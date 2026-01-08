Itt vannak a részletek az új eurókötvényről

Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A 2026. január 7-i kibocsátás iránt jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, háromszoros túljegyzéssel - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A tranzakció során két különböző lejáratú kötvény került piacra.

A 2 milliárd euró értékű, 2033. május 26-i lejáratú kötvény éves kamata 4,25 százalék, hozama pedig 4,293 százalék, ami 160 bázisponttal haladja meg a midswap szintet.

A zöld kötvény kibocsátás 1 milliárd euró értékben valósult meg, 2038. március 25-i lejárattal. Ennek éves kamata 4,875 százalék, hozama 4,928 százalék, ami 195 bázisponttal magasabb a midswap szintnél.

A könyvépítési folyamat során 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett. Az eurókötvényeket az eredeti árindikációnál 0,30, illetve 0,25 százalékponttal kedvezőbb feltételekkel sikerült kibocsátani.

A kibocsátás főszervezői a BNP Paribas, az Erste Group Bank, az ING Bank, a JP Morgan és a Raiffeisen Bank International voltak.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeg részben általános finanszírozási célokat szolgál, míg a zöld kötvényekből származó bevételt a központi költségvetés zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fordítják, összhangban a 2023-ban frissített Zöld Kötvény Keretprogrammal - olvasható a közleményben.

Összehasonlításul: majdnem pont egy évvel ezelőtt 1,5 milliárd eurónyi tízéves kötvényt 4,5%-os, míg 1 milliárd eurónyi 15 éves zöld papírt 4,875%-os hozam mellett adott el az ÁKK. Ez alapján a mostani hétéves kötvény árazása hasonló (rövidebb, de valamivel olcsóbb is), míg a zöld kötvénynél kicsivel rosszabb üzletet köthetett Magyarország, hiszen rövidebb papírt ad el drágábban, mint tavaly.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forintnyi, vagyis mintegy 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel lehívása, amennyiben jóváhagyják a magyar igényt. Vagyis a mostani tranzakció után még kisebb devizakötvények jöhetnek az év végéig nagyságrendileg 1,5 milliárd euró értékben. Ez lehet euró mellett akár dollár, vagy ázsiai piaci kibocsátás japán jenben vagy kínai renminbiben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images