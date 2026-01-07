Kitartó havazás és több napig tartó, dermesztő hideg vár ránk - Térképeken mutatjuk, mi áll a rendkívüli téli időjárás hátterében

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tegnap elérte hazánkat a napokkal ezelőtt előrejelzett havazás második, a korábbinál is kiadósabb hulláma. Az éjszakai havazás nyomán országszerte vastag hótakaró alakult ki, különösen a Dunántúlon és a főváros térségében mértek helyenként 20–30 centiméteres hóréteget. A jelentős csapadék a közlekedést is nehezíti hazánkban, a gyorsforgalmi és főutak többségén havas, latyakos az útburkolat, több forgalmas útvonalon - köztük az M1-es autópályán - pedig módosult a közlekedési rend. Az előrejelzések szerint közel sincs még vége az igazi télnek: a következő napokban továbbra is többfelé számíthatunk havazásra, a kitartó mínuszok pedig jövőhétig kitartanak. A Weather on Maps meteorológusai lapunknak elmondták, hogy a hideg időjárás egyáltalán nem mond ellent a klímaváltozás évtizedek óta tapasztalt hatásainak. A jelenleg Közép-Európában tapasztalt téli idő mindössze a korábbi évek enyhe telei után tűnik szokatlannak, vagy rendkívülinek.

Hóhelyzet Magyarországon - 20 centis hótakaró fedi az egyes országrészeket

Kedd délután országszerte elkezdődött a havazás második hulláma Magyarországon, amely az első, hétfőn érkező csapadékzónánál is kiterjedtebb hóhullást okozott hazánkban. A hóhelyzet a közlekedést is megnehezíti országszerte, több útvonalon korlátozták a kamionforgalmat, az M1-es autópályán pedig a közútkezelők rendkívüli intézkedést hoznak a forgalom könnyebbé tétele érdekében, és három sávossá bővítették a közlekedést az országhatár felé. A jelentés szerint a Biatorbágytól Bicskéig meglévő terelések átépítésével a 19 és a 37-es kilométer között változik a forgalmi rend.

Az Időkép cikke szerint szerda reggelre a havazás zónája elsősorban az ország keleti felére koncentrálódott, miközben az éjszaka során többfelé jelentős mennyiségű hó hullott. A friss hóréteg vastagon borítja a településeket és a természeti területeket, teljesen megváltoztatva a megszokott téli látképet.

A kedd reggelig mért hóvastagság Magyarországon. Kép forrása: Időkép

A meteorológiai megfigyelések szerint

a Balaton környékén,

a Dél-Dunántúlon,

valamint a Dunántúli-középhegység térségében 25–30 centiméteres hóvastagságot mértek.

Budapest környezetében és a Pilisben szintén számottevő, 20–25 centiméter közötti hóréteg halmozódott fel.

A Mohács–Kecskemét–Miskolc-tengely mentén húzódó széles sávban ugyancsak jelentős hótakaró alakult ki.

Felmerül a kérdés a helyenként több tíz centis hótakarót figyelve, hogy mennyire számít ritkának a hazánkat elérő havazás? Az Időkép tegnapi cikke szerint nagyon is: a meteorológiai szaklap szerint

legutóbb 2012-ben történt a jelenlegivel összemérhető, egész országra kiterjedő havazás,

mikor több napon át tartó mínuszokat és helyenként 40 centimétert is meghaladó havat okozott egy Észak-Európa felett elhelyezkedő anticiklon, amelynek peremén jelentős mennyiségű hideg levegő áramlott be Magyarországra.

Már korábban is voltak jelek a hideg télre - Mi áll az extrém időjárás hátterében?

Ahogy arról még tavalyi elemzésünkben beszámoltunk, már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy egyes globális időjárási mintázatok arra engednek következtetni, hogy az idei tél hűvösnek ígérkezhet az északi féltekén, beleeértve Európát és benne Magyarországot is.

A szerkesztőségünkkel együttműködő Weather on Maps meteorológusai a hideg kilátásokat

az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülésével magyarázták.

Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket.

A polar vortex hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény áramlási sebessége meggyengül, vagy akár a teljes örvény szétesik.

A szakértők magyarázata szerint, ha a magaslégkörben lassulni kezd az áramlás, akkor az örvény szabályossága megbomlik, hektikussá válik, aminek következtében a hideg utat talál magának dél felé, időszakos hidegbetöréseket okozva az északi félteke egyes területein – akár Közép-Európában is.

Ez a meggyengülés annyiban volt rendkívüli 2025 végén, hogy a megszokottnál korábban, már novemberben jelentkezett. A stabilitását vesztett örvény miatt pedig előre lehetett vetíteni, hogy időszakosan sarki légtömegek áraszthatják el Észak-Amerikát és Európa egyes területeit.

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban a Weather on Maps külön posztot közölt, amelyben sorra veszik, hogy az észak-európai térségben milyen helyzet állt elő az elmúlt időszakban, amely a szokatlan téli helyzetet eredményezte Magyarországon.

Teljesen normális, hogy a sarkvidéki és a trópusi légtömegek határvonala nem párhuzamos valamelyik szélességi körrel, hanem időben állandóan változik, és hullámzó mozgást végez. A Föld légköre egyensúlyi állapotra, így a tökéletes elkeveredésre törekszik, így a hideg levegő gyakran indul délnek, a meleg pedig északnak

- írja a Weather on Maps a jelenleg.

A Weather on Maps által közzétett térkép az észak-európa feletti nyomásmintázatokról, amelyek a hidegbetörést okozzák. Kép forrása: Weather on Maps

A hőmérsékleti viszonyokat mutató térképen még látványosabb a helyzet. A Weather on Maps megjegyzi, hogy a sarki eredetű hideg "kitüremkedése" földi viszonylatban nézve nem számít nagynak, ám Közép-Európában mégis úgy érezhetjük, hogy gyökeresen megváltozott az időjárás.

Kép forrása: Weather on Maps

Egyáltalán nem mond ellent a klímaváltozásnak a most tapasztalható zimankó

Jellemző a nyilvánosságra, hogy mikor a mostanihoz hasonló, hűvös idő köszönt be, sokan egyből kétségbevonják a tudósok állításait arról, hogy Földünk globális klímája gyors ütemben melegszik, aminek komoly hatásai lesznek a bolyóra a jövőben.

Amikor éppen fázunk vagy csúszkálunk a hóban, ráadásul mindezt napokig, akkor sokkal könnyebben feledkezünk meg arról, miért is szereltettünk klímaberendezést a lakásba, hogyan is nézett ki a sárgára égett/száradt természet augusztusban, és hogyan temették sokan az apadó Velencei-tavat

- írták a Weather on Maps szakemberei lapunknak a helyzettel kapcsolatban.

A szakemberek szerint a jelenlegi nagy havazás

semmiképp sem mond ellent a klímaváltozásnak.

"Bolygónkat elsősorban a trópusok közötti területen fűti szüntelenül a Nap, míg a sarkkörön túl inkább a folyamatos hővesztés jellemző. Minél több energia kerül a rendszerbe, annál hevesebb mozgások indulnak meg a két térség között" - írják a meteorológusok. Ezzel magyarázhatóak a fentebb közölt térképek, amelyek jól mutatják, hogy egyes helyeken a meleg légtömeg észak felé tör, máshol a hideg dél felé, a szakértők szerint pedig mindez egyre nagyobb amplitúdóval zajlik.

Miközben mi itt Európa közepén most úgy érezzük, itt a jégkorszak, az általában sokkal téliesebb Észak-Amerika szokatlanul enyhe időnek örvend.

Miközben nálunk évtizedes hideg tombol, az Egyesült Államokban "hőhullám" van. Kép forrása: Weather on Maps

A jelenlegi hideg nem mondható rendkívülinek hazánkban, legfeljebb az utóbbi évek tükrében. A gyakori félreértés a meteorológusok szerint abból származik, hogy gyakran összekeveredik az éghajlat és az időjárás fogalma: míg utóbbi közvetlen tapasztalás, előbbi 30 éves statisztika, amelyet nem olyan egyszerű az ember számára felmérni. Az, hogy egy általánosságban melegedő éghajlat közepette legyenek “normális”, vagy kissé hidegebb, csapadékosabb időszakok, természetesnek mondható.

Ez, illetve a következő hét még nagy eséllyel igazi hideg, fagyos téli időt hoz, azt követően azonban már kissé emelkedő trend látszik az előrejelzésekben. Ami biztos, hogy bár a közlekedésnek, mindennapi életnek nem kedvez, de a természetnek, a mezőgazdaságnak, a talajnak nagy szüksége van mind a tartós fagyra, mind a hótakaróra, valamint az abbna tárolt vízre is

- mondták lapunknak a szakértők a hideg pozitív hatásairól.

Mit mutatnak az időjárás-előrejelzések? Mi vár ránk a következő napokban?

A Weather on Maps elemzése szerint a következő napokban dermesztő hideg vár egész Európára, beleértve Magyarországot is. Az alábbi, amerikai GFS modell prognózia alapján készült térkép a szakemberek szerint nem veszi figyelembe a helyi domborzati sajátosságokat, így a legenyhébb forgatókönyként értelmezhető. Hófödte, szélvédett helyeken ennél akár 10 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérséklet is várható a következőkben.

Három napos minimum hőmérséklet Európában az amerikai GFS modell előrejelzései alapján. Kép forrása: Weather on Maps

Ha a valószínűségi előrejelzéseket nézzük, úgy tűnik, a hideg még jó ideig velünk maradhat.

A napközbeni mínuszok végett a hótakaró tartósnak bizonyul hazánkban.

Az ECMWF valószínűségi előrejelzései szerint tartósnak bizonyul a fagy hazánkban. Kép forrása: HungaroMet

Az előrejelzések szerint a havazás harmadik hulláma szerdán éri majd el hazánkat, amely eleinte délen, majd a keleti tájakon okoz ismét havazást.

A HungaroMet friss előrejelzése szerint szerdán ország keleti harmadán várható havazás,

a friss hóréteg vastagsága pedig a keleti határvidéken elérheti a 10-20 centimétert is.

Egyre több helyen megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik az északnyugati szél, ezért hófúvásra is számítani kell.

Időjárási kilátások a HungaroMet előrjelzése szerint szerda este. Az ország keleti felében havazás, a Dunántúlon, az ország több területén pedig hófúvásra kell készülni. Kép forrása: HungaroMet

A legalacsonyabb hőmérséklet általában -9 és -4 Celsius-fok között alakul, de a derült, szélcsendes, vastag hóval borított (főleg nyugati, délnyugati) tájakon ennél jóval hidegebb lesz, akár -20 fok közelébe hűlhet a levegő.

Csütörtökön az előrejelzések szerint nyugat felől szakadozik majd a felhőzet hazánkban,

Kelet-Magyarországon azonban további havazás várható, majd napközben ott is egyre nagyobb területen, legkésőbb az északkeleti határnál is megszűnik a csapadék.

Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik, ezért hófúvás is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Időjárási kilátások a HungaroMet előrjelzése szerint csütörtök délután.Kép forrása: HungaroMet

Pénteken nyugat felől fokozatosan beborul az ég, keleten van esély még napsütésre. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten a hónak, dél, délnyugat felé haladva a vegyes halmazállapotú csapadéknak van növekvő esélye, tartósabb ónos eső sem zárható ki! A délies szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik.

Rendkívül hideg éjszaka várható pénteken, -22 és -5 Celsius-fok között alakulhat a minimum.

A felhősebb északnyugati, nyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a derült, szélcsendes, vastag hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután is mindössze -10 és +1 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Kép forrása: HungaroMet

Címlapkép forrása: Portfolio