Több mint ezer vállalat perel Trump vámjai ellen – ha nyernek, újra kitörhet a káosz
Gazdaság

Portfolio
Már több mint ezer vállalat perel Donald Trump amerikai elnök vámjai ellen. A perbe beszálló vállalatok száma azután lőtt ki, miután a Legfelsőbb Bíróság egyik novemberi meghallgatásán a bírák szkeptikusan beszéltek arról, hogy volt-e jogalapja Trumpnak a vámok kivetésére – adta hírül a Bloomberg. A cégek a már befizetett vám visszatérítését követelik. Ha a bíróság a kormány ellen dönt, attól még az adminisztráció kereshet más módokat a vámok kivetésére, az azonban újra hónapokig tartó bizonytalanságot hozhatna magával.

A bírósági iratok szerint január 6-ig legalább 914 keresetet nyújtottak be, néhányat több vállalat együttesen. Ezek túlnyomó többsége november óta érkezett. A perekben olyan ismert nagyvállalatok is részt vesznek, mint a Costco, a Goodyear, a GoPro, a Puma, a Reebok és a Del Monte.

Trump az 1977-es vészhelyzeti gazdasági törvényre hivatkozva vetette ki a globális vámokat, így megkerülve a Kongresszust, aminek alapvetően joga lenne a vámok meghatározására. A bíróság most azt vizsgálja, hogy az elnök túllépte-e a hatáskörét. Az ügyben már akár pénteken döntés születhet.

Ha jogellenesnek nyilvánítják a vámok ilyen kivetését, a vállalatokat megillető visszatérítések módjának kérdése valószínűleg egy alsóbb szintű bíróságra kerül. Ott minden importőrnek külön pert kell indítania a pénzéért.

A cégektől december 14-ig 133 ezermilliárd dollárt szedtek be ilyen módon, így hatalmas a per tétje.

Trump novemberben közösségi oldalán azt írta, hogy a visszatérítések nemzetbiztonsági katasztrófát jelentenének. Kedden a republikánus képviselőkhöz szólva hangsúlyozta, hogy az elnöknek képesnek kell lennie a vámokat alkueszközként használni.

Ha a bíróság a vészhelyzeti jogalapot elutasítja, a kormányzat más jogszabályokra támaszkodva próbálhatja újra bevezetni az intézkedéseket. Ez azonban bonyolultabb lenne, és újabb jogi támadások előtt nyithatna utat, ráadásul valószínűleg súlyos gazdasági és tőkepiaci hatásai is lennének.

A legtöbb elemzőnek ugyanis az az alapforgatókönyve, hogy a vámháború nagyrészt 2025 sztorija, idén már nem kell emiatt nagyobb turbulenciával számolni – ezt írhatja át, ha a bíróság a Trump-adminisztráció ellen dönt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

