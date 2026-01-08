Elkaszál egy fontos funkciót a Google – Sokan bosszankodhatnak

A Google csendben, de jelentős változtatást hajt végre a Gmail szolgáltatásában. A vállalat megszünteti a POP3 (Post Office Protocol) protokoll támogatását a webes felületen, ami azt jelenti, hogy a felhasználók nem tudnak majd más levelezőszerverekről (például Hotmail, Outlook, Yahoo) származó üzeneteket automatikusan lekérdezni és betölteni a Gmail webes verziójába.
A változtatás következtében a Gmailify funkció is elérhetetlenné válik.
Ez a szolgáltatás tette lehetővé, hogy a Gmail-felhasználók külső e-mail-fiókjaikban is élvezhessék a Google fejlesztéseit, mint például a hatékony spam-szűrést vagy a beérkező levelek automatikus kategorizálását.
A vállalat támogatási oldala szerint a külső levelezőfiókok tartalmához továbbra is hozzá lehet férni, de kizárólag a Gmail mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek a szabványos IMAP-kapcsolatot használják. A felhasználóknak két lehetőségük marad: vagy a mobilalkalmazáson keresztül adják hozzá külső fiókjaikat, vagy beállítják az automatikus továbbítást a külső szolgáltatónál egy Gmail-címre.
A több évtizedes múltra visszatekintő POP3 protokoll támogatásának megszüntetése mögött vélhetően biztonsági megfontolások állnak. Ez a technológia már elavultnak számít, nem támogatja a modern hitelesítési módszereket, és nem kezeli hatékonyan a többeszközös szinkronizációt. Bár az IMAP protokoll alkalmasabb lenne az e-mailek szinkronizálására, a Google egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a webes Gmail-felületen keresztül IMAP-kapcsolattal csatlakoztassunk külső levelezőfiókokat.
