Holnap jön az év első kormányinfója, a Katasztrófavédelem is ott lesz

Csütörtökön délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Megtartotta első idei ülését a magyar kormány, amelyet szokásosan sajtótájékoztató követ holnap délelőtt 10 órától. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjének jelenlétéből arra lehet következtetni, hogy

a kormányinfó központi témája a jelenlegi hóhelyzet és annak kezelése lesz.

A közlekedés aktuális helyzete mellett természetesen gazdasági kérdések is szóba kerülhetnek, mint például

a január 1-jével életbe lépő intézkedések (családi adókedvezmény, kis- és középvállalkozások adócsökkentése, 14. havi nyugdíj bevezetése) tapasztalatai,

a költségvetés kilátásai,

valamint energiapolitikai és

európai uniós ügyek is.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert