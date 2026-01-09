A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elmúlt héten Venezuelára figyelt a világ, az amerikai beavatkozás és hatalomátvétel, valamint az ország olajvagyona körüli verseny mellett azonban van egy elfeledett történet: Venezuela gazdaságáé. A dél-amerikai ország dinamikusan növekvő olajnagyhatalomból egy évtized alatt "zombigazdasággá" züllött a modern gazdaságtörténet legsúlyosabb békebeli összeomlását produkálva. Az országot permanens hiperinfláció, leépült olajinfrastruktúra és finanszírozási válság sújtja, a piacok liberalizálásával viszont úgy tűnik, hogy megvalósulhat a gazdasági rendszerváltás. A talpra állás kulcsa az állami intézmények és a hiteles statisztikák újjáépítése, a nemzetközi hitelezőkkel való megegyezés és adósságrendezés, valamint az olajszektor gyors, magán- és külföldi tőkére támaszkodó újraindítása. Tartós növekedés azonban csak a nem olajágazatokba áramló tőke, infrastruktúra‑privatizáció, átláthatóság és jogbiztonság mellett képzelhető el – a beavatkozás legfeljebb irányváltást indíthat el, azonnali csodát nem ígér.

2026 eddigi legnagyobb jelentőségű gazdasági-politikai eseménye kétségtelenül Nicolás Maduro szocialista venezuelai elnök fogságba ejtése és a dél-amerikai ország feletti amerikai hatalomátvétel. Bár a hírekben az amerikai különleges katonai művelet, Maduro bírósági tárgyalása, Venezuela politikai helyzete és a világ legnagyobb olajkincséért meginduló verseny dominálnak, a háttérben azonban van egy elfeledett történet is: a venezuelai gazdaságé.

A hányattatott sorsú dél-amerikai ország egykor a térség legdinamikusabban növekedő állama volt, a sikeres évtizedeket azonban a modern gazdaságtörténet legnagyobb összeomlása követte 2015 és 2020 között.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank becslései alapján öt év alatt mintegy 80 százalékkal esett vissza az ország GDP-je, amely a modern gazdaságtörténet legnagyobb békebeli gazdasági összeomlása.

Bár Venezuela GDP-je az elmúlt négy évben a lassú növekedés jeleit mutatja, a szocialista berendezkedésű ország már évek óta olyan súlyos problémákkal küzd, mint a világ legnagyobb tartós hiperinflációja, az olajkitermelő infrastruktúra elamortizálódása, az óriási államadósság finanszírozási kérdései és az USA gazdasági-politikai nyomásgyakorlása. Cikkünkben a dél-amerikai ország drámai gazdasági összeomlását és az amerikai hatalomátvételt követő lehetséges forgatókönyveket járjuk körül.

Úton az olajnagyhatalommá válás felé

A világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország már a múlt század elejétől kezdve az Amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb nyersanyag-beszállítója volt, az amerikai nagyvállalatok által felfuttatott olajkitermelést pedig az 1970-es években érte el tetőpontját. Akkoriban Venezuelában naponta 3,5 millió hordó kőolajat nyertek ki a lelőhelyekről, ami a globális piaci kínálat 7 százalékát biztosította.

Az olajexport által hajtott venezuelai gazdaság a XX. század második felében tartós növekedésen ment keresztül, az ezredfordulóra pedig az ország GDP-je 2015-ös árakon számolva meghaladta a 90 milliárd amerikai dollárt.

Az ország gazdasági berendezkedésében 1999-ben éles fordulat következett be: a szocialista eszméket valló Hugo Chávez elnökké választása után egy sor gazdasági reformot hajtott végre, amellyel a dél-amerikai ország a kapitalizmusról egy központosított szocialista rendszerre váltott.

Ezt az államvezérelt, olajalapú gazdaságot maga Chávez csak "XXI. századi szocializmusként" jellemezte.

Az olajkitermelést Chávez szigorú állami felügyelet alá vonta és bár a magántulajdon formálisan fennmaradt, a széles körű államosítások, a populista fiskális politika, valamint a devizapiaci- és árkorlátozások ellehetetlenítették a piaci alapú működést. Az ország gazdaságát hajtó nagy amerikai olajvállalatok közül az Exxon Mobil és a ConocoPhillips is kivonult az országból, ezzel párhuzamosan pedig megindult a kitermelő infrastruktúra fokozatos leépülése. Az exportbevételének 90-95 százalékát, valamint GDP-jének 30-35 százalékát kőolaj-értékesítéssel megtermelő Venezuela ezzel a későbbi súlyos gazdasági válság előszobájába lépett.

Bár Chávez szocialista reformjai megágyaztak a venezuelai gazdaság későbbi összeomlásának, az ország GDP-je kisebb visszaesésekkel ugyan, de egészen a 2010-es évek közepéig növekedett. 2013-ban az ország bruttó hazai terméke megközelítette a 140 milliárd dollárt, ami 1960-hoz képest mintegy 325 százalékos, éves szinten pedig átlagosan 2,7 százalékos bővülést jelentett. A gazdasági fellendülés azonban együtt járt a népesség dinamikus növekedésével (az ország lakossága 1960 és 2015 között majdnem megnégyszereződött), így az egy főre jutó GDP-vel mért életszínvonal nem igazán tudott tartósan emelkedni.

A modern gazdaságtörténet legnagyobb békebeli összeomlása

Chávez 2013-as halála után a hatalmat az addig külügyminiszterként tevékenykedő Nicolás Maduro vette át.

A szocialista vezető rendkívül instabil, olajpiaci sokkoknak rendkívüli módon kitett gazdaságot örökölt elődjétől, amelyet az olajárak 2014-es összeomlása azonnal magával is rántott.

A nyersolaj hordónkénti világpiaci ára 110 dollárról 30-40 dollárra esett vissza, ez pedig egyszerre vágta el a dél-amerikai ország költségvetési bevételeit (ami egy nagy mértékben újraosztó szocialista államban a kontroll legfontosabb eszköze) és devizatartalékait.

A gazdasági válságot két további hatás, az olajkitermelő infrastruktúra folyamatos elhasználódása és az amerikai kormányzat erősödő szankciói is mélyítették, ez ugyanis visszafogta az ország szinte kizárólagos bevételi forrásának számító olajexportot. Az infrastruktúrát balesetek és visszaélések rombolták, az amerikai pénztőke hiányában pedig elmaradtak azok a beruházások, amelyek bővítették, vagy legalább helyreállították volna a kapacitásokat.

Chávez szocialista forradalmát különösen rossz szemmel nézte az Amerikai Egyesült Államok, amely előbb 2017-ben pénzügyi, majd 2019-től olajra vonatkozó konkrét kereskedelmi szankciókat vetett ki Venezuelára. Donald Trump első elnöksége alatt néhány kivételezett cégtől eltekintve lényegében megtiltotta a Venezuelával folytatott olajkereskedelmet, valamint az állami tulajdonú olajvállalat, a PDVSA finanszírozását. A kitermelőkapacitások szűkülése és az amerikai szankciók szigorodása miatt Venezuela exportja drasztikusan csökkenni kezdett, ami tovább szűkítette a költségvetés mozgásterét is.

A gyors külső eladósodásra és elszabaduló költségvetési hiányra Maduro rosszul reagált és fenntartotta a hatékonytalan állami irányítást (ár- és mennyiségi korlátozásokat) az olajkitermelésben, illetve a pénz- és árupiacokon.

Az eredmény azonnal hiánygazdaság, a feketepiac előretörése és a formális gazdasági intézmények összeomlása lett.

Maduro a költségvetést kiigazítás helyett pénznyomtatással próbálta megmenteni, ez azonban nem meglepő módon de facto megszüntette a jegybank függetlenségét és máig tartó hiperinflációt indított el Venezuelában.

Az árak 2014-től kezdődően fokozatosan elszabadultak, az éves emelkedés üteme pedig 2018-ban már meghaladta az 1 000 százalékot. A hiperinfláció tetőpontja 2019 februárjában következett be, 345 000 százalékos éves visszatekintő drágulással.

Ezzel Venezuela lett a modern gazdaságtörténet második legnagyobb inflációt elszenvedő gazdasága a rekorder Zimbabwe mögött.

A venezuelai valuta (bolívar) elértéktelenedését a venezuelai kormányok többszöri átértékeléssel igyekezték elfedni. Az első ilyen lépésre 2008-ban került sor, amikor még Chávez kormánya értékelte le ezredrészére a bolívart, bevezetve ezzel a bolívar fuertét. A következő pénzreformokra 2018-ban, majd 2021-ben került sor, amikor összesen százmilliárdad részére csökkentették a bolívar fuerte címleteit. 13 év alatt összesen 14 nulla tűnt el Venezuela hivatalos fizetőeszközének címleteiből, a pénzügyi rendszer összeomlását azonban ez sem tudta megállítani. Az éves fogyasztói árindex a 2024-es 26 százalékos mélypont elérése után ismét gyorsulni kezdett, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzései szerint pedig 2026 év végére 500 százalék fölé emelkedhet.

A pénzügyi rendszer szétesését jól érzékelteti, hogy az átlagos állami nyugdíj (ami havi 9,6 dollár) jelenleg 4-5 liter tejre, 4 kilónál kevesebb kenyérre vagy egy kiló sajtra elegendő. A közalkalmazottak fizetése (40-60 dollár/hónap) szintén eltörpül a megélhetési költségek mellett, de még a fővárosi piaci állásokban is csak 240 dollárt lehet havonta keresni.

Az egyre nagyobb méretet öltő hiánygazdaság és gazdasági instabilitás óriási kivándorlási hullámot indított el. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának adatai alapján

2015 óta mintegy 7,9 millió állampolgár hagyta el Venezuelát a rossz életkörülmények miatt.

Chávez szocialista rendszerváltása és államosítása, valamint a Maduro alatt bekövetkező általános gazdasági szétesés elriasztotta a nemzetközi pénzügyi szereplőket Venezuelából, így a dél-amerikai ország semmilyen külső segítségre sem számíthatott a válság során. A külpolitikai konfliktusok (mint például Maduro kormányának el nem ismerése és az USA által kivetett gazdasági szankciók) miatt Venezuela 2004 óta nem tartott konzultációt az IMF szakértőivel, így nem fér hozzá semmilyen külső forráshoz. A piaci szereplők többsége szintén elfordult Maduro kormányától, aktív venezuelai pozíciókkal csak a jelentős kockázatot vállaló spekulatív befektetők rendelkeztek.

Az államosítások miatt az amerikai olajcégek nagy része elmenekült a dél-amerikai országból, így az állami olajvállalat (PDVSA) mögött nem volt semmilyen külföldi pénzügyi szereplő, amely végrehajtotta volna a kapacitások bővítéséhez vagy legalább szinten tartásához szükséges beruházásokat.

A külföldi befektetők Venezuelától való elfordulását és az ország helyzetének súlyosságát mutatja az államadósság is.

A venezuelai állam és a PDVSA 2017 novemberében megszakította az addig felvett külföldi adósság törlesztését, azaz gyakorlatilag csődöt jelentett.

A tartozások kifizetése azóta is szünetel, ami nem meglepő, hiszen az ország külső segítség hiányában szinte semmilyen lehetősége nincs az adósság átstrukturálására. A külső finanszírozás egyetlen módját a Kínától felvett olajjal fedezett hitelek jelentették (Kína tehát lényegében hitellel fizetett a venezuelai olajért), a nyersanyag azonban a konstrukció keretében rendkívül kedvezményes áron kerültek az ázsiai hatalom kezébe, így komoly veszteséget okozták Venezuelának.

A korábban kibocsátott, de ki nem fizetett kötvények tőke- és kamattartozásai jelenleg közelítik a 100 milliárd dollárt, ami a kínai hitelállománnyal kiegészülve mintegy 150-170 milliárd dolláros államadósságot jelent.

Az IMF becslései szerint ez a teljes venezuelai GDP mintegy kétszerese.

A gazdasági intézményrendszer összeomlása, az elvándorlás és a finanszírozási válság az felemésztette Venezuela GDP-jének túlnyomó részét, az IMF és a Világbank becsélései szerint az ország bruttó hazai terméke 2013 és 2020 között mintegy 75-80 százalékkal esett vissza.

Elhozza az irányváltást az amerikai hatalomátvétel?

A közgazdászok többsége úgy véli, hogy Maduro elnök elfogása és az Egyesült Államok venezuelai hatalomátvétele pontot tehet az ország tíz éve tartó permanens krízisének végére. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere január 7-én jelentette be háromlépcsős tervét a venezuelai helyzet normalizálására. Rubio kijelentése alapján az USA megakadályozza Venezuela káoszba süllyedését és biztosítja az amerikai, nyugati és más cégek hozzáférését a piacokhoz, azaz liberalizálja a gazdaságot.

A befektetők már Maduro elfogásának és az amerikai hatalomátvétel hírét is kitörő örömmel fogadták, az USA középtávú tervei és befolyása pedig garanciát jelenthetnek arra, hogy az ország nem fog azonnal visszatérni a szocialista berendezkedéshez.

Valójában azonban az amerikai beavatkozás csak megszakította az ország évtizedes válságát, de a várva várt irányváltást nem hozta el.

A piaci alapon működő gazdaság intézményi feltételei ugyanis Venezuelában nincsenek meg, a jelenlegi bizonytalan politikai helyzet (amit az elnöki pozíció körüli vitás kérdések és a folyamatos lakossági zavargások generáltak) pedig elodázhatja ennek létrehozását.

A Bloomberg egy tavaly ősszel megjelent elemzése szerint a venezuelai gazdaság újraindításához először meg kell erősíteni az állami intézményrendszert és újra el kell kezdeni a megbízható adatszolgáltatást a gazdaság állapotáról, mert jelenleg alig van hitelesen és rendszeresen gyűjtött gazdaságstatisztika. A fellendüléshez szintén normalizálni kell a kapcsolatokat a nemzetközi hitelezőkkel (IMF, fejlesztési bankok), és rendezni a hátralékokat, hogy új finanszírozás nyíljon meg. A becslések szerint mintegy 200 százalékos GDP-arányos államadósság törlesztésének elkezdése várhatóan borzasztóan nehéz lesz, azonban ez az ország pénzügyi stabilizálásának alapfeltétele.

Az állami bevételek gyors megnöveléséért fel kell pörgetni az olajkitermelést, ebben pedig nagyobb teret adni a magán‑ és külföldi cégeknek, célzott jogszabály‑korrekciókkal, a PDVSA szerepének átalakításával és a kivitel ideiglenes jogi védelmével. A venezuelai olajmezőkért zajló verseny - amelyben főként amerikai olajvállalatok járnak élen - már Maduro elfogásának pillanatában megkezdődtek, a szükséges kapacitások kiépítése viszont a szakértői becslések szerint mintegy 1-1,5 évig tart majd, így azonnali fellendülést remélni meggondolatlan lenne. Hosszú távon mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a jelenlegi információk alapján Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával (bár egyes források szerint ennek mérete jelentősen túlbecsült), ennek kitermelése pedig jelentős bevételhez juttathatja az ország kormányát.

A Bloomberg közgazdászai azonban rámutatnak, hogy a dél-amerikai ország tartós gazdasági fellendüléséhez a nem olajágazatokba is külföldi tőkét kell vonzani, illetve számos infrastrukturális eszköz privatizációja is elkerülhetetlen. A megfelelő víz- és energiaellátást, közúthálózatot, oktatást és termelőkapacitást ugyanis a csődben lévő venezuelai kormány képtelen lesz egymaga kiépíteni. A problémák nagyságából jól látszik, hogy Venezuela gazdasági talpra állítása lassú és hatalmas feladat lesz, a piacok liberalizálásával azonban az ország rálépett a felzárkózás útjára.

Az elemzők szerint a venezuelai talpra állás legnagyobb mértékben az ország politikai stabilitásán múlik majd, a folyamat ugyanis átláthatóságot, jogbiztonságot és célzott szociális programokat igényel.

Ha a dél-amerikai ország úrrá lesz az állandó lakossági zavargásokon és képes lesz stabilan megszervezni az államigazgatást, akkor külföldi (amerikai) segítséggel megindulhat a felzárkózás. Ellenkező esetben újabb sötét évek várnak a hányattatott sorsú országra.

