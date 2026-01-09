  • Megjelenítés
Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról
Gazdaság

Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról

Portfolio
A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol-csoport egyes vasúti teherszállítmányait. A szállítási nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság kontroll alatt tartja - olvasható a társaság közleményében.

A Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti. Magyarországon összesen öt telephely érintett – a százhalombattai Dunai Finomító, a Tiszai Finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek –, amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését, írják a közleményben.

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban kiemelik: a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen.

Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos.

A Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val.

Még több Gazdaság

Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

A közlemény szerint a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility