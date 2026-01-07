Hókáosz van Horvátországban: leállt a teherforgalom

Az erős havazás Horvátország számos területét érinti, beleértve Likát, Gorski kotart, az északnyugati országrészt, Rijeka környékét, Isztriát, a tengerpartot, a szigeteket és Szlavónia egyes részeit is.
A Horvát Autóklub (HAK) jelentése szerint sok utat tömörödött vagy latyakos hó borít, a fagypont alatti hőmérséklet pedig tovább növeli a jegesedés veszélyét. A téli útfenntartó szolgálatok egész kedden dolgoztak az érintett útvonalak tisztításán és sózásán, azonban a hókotrók és szóróautók miatt több szakaszon lelassult a forgalom.
A HAK szigorú korlátozásokat vezetett be a súlyos időjárási körülmények miatt.
A pótkocsival rendelkező teherautók, csuklós kamionok és a megfelelő téli felszerelés nélküli járművek számára tilos a közlekedés Lika és Gorski kotar számos fontos útszakaszán.
A korlátozások a horvát autópálya-hálózat jelentős részét is érintik. Az A1-es autópályán a Karlovac és Rovanjska közötti szakaszon, az A6-os autópályán Karlovac és Kikovica között, valamint a DC1-es főúton Krapina, Gračac és Knin között, illetve a DC3-as úton a Karlovac–Delnice–Kikovica útvonalon is érvényben vannak a tilalmak.
Jelenleg nincs elérhető közúti útvonal a nehéz tehergépjárművek számára a belső területekről Rijeka, Isztria vagy Dalmácia felé, és ugyanez vonatkozik az ellenkező irányra is. Ez gyakorlatilag leállította a teherforgalmat a belső területek és a tengerpart között.
A tengerparti területeken viharos szél is nehezíti a helyzetet
A HAK figyelmeztet, hogy a Kvarner-öbölben és Gorski kotarban orkán erejű széllökések fújnak, ami további korlátozásokat eredményez bizonyos járműcsoportok számára, különösen a Velebit-hegység alatti kitett szakaszokon.
A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) előrejelzése szerint szerdán további havazás várható a belső területeken. Az Adrián folytatódik az eső, délen akár zivatarokkal kísérve. Az észak-adriai térségben és Dalmácia belső részein havas eső vagy hó is előfordulhat. A belső területeken a hőmérséklet -6 és -1 Celsius-fok között alakul, míg a tengerparton általában 5-10 fok várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
