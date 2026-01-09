Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról

A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol-csoport egyes vasúti teherszállítmányait. A szállítási nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság kontroll alatt tartja - olvasható a társaság közleményében.

A Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti. Magyarországon összesen öt telephely érintett – a százhalombattai Dunai Finomító, a Tiszai Finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek –, amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését, írják a közleményben.

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban kiemelik: a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen.

Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos.

A Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val.

A közlemény szerint a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

