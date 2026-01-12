Kritikus hét jön a gazdaságban: ezek dönthetnek minden befektetés sorsáról!

A mögöttünk hagyott hét geopolitikai feszültségekkel indult Venezuelától Grönlandig, miközben a piacok végül új csúcsokra kapaszkodtak. A figyelem most már egyre inkább arra terelődik, hogy a következő napok kulcsfontosságú inflációs, növekedési és munkaerőpiaci adatai mit üzennek az amerikai jegybanki kamatpályáról. Ezek a számok dönthetik el, hogy a jelenlegi nyugodt rali folytatódik-e, vagy újra felértékelődnek a kockázatok a részvény-, deviza- és kötvénypiacokon.

A múlt hét még Venezuela körüli események értékelésével indult, miután az amerikai erők január elején katonai akciót hajtottak végre Venezuelában, és letartóztatták Nicolás Maduro elnököt. Ezt Washington részben a kábítószer- és olajproblémákra hivatkozva indokolta, ám a lépés nemzetközi jogi vitákat váltott ki: több európai állam és politikus is bírálta az Egyesült Államokat, mondván, hogy ez sérti a szuverenitást és a nemzetközi jogot, miközben az EU próbálja egységesen kezelni a helyzetet.

Ahogy a venezuelai helyzet napirendről kicsit leszorult, a figyelem hamar áttevődött Grönland jövőjéről folyó vitára, miután az Egyesült Államok újra felvetette a stratégiai jelentőségű, de Dánia fennhatósága alatt álló sziget megszerzésének lehetőségét, különféle opciókat – diplomáciaitól a fegyveresig – mérlegelve.

Ez nemcsak Dániában, hanem más európai országokban is aggodalmat keltett, hiszen Grönland egy NATO-tagállam részét képezi, és bármilyen agresszív lépés komoly feszültséget okozna a szövetségi rendszeren belül.