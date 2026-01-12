Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Hétfőn kapják kézhez a 3,6%-kal megemelt nyugdíjukat azok az ellátottak, akikhez banki átutalással érkezik a pénz. A postai kézbesítés a következő hetekben ütemezetten zajlik – jelenleg mintegy 800 ezer főnek készpénzben viszi ki a postás a havi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.
A nyugdíj folyósításának módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie, választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást.
A Portfolio számításai szerint 2025. decemberben 250 ezer forint volt az átlagnyugdíj,
így 2026. januártól 9 ezer forinttal, 259 ezer forintra emelkedik az átlagos nyugdíjösszeg.
A decemberi medián nyugdíjösszeg 221 ezer forintra rúgott, ez 2026 januárjában 229 ezer forintra emelkedik.
Februárban pedig rendkívüli pénzeső érkezik majd a nyugdíjasokhoz: a február 12-i utalással a szokott módon megérkezik a februári nyugdíj összege, a 13. havi nyugdíj teljes összege, ezen felül pedig a 14. havi nyugdíj "egy heti" része is, azaz a saját havi nyugdíj 25%-a. Ezáltal a jogosultak a saját havi ellátmányuk 2,25-szorosát kapják majd kézhez.
Az alábbi táblázatban mutatjuk, mekkora kifizetésben részesülnek az egyes nyugdíjszinteken elhelyezkedő jogosultak. Fontos: 13. és 14. havi juttatásra csak azok jogosultak, akik már 2025-ben is legalább 1 napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. (Tehát a 2026-ban nyugdíjba vonulók idén nem, legkorábban 2027-ben kaphatnak 13. és 14. havi juttatást.)
|A 2026-ban várható juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően
|Nyugdíj összege 2025. decemberben
|Januári emelés összege (3,6%)
|Nyugdíj összege 2026. januárban
|Várható kifizetés 2026. februárban
|100 000 Ft
|3 600 Ft
|103 600 Ft
|233 100 Ft
|125 000 Ft
|4 500 Ft
|129 500 Ft
|291 375 Ft
|150 000 Ft
|5 400 Ft
|155 400 Ft
|349 650 Ft
|175 000 Ft
|6 300 Ft
|181 300 Ft
|407 925 Ft
|200 000 Ft
|7 200 Ft
|207 200 Ft
|466 200 Ft
|225 000 Ft
|8 100 Ft
|233 100 Ft
|524 475 Ft
|250 000 Ft
|9 000 Ft
|259 000 Ft
|582 750 Ft
|275 000 Ft
|9 900 Ft
|284 900 Ft
|641 025 Ft
|300 000 Ft
|10 800 Ft
|310 800 Ft
|699 300 Ft
|325 000 Ft
|11 700 Ft
|336 700 Ft
|757 575 Ft
|350 000 Ft
|12 600 Ft
|362 600 Ft
|815 850 Ft
|375 000 Ft
|13 500 Ft
|388 500 Ft
|874 125 Ft
|400 000 Ft
|14 400 Ft
|414 400 Ft
|932 400 Ft
|425 000 Ft
|15 300 Ft
|440 300 Ft
|990 675 Ft
|450 000 Ft
|16 200 Ft
|466 200 Ft
|1 048 950 Ft
|475 000 Ft
|17 100 Ft
|492 100 Ft
|1 107 225 Ft
|500 000 Ft
|18 000 Ft
|518 000 Ft
|1 165 500 Ft
|Forrás: Portfolio-számítás
Megjegyzendő, hogy amennyiben a 3,6%-os nyugdíjemelés nem fedezné maradéktalanul a 2026-os éves átlagos inflációt, akkor 2026 novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre kerülhet sor, amint történt az 2025-ben is.
A mostani várakozások szerint azonban jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6%-nál az idei infláció:
a Magyar Nemzeti Bank a 2025 decemberében közzétett jelentésében 3,2%-os inflációt prognosztizált erre az évre, a Portfolio által megkérdezett piaci elemzők pedig ma reggel 3,5%-os inflációs várakozást fogalmaztak meg 2026-ra vonatkozóan.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint 2025 első 11 hónapjában, azaz januártól november végéig a 13. havi juttatással együtt összesen 6733,8 milliárd forintot költött az állam nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
