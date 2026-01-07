Javított az amerikai munkaerőpiac

A 2025. novemberi 29 ezer fős zsugorodás után decemberben bővült a foglalkoztatás az Egyesült Államokban - derül ki az ADP Research legfrissebb adatközléséből. A piaci várakozások 45-47 ezer fős bővülésről szóltak, ehhez képest a végleges adat 41 ezer fő lett.
Bár a végleges szám némileg elmaradt a piaci várakozásoktól,
alátámasztja az amerikai gazdaság ellenállóságát és erősíti a Fed óvatos monetáris politikai stratégiáját.
Az amerikai gazdaságban az inflációs nyomás továbbra is erős, de a Fed tavaly szeptember és december között mégis 3 alkalommal is csökkentette az irányadó kamatot, mert erősebbnek ítélte a munkaerőpiac zsugorodásának kockázatát. A kedvező decemberi adat csökkentette ezt a kockázatot, így a kamatcsökkentési ciklus folytatásáról szóló piaci várakozások némileg gyengülhettek.
A decemberi adatok közlésével együtt az intézet közzétette a novemberi statisztikák felülvizsgálatát is. A korábban közölt 32 ezer fő helyett végül csak 29 ezer fővel csökkenhetett a novemberi foglalkoztatás, ami pozitív meglepetést jelent.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából
Óriásit raliztak a megtámadott ország részvényei.
Egy hirtelen törvénymódosítással eléggé visszacsinálják a brexitet
Az Egyesült Királyság számos területen veszi át az uniós jogszabályokat.
Olajat hívott vissza a Tesco
Ne fogyaszd el!
A legkisebb tagállam kapta a legnehezebb feladatot, Magyarországot is érinti
A következő félév hatalmas kérdőjelét is ki kell egyenesítenie Brüsszelnek.
A Portfolio Investment Services privátbankárt keres
Jelentkezz most!
Előre megdézsmálná az uniós forrásokat Ursula von der Leyen, hogy átvigye a mestertervét
Az EB-vezér majdnem mindent bevet, hogy lecsapja Trump kezéről Dél-Amerikát.
Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe
Azonnal mentőakció indult.
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.