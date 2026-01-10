  • Megjelenítés
Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra
Gazdaság

Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra

Portfolio
Friss térképet hozott nyilvánossága a HungaroMet a január 9-én Magyarországra lehulló csapadékmennyiségről.

A pénteki napon Magyarország nagy részén hullott valamilyen formában csapadék, azonban mennyisége és formája megoszlott a különböző területeken. Délnyugat felől enyhülés érte el az országot, míg másutt erős talajközeli fagyokat lehetett mérni. A HungaroMet szerint a legnagyobb területen havazás volt tapasztalható, főleg azokon a területeken, ahol a 24 órás csapadékösszeg alacsonyabb volt.

Más a helyzet a déli területeken, ugyanis az enyhülés éppen itt volt a leginkább érezhető. A lehulló csapadék mennyisége is itt volt messze a legmagasabb, a Dráva mentén 18 mm is esett 24 óra alatt. Ugyanakkor itt a megváltozott hőmérsékleti viszonyok miatt a havazás mellett fagyott eső, valamint ónos eső is nehezítette a közlekedést. Ez utóbbi egyébként a tél legveszélyesebb csapadékformája egyben.

Szombaton este újabb hidegfront éri el hazánkat, ez havazást és hózáporokat eredményezhet több területen.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb hidegfront éri el Magyarországot, elkezdett befagyni a Balaton – Híreink a hóhelyzetről szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

