Dermesztő fordulat jön a hétvégén: a havazást követően viharos szél söpör végig Magyarországon
Hőmérséklet tekintetében már egy fokkal barátságosabb körülményekre lehet számítani a hétvége folyamán - derül ki a Weather on Maps, meteorológiai szakblog friss Facebook-bejegyzéséből. Szombaton megindul a felhőzet felszakadozása és a legtöbb területen eláll majd a havazás, vasárnap azonban a feltámadó szél miatt kellemetlen lehet majd a hőérzet hazánkban.

A péntek hajnal az idei tél eddigi leghidegebb reggelét hozta el: egyes, nagy területen mértek az országban -10, egyes észak-magyarországi területeken pedig -20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet is. A pénteki nap folyamán újabb csapadékzóna is elérte hazánkat, ami különösen a Dunántúlon eredményezett havazást. Egyes megyékre pedig a HungaroMet piros riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt.

Időjárás szombaton

A Weather on Maps Facebook bejegyzése szerint szombaton többnyire vastag felhőzet és borult idő jel jellemző hazánkban, a szél pedig egyelőre nem lesz zavaró. A közép-kelet-európai régióban további havazás

  • az Alpok északi lejőin,
  • Felvidéken,
  • Magyarország középső területein,
  • valamint Erdélyben lehet, de kis mennyiségben, és egyre kevesebb helyen.
időjárás-előrejelzés-radar-szombat-havazás
Kép forrása: Weather on Maps

Időjárás vasárnap

A vasárnap délelőtt sokfelé naposan indul, a Kárpát-medence nyugati felén pedig akár így is folytatódhat. Azonban, a Weather on Maps szerint a hőérzetet jelentősen rontó északnyugati szélre lehet számítani, amely

a szokásos északnyugati szélcsatornában viharos erejű is lehet.

További érdemi havazásra a Kárpátok külső ívén, az Alpok északi oldalán lehet számítani, de kisebb mennyiségben Felvidék középső részén és Erdélyben is lehetséges.

időjárás-előrejelzés-radar-vasárnap-havazás
Kép forrása: Weather on Maps
Címlapkép forrása: Portfolio

