Itt vannak a részletek az új eurókötvényről

A tranzakció során két különböző lejáratú kötvény került piacra.
- A 2 milliárd euró értékű, 2033. május 26-i lejáratú kötvény éves kamata 4,25 százalék, hozama pedig 4,293 százalék, ami 160 bázisponttal haladja meg a midswap szintet.
- A zöld kötvény kibocsátás 1 milliárd euró értékben valósult meg, 2038. március 25-i lejárattal. Ennek éves kamata 4,875 százalék, hozama 4,928 százalék, ami 195 bázisponttal magasabb a midswap szintnél.
A könyvépítési folyamat során 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett. Az eurókötvényeket az eredeti árindikációnál 0,30, illetve 0,25 százalékponttal kedvezőbb feltételekkel sikerült kibocsátani.
A kibocsátás főszervezői a BNP Paribas, az Erste Group Bank, az ING Bank, a JP Morgan és a Raiffeisen Bank International voltak.
A kötvénykibocsátásból befolyó összeg részben általános finanszírozási célokat szolgál, míg a zöld kötvényekből származó bevételt a központi költségvetés zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fordítják, összhangban a 2023-ban frissített Zöld Kötvény Keretprogrammal - olvasható a közleményben.
Összehasonlításul: majdnem pont egy évvel ezelőtt 1,5 milliárd eurónyi tízéves kötvényt 4,5%-os, míg 1 milliárd eurónyi 15 éves zöld papírt 4,875%-os hozam mellett adott el az ÁKK. Ez alapján a mostani hétéves kötvény árazása hasonló (rövidebb, de valamivel olcsóbb is), míg a zöld kötvénynél kicsivel rosszabb üzletet köthetett Magyarország, hiszen rövidebb papírt ad el drágábban, mint tavaly.
Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forintnyi, vagyis mintegy 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel lehívása, amennyiben jóváhagyják a magyar igényt. Vagyis a mostani tranzakció után még kisebb devizakötvények jöhetnek az év végéig nagyságrendileg 1,5 milliárd euró értékben. Ez lehet euró mellett akár dollár, vagy ázsiai piaci kibocsátás japán jenben vagy kínai renminbiben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával
Viccelődött egy kicsit az ukrán elnök.
Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok
Csütörtök hajnalban is akadnak problémák.
A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket
Korábban hazahozhatják az űrhajósokat.
Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak
A halálos áldozatok harmada kubai.
Hihetetlen tempóra kapcsolt az amerikai hadiipar: ilyen gyorsan még soha nem készültek a szuperdrága vadászbombázók
Pedig nem gyerekjáték összerakni egy ilyen madarat.
Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel
A jelentkezők vonattal járhatják körbe Európát.
Kiadták a narancs figyelmeztetést: itt kell figyelni az utakon a hó miatt
A viharos szél hótorlaszokat emelhet.
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Hatalmas botrány lett a lövöldözésből.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.