csökkenésére vezethető vissza

– közölte Jao Jü, a RatingDog alapítója. Tokió és Peking viszonya az elmúlt hetekben különösen feszültté vált. Ennek hátterében az áll, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatban tett nyilatkozatokat.

A gyenge belföldi fogyasztás továbbra is sebezhetővé teszi a kínai gazdaságot a külső kockázatokkal szemben. Közben az egybillió dollárt meghaladó kereskedelmi többlet egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi partnerektől. Hszi Csin-ping elnök újévi beszédében ennek ellenére kijelentette, hogy az ország teljesíti 2025-ös gazdasági céljait. Szerinte az éves növekedés eléri az öt százalékot.

A beruházások novemberben tovább gyengültek. Az ipari termelés elmaradt a várakozásoktól. A fogyasztás növekedése is jelentősen lassult, miközben az ingatlanpiac helyzete tovább romlott.

A szolgáltatási szektor az elmúlt évben a visszafogott kínai fogyasztói piac kevés pozitív pontjai közé tartozott. A szolgáltatások kiskereskedelmi forgalma az első tizenegy hónapban 5,4 százalékkal nőtt, meghaladva az áruk értékesítésének ütemét. A kormány sportrendezvényekkel, a múzeumok és turisztikai helyszínek hosszabb nyitvatartásával, valamint új piaci szereplők bevonásával próbálja ösztönözni a háztartások költését.

A feldolgozóipar ugyanakkor biztató jeleket mutat. A hivatalos bmi-adatok szerint decemberben váratlanul véget ért a nyolc hónapig tartó visszaesés, és a magánpiaci felmérés is bővülést jelzett.

