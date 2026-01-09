  • Megjelenítés
Egyre nehezebb bliccelni a BKK járatain
Portfolio
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben, és a Budapesti Közlekedési Központ minden korábbinál magasabb összeget hajtott be. Volt olyan utas, aki kilenc év halogatás után már több mint 2 millió forintot fizetett, a BKK pedig összesen mintegy 3,85 milliárd forint pótdíjbevételt könyvelhetett el.

A BKK hangsúlyozza, hogy a fővárosi utasok döntő többsége továbbra is érvényes jeggyel vagy bérlettel utazik. A 2025-ben lezárt ügyek között ugyanakkor rekordösszegű, többmilliós tartozások is akadtak.

Az elmúlt év legnagyobb pótdíját egy olyan utas rendezte, aki 9 éven át nem fizette be a rá kirótt összegeket, így végül 2 352 351 forintot kellett megfizetnie.

A második legmagasabb, szintén közel egy évtized alatt felhalmozott tartozás 2 076 089 forint volt.

A 10 legnagyobb pótdíjtartozást kifizető ügyfél további nyolc ügye 850 ezer és 1,3 millió forint közötti végösszeggel zárult, 4–9 éves időtávon. A listán 3 nő és 7 férfi szerepel, 26 és 57 év közötti életkorral. Ez is mutatja, hogy a hosszú időn át figyelmen kívül hagyott pótdíjak bármely korosztályt érinthetik. A legnagyobb tartozások jellemzően több, egymást követő, be nem fizetett pótdíjból, az ezek nyomán elindított végrehajtási eljárásokból, valamint a felhalmozódó késedelmi díjakból álltak össze.

A BKK 2025-ben lezárt legnagyobb pótdíjtartozásai:

  1. 2 352 351 Ft – nő, 36 éves – 9 év után térült meg
  2. 2 076 089 Ft – nő, 53 éves – 9 év után térült meg
  3. 1 328 526 Ft – férfi, 32 éves – 8,5 év után térült meg
  4. 1 136 333 Ft – férfi, 42 éves – 6 év után térült meg
  5. 1 093 181 Ft – férfi, 34 éves – 8 év után térült meg
  6. 961 543 Ft – nő, 26 éves – 4 év után térült meg
  7. 915 282 Ft – férfi, 46 éves – 7 év után térült meg
  8. 873 828 Ft – férfi, 41 éves – 6,5 év után térült meg
  9. 855 330 Ft – férfi, 57 éves – 7 év után térült meg
  10. 853 346 Ft – férfi, 36 éves – 9 év után térült meg

A pótdíjazási esetek összlétszáma is emelkedett. Míg 2023-ban mintegy 240 ezer, 2024-ben pedig 235 ezer alkalommal szabtak ki pótdíjat, addig 2025-ben már 257 ezer esetben intézkedtek a jegyellenőrök. A pótdíjazottak közül 176 ezren a helyszínen rendezték a tartozást, 81 ezren pedig az utólagos rendezés lehetőségével éltek. A növekvő esetszám mellett 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord is született: a BKK mintegy 3,85 milliárd forintot szedett be.

Az adatok alapján továbbra is jelentős azoknak az utasoknak a száma, akik jegy vagy bérlet nélkül utaznak. Ugyanakkor egyre többen választják a pótdíj utólagos, szabályos rendezését, részben a rugalmasabb fizetési lehetőségeknek köszönhetően.

A BKK és partnerei 2025-ben az ellenőrzésben is erősítették a digitális jelenlétet: az elektronikus ellenőrzések száma az előző évhez képest mintegy 20 százalékkal nőtt. A digitális eszközök használata gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az ellenőrzési folyamatot.

Egyre többen használnak bankkártyát

A fizetési szokásokban is látványos eltolódás figyelhető meg: a helyszíni pótdíjfizetést választók körülbelül 89 százaléka már bankkártyával egyenlíti ki tartozását, és mindössze nagyjából minden tizedik utas fizet készpénzben. Ez azt jelzi, hogy a gyors, érintésmentes megoldások iránt egyre nagyobb az igény.

A pótdíjasszisztens rendszert már minden 12. pótdíjazott veszi igénybe, önként megadva e-mail-címét a gördülékenyebb ügyintézéshez. Emellett az utólagos bérletvásárlási lehetőséggel az érintettek mintegy egyötöde él.

A többéves halogatás után kifizetett, akár milliós nagyságrendű pótdíjak azt mutatják, hogy

hosszú távon mindig sokkal költségesebb elmulasztani a jegy- vagy bérletvásárlást, mint szabályosan utazni, vagy egy elszalasztott jegyvásárlás után azonnal kiegyenlíteni a pótdíjat.

A BKK termékeinek jelentős része ma már digitálisan is elérhető, például a BudapestGO alkalmazáson keresztül, így a nap 24 órájában, bárhonnan megvásárolható számos jegy- és bérlettípus. A társaság arra ösztönzi az utasokat, hogy utazzanak szabályosan, éljenek a digitális ellenőrzési és fizetési lehetőségekkel, és vegyék komolyan a pótdíjfizetési kötelezettséget.

Címlapkép forrása: BKK

