Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra

Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.

A közgazdaságtanban fekete hattyúknak (black swan) nevezik azokat az eseményeket, melyek

nem tartoznak az alapforgatókönyvek közé, de van esély a megvalósulásukra és jelentős hatást válthatnak ki, amennyiben bekövetkeznek.

Az ING Bank nemrégiben publikált egy elemzést arról, mi a tíz legfontosabb kockázat idén a világgazdaság szempontjából. Ők nem nevezik ezeket fekete hattyúknak, de lényegében azok közé sorolhatók, hiszen pozitív vagy negatív irányba kitéríthetik a világgazdaságot az alappályáról.

1. Kipukkad az AI-lufi

Az év egyik nagy kockázata, hogy a globális techvállalatok nem fogják tudni pénzre váltani a mesterséges intelligencia (AI) terjedését, ez pedig megkérdőjelezi az elmúlt évek jelentős beruházásait a szektorban. Ennek eredményeként a techrészvények árfolyama jelentős esést mutathat, ami az amerikai háztartások befektetéseit is érzékenyen érintheti, illetve jelentős veszteséget okozhat a munkavállalók legjobban kereső 20%-ának. Ennek eredményeként a lakossági fogyasztás is visszaeshet.

Az AI-beruházások visszaesése érzékenyen érintheti az amerikai gazdaságot, hiszen 2025-ben az építőipar és a beruházások egy százalékponttal járulhattak hozzá a GDP-növekedéshez. Ezeknek a beruházásoknak az eltűnése elegendő lenne ahhoz, hogy az amerikai gazdaságot teljes recesszióba taszítsa és érzékenyen érintse a munkaerőpiacot is. Az ING Bank elemzői szerint egy ilyen helyzet az európai gazdaságot kevésbé érintené, az amerikai recesszió hatására a Fed a vártnál agresszívebb kamatcsökkentésbe kezdhet.

2. A Kongresszus elfogadja a vámbevételek szétosztását a félidős választások előtt

Az amerikai növekedés és infláció szempontjából a legfontosabb felfelé mutató kockázat a költségvetési politika 2026-ban. Donald Trump elnök már szorgalmazza, hogy a Kongresszus döntsön egyszeri 2000 dolláros juttatásról 150 millió amerikai adófizető számára a vámbevételekből. Ez felidézné a COVID utáni költségvetési osztogatást, ami hozzájárult az infláció jelentős emelkedéséhez.

A vámbevételek nem biztos, hogy lehetővé tennék a pénzosztást, politikailag viszont a novemberben esedékes félidős választások előtt motivált lehet az elnök, hogy végrehajtsa azt. Az elemzők szerint az intézkedés az amerikai társadalom alsó 60%-át érintené, mely leginkább érzi a megélhetési költségek növekedését. Ugyanakkor az érintettek jelentős része fogyasztás helyett a hiteleit fizetné vissza a pénzből, így annak növekedési hatása kisebb lehetne, mint 2020-21-ben a világjárvány után. Az erősebb gazdasági növekedés és a magasabb infláció hatására a Fed a vártnál szigorúbb monetáris politikát érvényesíthetne, vagyis kevesebb lehetne a kamatcsökkentés, sok múlik persze azon, mekkora lesz a politikai befolyás a jegybank működésében Jerome Powell elnöki mandátumának májusi lejárta után.

3. Az AI terjedése hoz magasabb inflációt

Néhány közgazdász, köztük a Fed héjái azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia jelentős lökést ad majd a termelékenységnek, ami csökkentheti az inflációt. De mi van, ha nincs igazuk? Rövidtávon a jelentős AI-beruházások visszavethetnek más típusú gazdasági aktivitásokat. Becslések szerint az adatközpontok 2030-ra az USA áramfogyasztásának 10%-áért lehetnek felelősek. A villamosenergia-rendszerek már most is globálisan kifeszítettek, folyamatos az áramszünetek és az áremelkedés kockázata. Az egyre magasabb beruházási igény ezen a területen hiányt okoz a szükséges berendezések piacán, miközben az Egyesült Államokban és Európában a szigorúbb bevándorlási szabályok feszesebb munkaerőpiacot eredményeznek, így ismét felgyorsul a béremelkedési ütem. Ezek pedig összességében magasabb globális inflációhoz vezetnének, amire a jegybankoknak kamatemeléssel kell reagálniuk.

4. Donald Trump csökkenti a vámokat a negatív növekedési hatások miatt

Jelenleg az átlagos amerikai vámteher 16%, ez kétféleképpen tud csökkenni a következő hónapokban az ING Bank elemzése szerint. Az egyik út, hogy az amerikai kormányzat dönt a félidős választások előtt a vámok csökkentéséről, ahogy történt az már néhány élelmiszer esetében. Persze a csökkenő vámbevételek megnehezítenék a második pontban említett osztogatást, de akár az is előfordulhat, hogy az elnök azt követően dönt a terhek csökkentéséről, ha már kifizették azt az embereknek.

A másik megoldás, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság mondja ki, hogy Trump egyes vámjai jogellenesek. Ebben az esetben az elnök használhat más eszközöket, hogy átmeneti időre vámokat vessen ki, de a végeredmény bonyolultabb lenne. Emellett kiterjeszthetné a szektorspecifikus vámokat, de ez időbe telne. A végeredmény valószínűleg alacsonyabb átlagos vámteher lenne ebben az esetben is.

Ha ez a kockázat valósulna meg, az az ING szerint erőteljesebb gazdasági növekedéssel és alacsonyabb inflációval járna globálisan, így viszont a Fed kevesebb kamatcsökkentésről dönthetne az előbbi miatt.

5. Az európaiak elkezdenek költeni

A 15%-os megtakarítási ráta Európában három százalékponttal magasabb a COVID előtti átlagnál. A megtakarítási hajlandóság valószínűleg továbbra is magas marad, ugyanakkor már nagyrészt visszaépültek a járvány ideje alatt elveszett megtakarítások, az infláció pedig 2%-ra esett, ezért megvan az esélye, hogy végre költeni kezdenek az európaiak 2026-ban. Ehhez persze az is kellene, hogy az európai kormányok csökkentsék a bizonytalanságot a nyugdíjrendszer jövőjével kapcsolatban. Ha ezt sikerülne elérni, akkor az eurózóna gazdasága idén a trend feletti mértékben növekedhetne, 1,5% feletti ütemben, az Európai Központi Bank (EKB) pedig az év végén akár kamatot is emelhetne.

6. Elfajul az amerikai-kínai viszony

Évek óta hullámzó az USA és Kína viszonya, hol kicsit javul, hol keményebb hangot ütnek meg egymással szemben. 2026-ban benne van a pakliban, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csinping kínai elnökök személyes találkozója után javul a viszony, a jelenlegi vámterhek érvényben maradnak. Ez ugyanakkor törékeny lehet, ha valamelyik fél elszámítja magát, az kisiklathatja a megállapodást. Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy ugyan a vámok változatlanok maradnak, de a nem vámjellegű intézkedések, mint például a ritka földfémek exportkorlátozásai szigorodnak. Ez pedig már közvetlen hatással lenne egy sor iparágra, a félvezetőgyártásra, az autóiparra vagy a védelmi szektorra, hiszen hiányt és áremelkedést hozna, ami végső soron globális inflációban csapódna le.

7. A kiújuló geopolitikai feszültségek az egekbe repítik az olajárat

Venezuela amerikai inváziójával geopolitikailag törékeny helyzetben indult a 2026-os év, viszont a várakozások szerint ez inkább csökkentheti hosszabb távon az olajárakat a kínálat emelkedésével. Az ING elemzése szerint a legfontosabb felfelé mutató kockázat az olajpiacon idén is az orosz termelés alakulása lehet, az amerikai szankciók és az ukrán támadások is veszélyeztethetik a kitermelést. Jelenleg az az általános vélekedés, hogy a szankciók ellenére az orosz olaj megtalálja az útját a piacra, legfeljebb más veszi meg. Ugyanakkor a szakemberek szerint, ha ezek az intézkedések hatékonyabbak lesznek 2026-ban, akkor csökkenthetik a túlkínálatot a piacon, ami felfelé mutató kockázat az olajárakban. További bizonytalansági tényező a gázai tűzszünet sorsa, ami újra bizonytalanná teheti a közel-keleti szállítási útvonalakat. A világgazdaságban egy ilyen forgatókönyv gyengébb globális növekedéshez és magasabb inflációhoz vezethetne, ami miatt a jegybankok nagyobb eséllyel emelnének kamatot, illetve zárnák le a vágásokat az infláció elleni küzdelem jegyében.

8. A költségvetési válság miatt elfogy a kötvénybefektetők türelme

Már 2025-ben látszottak annak jelei, hogy a kötvénypiac egyre érzékenyebben reagálhat a költségvetésekkel és az adósságpályákkal kapcsolatos hírekre. Ugyanakkor az amerikai deficittel kapcsolatban meglepően immunis volt a piac, ami talán a kedvezőbb makrogazdasági kilátásoknak és az ősszel kiújuló kamatcsökkentéseknek volt köszönhető. Ugyanakkor az amerikai fiskális helyzet nem javult érdemben, a hiány egy ideig még a GDP 6-7%-a körül maradhat az ING előrejelzése szerint. Az adósságkibocsátást látva ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy a befektetők a laza fiskális politikát és a túl laza monetáris politikát kockázatosnak ítélik meg.

Európa is törékeny helyzetben találhatja magát a kötvénypiacon, a francia példa terjedni kezdhet a kontinensen és lazíthatnak a költségvetésen, nem utolsósorban a védelmi kiadások növekedése miatt. Piaci reakcióként a kötvényhozamok jelentősen emelkednének, a pontos hatás nagyban múlna a jegybankok reakcióján. Ha nem térnének vissza az eszközvásárlásokhoz, akkor az akár komoly adósságkérdéseket felvethet a világban. Emiatt elsősorban az európai kormányok fájdalmas kiadáscsökkentő intézkedések felé mozdulnának, hogy megállítsák a kötvénypiaci eladási hullámot, illetve a gazdasági növekedés a vártnál gyengébb lenne.

9. Az ingatlanárak korrekciója húzza vissza a kínai gazdaságot

A tavalyi év elején úgy nézett ki, hogy stabilizálódik a kínai ingatlanpiac, majd 2025 közepén újra lefelé indultak az árak. Az ingatlanfejlesztőkkel kapcsolatos félelmek is fokozódtak azt követően, hogy a Vanke nevű társaság egyéves halasztást kért kötvénykifizetéseire. A kínai kormányzat 2024-ben több intézkedéssel próbálta stabilizálni a helyzetet, a jelek szerint nem teljes sikerrel, ezért egyre több az olyan hang, mely szerint hagyni kellene kifutni a természetes ciklust, egy ilyen intézkedésnek ugyanakkor súlyos következményei lennének. Egyrészt csökkenne a háztartások vagyona, romlana a bankok eszközminősége, az általános pesszimizmus pedig a gazdaság más területeire is begyűrűzhetne. Ez megtorpedózná a fogyasztásvezérelt növekedésre átállást, illetve rövidtávon rontaná a növekedési kilátásokat.

10. Lezárul az ukrajnai háború egy teljes és állandó békével

2025-ben talán közelebb kerültünk az orosz-ukrán háború lejárásához, Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz, hogy tető alá hozza a békét. Ha ezek az erőfeszítések eredményre vezetnek, akkor a gazdasági hatás nagyban múlik majd a részleteken, például a területi követeléseken. Egy optimista forgatókönyv szerint egy átfogó és tartós béke után a befektetők is visszatérhetnek Ukrajnába, az újjáépítési erőfeszítések pedig élénkíthetik a gazdaságot, illetve kedvező hangulatot hozhatnak a kelet-európai gazdaságban.

Az Oroszország elleni szankciók esetleges feloldása az alacsonyabb energiaárakon keresztül is támogathatná a globális fogyasztást. Ugyanakkor azt érdemes kiemelni, hogy a szankciók ellenére az orosz energiatermelés alig csökkent, vagyis a globális piaci viszonyokat nem érintené jelentősen egy ilyen eshetőség. A szállítási kockázatok viszont csökkenhetnének az olajpiacon. A gázpiacon még jelentősebb lehetne a hatás, de ahhoz az kellene, hogy Európa újra elkezdjen orosz nyersanyagot vásárolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images