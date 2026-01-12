Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Január 12-én utalja az Államkincstár az idei első havi nyugdíjakat, az év eleji inflációkövető nyugdíjemelésnek köszönhetően az időskorúak 3,6%-kal több bevételhez jutnak, mint 2025 decemberében. Mutatjuk a pontos számokat, hogy kinek mekkora összeggel nő a havi bevétele. Februárban még jobb hónapjuk lesz a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon érkezik a teljes 13. havi juttatás, továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is.

Hétfőn kapják kézhez a 3,6%-kal megemelt nyugdíjukat azok az ellátottak, akikhez banki átutalással érkezik a pénz. A postai kézbesítés a következő hetekben ütemezetten zajlik – jelenleg mintegy 800 ezer főnek készpénzben viszi ki a postás a havi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.

A nyugdíj folyósításának módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie, választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást.

A Portfolio számításai szerint 2025. decemberben 250 ezer forint volt az átlagnyugdíj,

így 2026. januártól 9 ezer forinttal, 259 ezer forintra emelkedik az átlagos nyugdíjösszeg.

A decemberi medián nyugdíjösszeg 221 ezer forintra rúgott, ez 2026 januárjában 229 ezer forintra emelkedik.

Februárban pedig rendkívüli pénzeső érkezik majd a nyugdíjasokhoz: a február 12-i utalással a szokott módon megérkezik a februári nyugdíj összege, a 13. havi nyugdíj teljes összege, ezen felül pedig a 14. havi nyugdíj "egy heti" része is, azaz a saját havi nyugdíj 25%-a. Ezáltal a jogosultak a saját havi ellátmányuk 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

Az alábbi táblázatban mutatjuk, mekkora kifizetésben részesülnek az egyes nyugdíjszinteken elhelyezkedő jogosultak. Fontos: 13. és 14. havi juttatásra csak azok jogosultak, akik már 2025-ben is legalább 1 napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. (Tehát a 2026-ban nyugdíjba vonulók idén nem, legkorábban 2027-ben kaphatnak 13. és 14. havi juttatást.)

A 2026-ban várható juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően Nyugdíj összege 2025. decemberben Januári emelés összege (3,6%) Nyugdíj összege 2026. januárban Várható kifizetés 2026. februárban 100 000 Ft 3 600 Ft 103 600 Ft 233 100 Ft 125 000 Ft 4 500 Ft 129 500 Ft 291 375 Ft 150 000 Ft 5 400 Ft 155 400 Ft 349 650 Ft 175 000 Ft 6 300 Ft 181 300 Ft 407 925 Ft 200 000 Ft 7 200 Ft 207 200 Ft 466 200 Ft 225 000 Ft 8 100 Ft 233 100 Ft 524 475 Ft 250 000 Ft 9 000 Ft 259 000 Ft 582 750 Ft 275 000 Ft 9 900 Ft 284 900 Ft 641 025 Ft 300 000 Ft 10 800 Ft 310 800 Ft 699 300 Ft 325 000 Ft 11 700 Ft 336 700 Ft 757 575 Ft 350 000 Ft 12 600 Ft 362 600 Ft 815 850 Ft 375 000 Ft 13 500 Ft 388 500 Ft 874 125 Ft 400 000 Ft 14 400 Ft 414 400 Ft 932 400 Ft 425 000 Ft 15 300 Ft 440 300 Ft 990 675 Ft 450 000 Ft 16 200 Ft 466 200 Ft 1 048 950 Ft 475 000 Ft 17 100 Ft 492 100 Ft 1 107 225 Ft 500 000 Ft 18 000 Ft 518 000 Ft 1 165 500 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Megjegyzendő, hogy amennyiben a 3,6%-os nyugdíjemelés nem fedezné maradéktalanul a 2026-os éves átlagos inflációt, akkor 2026 novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre kerülhet sor, amint történt az 2025-ben is.

A mostani várakozások szerint azonban jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6%-nál az idei infláció:

a Magyar Nemzeti Bank a 2025 decemberében közzétett jelentésében 3,2%-os inflációt prognosztizált erre az évre, a Portfolio által megkérdezett piaci elemzők pedig ma reggel 3,5%-os inflációs várakozást fogalmaztak meg 2026-ra vonatkozóan.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint 2025 első 11 hónapjában, azaz januártól november végéig a 13. havi juttatással együtt összesen 6733,8 milliárd forintot költött az állam nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra.

