Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra

A pénteki napon Magyarország nagy részén hullott valamilyen formában csapadék, azonban mennyisége és formája megoszlott a különböző területeken. Délnyugat felől enyhülés érte el az országot, míg másutt erős talajközeli fagyokat lehetett mérni. A HungaroMet szerint a legnagyobb területen havazás volt tapasztalható, főleg azokon a területeken, ahol a 24 órás csapadékösszeg alacsonyabb volt.
Más a helyzet a déli területeken, ugyanis az enyhülés éppen itt volt a leginkább érezhető. A lehulló csapadék mennyisége is itt volt messze a legmagasabb, a Dráva mentén 18 mm is esett 24 óra alatt. Ugyanakkor itt a megváltozott hőmérsékleti viszonyok miatt a havazás mellett fagyott eső, valamint ónos eső is nehezítette a közlekedést. Ez utóbbi egyébként a tél legveszélyesebb csapadékformája egyben.
Szombaton este újabb hidegfront éri el hazánkat, ez havazást és hózáporokat eredményezhet több területen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
