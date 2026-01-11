Olyan javaslat érkezett, ami után iszonyú sok pénz jelenhet meg rengeteg magyar bankszámláján

  • Megjelenítés
A rezsicsökkentés tehetősebb rétegeket is támogató és rugalmatlan formája és a hasonlóan rugalmatlan fix betáplálási átvételi ár a legfőbb akadályai annak, hogy Magyarországon a hálózatot segítő, az egyetemes szolgáltató terheit csökkentő lakossági beruházások létesüljenek, melyek a zöldátmenetet tovább segítenék - vélik a MANAP iparági egyesületnél. A szervezet szerint a rezsicsökkentésnek ki lehet dolgozni olyan alternatíváját, amely a kritikus fogyasztói terheket nem növelné, de a fogyasztás bizonyos mértékű rugalmasabbá tételével sok területen hasznos eredményekkel járna. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a rezsicsökkentés egy jelentősen "tágabb" témakör, ennek módosítását a szervezet egyelőre nem szorgalmazza, javasolja ezzel szemben azt, hogy az otthoni napelemek által megtermelt és a hálózatba betáplált villamos energia jelenlegi egyösszegű fix ára helyett egy egyszerű 3 idősávos rendszer kerüljön alkalmazásra. A javaslat szerint azáltal, hogy az átvételi ár a reggeli és esti fogyasztási csúcsidőszakban magasabb lenne, a prosumerek ösztönözve lennének a zöldberuházásokra, emellett az intézkedés az egyetemes szolgáltató számára, és hálózati, illetve rendszerszempontból is pozitív hatással lenne.
Jöhet a három sávos rendszer?

A háztartási méretű napelemes kiserőművekre (HMKE) vonatkozó

jelenlegi, egyetlen fix hálózati betáplálási tarifát előíró rendszer sávossá tételét javasolja

a hazai napelem- és akkumulátoros energiatároló telepítő cégek jelentős részét tömörítő MANAP iparági egyesület. A javaslat értelmében az akkumulátoros energiatárolóval kiegészített lakossági HMKE napelemes rendszerek tulajdonosai a jelenlegi egy helyett a jövőben három különféle árat kaphatnának a hálózatba termelt villamos energiáért attól függően, hogy a betáplálás napon belül mikor történik.

E szerint az egyetemes szolgáltató

  • a legnagyobb áramfogyasztású esti időszakban, 18 és 21 óra között 70 forint/kilowattóra (kWh),
  • a szintén jókora rendszerterhelésű reggel 6 és 9 óra közötti sávban pedig 50 forint/kWh átvételi árat fizetne a valós piaci (HUPX DAM) árakhoz igazodva,
  • míg a nap fennmaradó óráiban maradna a jelenlegi kilowattóránként 5 forintos tarifa.

A 3 zónaidős (idősávos) tarifarendszer bevezetésével nem csak a HMKE+energiatároló hibrid rendszerrel rendelkező termelő-fogyasztók (prosumerek) járnának jól, hanem hálózati és rendszerszempontból, illetve az egyetemes szolgáltató számára is pozitív pénzügyi hatása lenne a MANAP szerint.

Most különösen időszerű

Az ősszel kidolgozott javaslat aktualitását fokozza, hogy a kormány decemberben egy új, az akkumulátoros energiatároló telepítést a jelenlegi és leendő lakossági HMKE-tulajdonosok körében támogató pályázati programot jelentett be, melynek első benyújtási szakasza várhatóan 2026. február 1-jén indul.

A pályázat számos részlete ma még nem ismert, de az már tudható, hogy háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás lesz elérhető 10 kilowattóra (kWh) kapacitású tárolókra, és mivel a kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat, így a pályázóknak akár 500 ezer forintot meghaladó önerőre is szükségük lehet - a 80% körüli támogatási intenzitás mellett is.

A jelenleg érvényes, hatóságilag megszabott, fix ("rezsicsökkentett") lakossági áramár és az 5 forintos betáplálási tarifa mellett azonban a háztartások nagy része számára még a támogatás igénybevételével és a mára már jócskán lecsökkent akkumulátor költségekkel is

jóval kevésbé éri meg a beruházás, mintha a piaci villamosenergia árakat tükrözné a betáplált áram átvételi ára.

Nagyon fontos a kapacitásbővítés

Pedig az energiatároló kapacitás bővítése hálózati, illetve rendszerszempontból is elengedhetetlen, ahogy az időjárásfüggő megújuló források szerepe egyre növekszik a villamosenergia-ellátásban - különösen igaz ez a napenergia árammixen belüli arányát tekintve világelső Magyarország esetében.

Amellett, hogy alkalmazásukkal növelhető a HMKE által termelt zöldáram helyben felhasználható része, az akkumulátoros energiatárolók rendszerszinten is képesek kisimítani és a felhasználói igényekhez igazítani a megújulóenergia-termelés napon belüli ingadozásait, csökkentve az árampiaci volatilitást és a költséges áramimportot is.

Az energiatárolók telepítésének fontosságát a kormány is felismerte, így

2030-ig összesen 3 000 MW beépített teljesítőképességgel kíván energiatárolókat létesíteni Magyarországon.

A célszám elérésében az akkumulátoros technológiának és a lakossági szegmensnek, illetve a tekintélyes mennyiségű hazai háztartási méretű napelemes rendszer hibridizációjának, vagyis akkumulátoros energiatárolóval való kiegészítésének is fontos szerepe van. Ezt maga az új pályázatról szóló bejelentés is jelzi, illetve az a tény is, hogy korábban a lakosság egyebek mellett a Napenergia plusz programban (NPP) is elnyerhetett támogatást energiatároló telepítésére.

Fontos részletek a friss javaslatról

A MANAP fenti javaslata nagyrészt éppen az NPP keretében az egyesület tagvállalatai által telepített akkumulátoros energiatárolós rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokon, illetve a fogyasztási, termelési és tárolási görbék vizsgálatán alapul.

Az esettanulmányokkal alátámasztott szakpolitikai javaslat kiemeli, a lakosság által betáplált villamos energia árának sávossá tételével a prosumerek a rezsicsökkentés módosítása nélkül lennének ösztönözhetők a tároló használatának és saját fogyasztásuk rugalmasabb átalakítására, ami a hálózatra és az árampiaci kereslet/kínálatra is jótékony hatást gyakorolna.

Azáltal, hogy az átvételi ár a reggeli és esti fogyasztási csúcsidőszakban magasabb lenne - a magasabb árampiaci árakhoz igazodva -, arra ösztönözné a felhasználókat, hogy

ezekben a periódusokban táplálják be a hálózatba a napelemeik által termelt és az akkumulátorokban eltárolt villamos energiát.

A javaslat szerint ez a modell megvalósítható úgy, hogy az egyetemes szolgáltató számára üzletileg is értelmes legyen.

Az iparági egyesület emellett a cégek részére is sávossá alakítaná a betáplált villamos energia árát, hasonlóan az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztókhoz. A kkv-kra vonatkozóan ugyan elvileg piaci logika van érvényben, ezzel együtt a cégek jelentős része jelenleg fix 1 Ft/kWh áron táplálhat be.

Fókuszban a hibridizáció

Az új lakossági energiatárolós támogatás bejelentése előtt született elemzés a hibridizációs pályázati támogatások fontosságát is hangsúlyozza.

Sok esetben a szaldó elszámolásból kiesett rendszerek sem térültek meg, miután a 12-15 évvel ezelőtt saját erőből beruházók projektjei még nem 10 éves megtérülésű beruházások voltak, így sokan csalódtak a változások miatt

- számukra is megkönnyebbülést jelent a most bejelentett, őket is segítő hibridizációs fejlesztési pályázat.

A MANAP üdvözli ezt az új pályázatot, mivel a betáplálási ár sávossá alakítása hosszabb időt vehet igénybe és a piaci hatása is fokozatosan érvényesülne, ezért nagy szükség van az új pályázatra  "a jelenlegi piaci kereslet teljes összeomlását ellentételezendő". Ugyanakkor úgy gondolják, hogy hosszú távon és fenntartható módon a fogyasztott és megtermelt villamosenergia árak piacihoz való igazodásával lehet érdemi eredményeket elérni.

Az egyesület azt is kiemeli, hogy fontos lenne, hogy a saját erőből való többletkapacitás kiépítése (például 2 óra helyett 3 vagy 4 órás, esetleg nagyobb tároló is) legyen megengedve minden korábbi és új pályázat esetében saját erőből. A hibrid inverterek beállításaival megoldható, hogy az esti fogyasztási csúcsórákban a tárolóból kitárolás történjen, ami részben a hálózatra kerül, részben a prosumer házon belül használja fel. Ugyanígy a reggeli órákra is beállítható a rendszer, hogy betárolás helyett kitárolás történjen, azaz a fogyasztás feletti részt a hálózatra táplálja a napelemes rendszer, így a kora reggeli órákról a későbbi, túltermeléses órákra tolva a betárolási időszakot.

A hibrid napelemes rendszerrel rendelkező prosumerek jellemzően azon energiatudatosabb réteget képviselik, akik megfelelő ösztönzés esetén a saját fogyasztásukat is hajlandók/képesek a lehetőségeikhez mérten átütemezni a kevésbé „csúcs” órákra (például mosógép, szárítógép, elektromos autó töltés, bojler, stb).

A gyors reakció szülhet versenyelőnyt

Minden olyan intézkedés, ami új, rugalmas zöldáram termelő kapacitásokat hoz a rendszerbe,

nagyban tudja segíteni a hálózatot, csökkenteni tudja importfüggőségünket és segíteni tudja a klímaváltozás elleni harcot, a „zöldátállást” - áll a javaslatban.

A napenergia-termelés árammixen belüli aránya tekintetében 2024-ben elért magyar világelsőség kapcsán a MANAP úgy fogalmaz, "a hálózat és a hazai villamosenergia-rendszer felzárkózásának üteme, illetve a piaci árjelzések hiánya miatt ezek a szép eredmények pár éven belül várhatóan már a múlté lesznek, szerencsésebb esetben a középmezőnyhoz tartozhatunk majd. Ehhez is arra lesz szükség azonban, hogy a tárolással kiegészített napelemes beruházások elől az akadályok elháruljanak, a piaci logika minél inkább teret kapjon.

Magyarország ugyanakkor előnyt kovácsolhatna a hátrányból azzal, hogy a hálózati kihívásokra, melyekkel minden más országnál hamarabb szembesültünk, minél gyorsabb és határozottabb választ adunk.

A hálózatejlesztések mellett a tárolói penetráció gyors növekedése, megfelelő alkalmazása olyan terület lehet, ahol ismét vezető szerepet vívhatunk ki magunknak. A tárolók minden szegmensben való fokozott alkalmazásával, a villamosenergia-rendszerben való arányuknak jelentős növelésével olyan gyakorlati tapasztalatokra tehetünk szert, ami ma még egyedülálló tudást és versenyelőnyt is jelenthet a világban a magyar szakemberek számára."

A javaslatot szintén megkapó Energiaügyi Minisztérium értesüléseink szerint egyelőre nem tervezi a HMKE-k betáplálási tarifarendszerének átalakítását.

