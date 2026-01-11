  • Megjelenítés
Hófúvások nehezítik a közlekedést, több útszakaszt lezártak az országban
Hófúvások nehezítik a közlekedést, több útszakaszt lezártak az országban

Erős szél miatt több vármegyében is hónyelvek és hóátfúvások alakulnak ki az utakon, ami helyenként nehéz útviszonyokat és akár félpályás korlátozásokat is okozhat. A Magyar Közút az Útinform tájékoztatása alapján adott ki gyors helyzetjelentést vasárnap.

A közlés szerint Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében többfelé a szél a burkolatra hordja a havat, emiatt romolhat a járhatóság és lassulhat a forgalom.

A tájékoztatás szerint nehéz útviszonyokra, helyenként félpályás útlezárásra kell számítani az alábbi helyszíneken.

Fejér vármegyében a Csákvár és Lovasberény közötti utat a hóátfúvások fokozódása miatt lezárták a 14-es és a 24-es kilométer között.

A Magyar Közút szerint az érintett szakaszokon a munkagépek folyamatosan dolgoznak a járhatóság fenntartásán, a közlekedőknek ugyanakkor érdemes lassabb haladásra és változó körülményekre készülni.

Indulás előtt célszerű ellenőrizni az aktuális út- és forgalmi információkat, valamint az esetleges lezárásokat és tereléseket az Útinform felületein.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

