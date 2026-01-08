Az egyik legjobb válságelőrejelzőnek tartják, most gyakorlatilag teljesen eltűnt a piacokról

A világgazdaság egyik legfontosabb válságelőrejelzője szinte teljesen elérhetetlenné vált globálisan, és a papíron létező rézkészletek csak papíron léteznek a raktárakban. A réz ára emiatt 2025-ben közel 44 százalékkal emelkedett, majd 2026 elején történelmi csúcsra ugrott, miközben a fizikai készletek az amerikai vámfenyegetések hatására tartósan átrendeződtek. Bár a vámok végül nem léptek életbe, a fém jelentős része az Egyesült Államokban ragadt, és pénzügyi ügyletekhez kötődve kikerült a tényleges ipari felhasználásból. Az USA-n kívül – különösen Európában – így gyakorlatilag eltűnt az elérhető réz, ami nemcsak az árakat hajtja felfelé, hanem a globális ipari ciklusok szempontjából is komoly figyelmeztető jel.

A réz ára közel 44 százalékkal emelkedett 2025-ben, és az év végére sorra döntötte meg a történelmi csúcsokat. Ez részben annak köszönhető, hogy az esztendő során az amerikai kormányzat rézimport-vámok bevezetésével fenyegetett, aminek hatására jelentős mennyiségű réz áramlott Európából az Egyesült Államok piacára – írja a Handelsblatt.

Bár a vámok végül nem léptek életbe, a fizikai készletek átrendeződése tartós nyomot hagyott a globális piacon: 2026 elején a réz ára a London Metal Exchange piacán először lépte át a 13 ezer dolláros szintet.

A Handelsblatt által idézett Michael Widmer, a Bank of America árupiaci stratégája azt mondta, hogy a jelenlegi helyzet kulcsa nem pusztán a magas ár, hanem az elérhetőség torzulása. Widmer szerint a nyár óta mintegy egymillió tonna réz halmozódott fel az amerikai raktárakban, elsősorban azért, mert a piac a vámoktól tartva előrehozta a szállításokat. Mivel a vámfenyegetés nem valósult meg, a réz nem került vissza a globális körforgásba: a határidős piacon olyan árkülönbségek alakultak ki, amelyek lehetővé tették az úgynevezett repo jellegű ügyleteket, vagyis azt, hogy a kereskedők azonnali áron vásároljanak, majd későbbi határidőre adják el a fémet, biztos hozam mellett.

Widmer arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben papíron jelentős rézkészletek találhatók az Egyesült Államokban, ezek a készletek a repoügyletek miatt valójában nem hozzáférhetők az ipari felhasználók számára.

A szakértő szerint ezzel párhuzamosan az USA-n kívül, különösen az európai raktárakban, viszont gyakorlatilag eltűntek az elérhető rézkészletek. A lap ezt úgy foglalja össze, hogy „az USA-n kívül szinte nincs már réz”, ami extrém árkilengéseket és tartósan felfelé mutató ártrendeket vetít előre.

A kínálati oldal problémáit tovább súlyosbítják a termelési zavarok: a Handelsblatt beszámolója szerint jelenleg a világ három legnagyobb rézbányája is nehézségekkel küzd, részben természeti események, részben technológiai és geológiai okok miatt. Widmer szerint ezek a zavarok ugyan 2026 közepe felé enyhülhetnek, de addig a piac szinte biztosan alulkínálatos marad.

Ennél is fontosabbnak tartja, hogy hosszabb távon a kínálat strukturálisan nem képes lépést tartani a kereslettel, mivel az ércminőség romlik, egyre több földet kell megmozgatni ugyanannyi réz kitermeléséhez, ami növeli a költségeket és lassítja a termelés bővítését.

A kínálati szűkösség már a feldolgozóiparban is torzulásokat okoz: a rézolvasztók egy része jelenleg nem pénzt kap az ércek feldolgozásáért, hanem épp ellenkezőleg, fizetni kénytelen a bányáknak azért, hogy alapanyaghoz jusson. Widmer szerint ez a helyzet hosszabb távon nem fenntartható, de jól jelzi, mennyire feszes a piac.

A keresleti oldalon a lap szerint továbbra is meghatározó szereplő Kína, ahol az elmúlt években főként az elektromos hálózatok és a megújulóenergia-beruházások húzták a rézigényt. Widmer úgy látja, hogy a kínai kereslet növekedése 2026-ban már csak minimális lehet, de ez sem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínálat lassú bővülését.

A Bank of America ezért továbbra is globális rézhiányra számít, még akkor is, ha Kínában a növekedési ütem historikusan alacsony.

A Handelsblatt összegzése szerint a rézpiacon kialakult helyzet messze túlmutat egy egyszerű árupiaci cikluson: az amerikai raktárakban „bezárt” készletek és az USA-n kívüli fizikai hiány azt eredményezik, hogy

a réz gyakorlatilag elérhetetlenné válik számos régióban. Ez nemcsak az árak további emelkedését vetíti előre, hanem az ipari termelésre és az energiaátmenetre is közvetlen kockázatot jelent.

A réz egyesek szerint kiemelten fontos válságelőrejelző indikátornak számít, mert szinte minden nagy gazdasági folyamatban jelen van: az építőipartól és az infrastruktúra-fejlesztésektől kezdve az elektromos hálózatokon, az autóiparon és az elektronikai termékeken át a megújuló energiáig. Ha a réz iránti kereslet hirtelen visszaesik, az jellemzően a beruházások, az ipari termelés és végső soron a gazdasági növekedés lassulását jelzi. Ha viszont kínálati hiány alakul ki, az arra utal, hogy a gazdaság bizonyos szegmensei túlterhelődnek, a termelési kapacitások nem tudnak alkalmazkodni, ami szintén feszültségekhez vezet.

Emiatt ragadt rá a „Dr. Réz” elnevezés: a fém ármozgásai gyakran meglepően pontos diagnózist adnak a világgazdaság állapotáról, még jóval azelőtt, hogy a makrogazdasági statisztikákban vagy a recessziós adatokban ez egyértelműen megjelenne. A mostani helyzet abból a szempontból sajátos, hogy a kínálati oldal zavarai mesterségesek a vámijedelmek miatti készletezési trendek miatt, miközben a kereslet is magas, de vélhetően nem annyira, mint az ellátási nehézségek.

A címlapkép: Kitermelés a chilei Chuchicamata rézbányában. Címlapkép forrása: EU.