Javított az amerikai munkaerőpiac

A piaci várakozásokkal lényegében összhangban, mintegy 41 ezer fővel bővült az amerikai foglalkoztatás 2025 decemberében. Az adat erősíti az ellenálló amerikai gazdaság narratíváját és támogatja a Fed kivárásra építő stratégiáját a jövőbeli kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.

A 2025. novemberi 29 ezer fős zsugorodás után decemberben bővült a foglalkoztatás az Egyesült Államokban - derül ki az ADP Research legfrissebb adatközléséből. A piaci várakozások 45-47 ezer fős bővülésről szóltak, ehhez képest a végleges adat 41 ezer fő lett.

Bár a végleges szám némileg elmaradt a piaci várakozásoktól,

alátámasztja az amerikai gazdaság ellenállóságát és erősíti a Fed óvatos monetáris politikai stratégiáját.

Az amerikai gazdaságban az inflációs nyomás továbbra is erős, de a Fed tavaly szeptember és december között mégis 3 alkalommal is csökkentette az irányadó kamatot, mert erősebbnek ítélte a munkaerőpiac zsugorodásának kockázatát. A kedvező decemberi adat csökkentette ezt a kockázatot, így a kamatcsökkentési ciklus folytatásáról szóló piaci várakozások némileg gyengülhettek.

A decemberi adatok közlésével együtt az intézet közzétette a novemberi statisztikák felülvizsgálatát is. A korábban közölt 32 ezer fő helyett végül csak 29 ezer fővel csökkenhetett a novemberi foglalkoztatás, ami pozitív meglepetést jelent.

