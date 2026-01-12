Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?

Hárommilliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényt Magyarország szerdán, melyekre több mint 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett. Vagyis első ránézésre jó üzletet kötöttünk, ugyanakkor a lengyelek másnap lényegesen alacsonyabb hozam mellett tudtak hasonló papírokat értékesíteni. Ha Magyarország kockázati megítéléséhez mérjük a papírok hozamfelárát, akkor jobban sikerült a mostani kibocsátás, mint egy évvel ezelőtt. A régióban a lengyelek ugyanakkor ebben a tekintetben is hagyományosan olcsóbban adósodnak el nálunk, míg a románok részben az elmúlt egy év piaci feszültsége miatt lényegesen nagyobb felárat kénytelenek fizetni.

Újabb sikeres devizakötvény-kibocsátás

Szerda reggel közölte a Reuters, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) megkezdte egy eurókötvény kibocsátását, majd a nap végére a részletek is kiderültek. Eszerint összesen 3 milliárd euró (mintegy 1155 milliárd forint) értékben adott el 7 és 12 éves állampapírokat az adósságkezelő, a hosszabb kötvény ráadásul úgynevezett zöld állampapír, az abból befolyó pénz a költségvetés energiahatékonysági céljaira kerül felhasználásra.

A kötvények árazását hagyományosan az úgynevezett midswap kamathoz viszonyítva érdemes vizsgálni. Ez egy (kamatcsere ügyletekből származó) piaci referenciakamat, amit összevetve az állampapírok kamatával megkaphatjuk, hogy milyen kockázati felár rakódott még rá az azonos devizában (jelen esetben euróban) kibocsátott állampapírokra. A 7 éves kötvény esetében 160 bázisponttal, míg a 12 éves esetében 195 bázisponttal kellett ennél magasabb hozamot fizetnie Magyarországnak. Ez a gyakorlatban 4,25%-os, illetve 4,875%-os éves kupont jelent a két kötvény esetében. Ez alacsonyabb a forintban denominált kötvények hozamánál, hiszen a másodpiaci referenciahozam jelenleg öt évre 6,36%, tíz évre pedig 6,71%. A különbséget az árfolyam-kockázat jelenti, hiszen a külföldi befektetőnek a befektetés ideje alatt forintkitettsége keletkezik. Vagyis a devizakibocsátás azért olcsóbb, mert az árfolyamkockázat megfordul: ebben az esetben az eurókitettség miatt a magyar államnak keletkezik árfolyamkockázata. (Ezt láthatjuk például az államadósság alakulásában: amikor a forintárfolyam ingadozik, akkor a 30% feletti devizaadósság súly mellett az államadósságráta is változik). A lakossági befektetőknek ugyanakkor most euróban 2,05%-os hozamot kínál az EMÁP, annál

lényegesen gálánsabb az állam az intézményi befektetőkkel.

Miért van szükség egyáltalán devizakötvényekre? Egyrészt az állam ezzel szélesíteni tudja a befektetői bázisát, hiszen ezeket a papírokat jellemzően olyan nagy intézményi szereplők veszik meg, akik a forintpiacon nincsenek jelen. Ráadásul a zöld kötvények erre rátesznek még egy lapáttal, hiszen azokkal direkt olyan befektetői kört céloz meg az ÁKK, akik ESG-fókuszú alapokat kezelnek. Ráadásul ezen a piacon lehet gyorsan, nagy mennyiségű forrást bevonni, hiszen a forintkötvények egész évre tervezett kibocsátása 4500 milliárd forint, aminek most a negyedét egy nap alatt kibocsátotta az ÁKK.

De akkor miért nem csak devizában adósodunk el? Ha ennyi előnye van a devizaadósságnak (olcsóbb, nagyobb mennyiségű forrást lehet bevonni), akkor logikus kérdés lehet, hogy miért nem csak devizában bocsát ki állampapírt Magyarország. Elsősorban azért, mert a devizaadósság túl magas részaránya fontos sérülékenységi tényező a befektetők szemében, hiszen ahogy fent emíltettük, ezzel az állam folyamatosan futja az árfolyamkockázatot. Magyarországon most 30% körül van a devizaadósság részaránya, a mostani tranzakció után minden bizonnyal átlépi ezt. Az ÁKK tavaly decemberben jelentette be, hogy lazít az eddigi benchmarkon, és a 30 százalékos határon felül 3 százalékpontos tűréshatárt is elfogadhatónak tart. A mostani kibocsátás befektetői tájékoztatójában azt írják, hogy a 2026-ra tervezett mintegy 6,5 milliárd eurós nettó devizakibocsátás mellett

az év végére 31,2%-ra emelkedhet a devizaadósság aránya.

Ez pedig azt jelenti, hogy minden egy százaléknyi esetleges forintgyengülés automatikusan 0,3 százalékponttal emeli a GDP-arányos adósságrátát minden más feltétel változatlansága esetén. Éppen ezért tartja kockázatosnak a piac azt, ha egy ország túl sok devizaadóssággal rendelkezik.

A devizában történő eladósodás választásáról ideális esetben a fenti pró és kontra tényezők számbavételével dönt a gazdaságpolitika. Ugyanakkor ezek nem fix tényezők, az aktuális gazdasági helyzet függvényében változnak. Például ha egy kis ország sok új forrásra van rászorulva (mondjuk mert évente 5000 milliárd forint friss finanszírozásra van igénye), akkor egyre inkább beleütközik a kis hazai tőkepiac jelentette korlátokba, és devizaadósság felvételére kényszerül. (A szakirodalom ezt hívja "original sin" jelenségnek.)

Akkor most olcsó vagy drága a magyar devizakötvény?

Ahhoz, hogy a kérdést meg tudjuk válaszolni, több viszonyítási alapot érdemes kijelölni, egyrészt a korábbi hasonló állampapírokhoz, másrészt a régiós országok hasonló kibocsátásaihoz érdemes viszonyítani a hozamokat.

Magyarország legutóbb éppen egy éve, 2025 januárjában adott el hasonló összegben, 2,5 milliárd euró értékben eurókötvényeket, akkor 10 és 15 éves futamidő mellett. Egy éve a hozam 4,5%, illetve 4,9% volt, ennél most a rövidebb papír 4,3%-os éves hozama valamivel alacsonyabb, bár a futamidő is rövidebb három évvel. A hosszabb papíroknál ugyanúgy 4,875% lett a hozam, mint egy éve, viszont ott is három évvel rövidebb a most kibocsátott kötvény.

A nemzetközi összehasonlításhoz most kapóra jön, hogy egy nappal a magyar tranzakció után csütörtökön Lengyelország is eurókötvényekkel lépett a piacra. Ők összesen 3,25 milliárd euró értékben adtak el 5 és 10 éves papírokat, melyekre a túljegyzés kisebb volt, mint a magyarokra, nagyjából 7 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők. A hozam ugyanakkor öt évre csak 2,96% volt, tíz évre pedig 3,76%-ot kell fizetniük, vagyis

lényegesen, mintegy 100-150 bázisponttal olcsóbban adósodtak el, mint Magyarország.

Ez persze nem meglepő, hiszen a lengyelek piaci megítélése hagyományosan jobb, mint a magyar, a hitelminősítői besorolásuk is több fokozattal magasabban van, elsősorban az alacsonyabb GDP-arányos adósságuk miatt.

Régiós országok eurókötvény-kibocsátásai 2025 eleje óta Ország Dátum Futamidő Összeg (euró) Hozamfelár midswap felett Kupon Hozam 5 éves CDS feletti felár* Lengyelország 2026.01.08 5 év 2 milliárd 43 bp 2,88% 2,96% -16 bp Lengyelország 2026.01.08 10 év 1,25 milliárd 83 bp 3,63% 3,74% 24 bp Magyarország 2026.01.07 7 év 2 milliárd 160 bp 4,25% 4,29% 51 bp Magyarország 2026.01.07 12 év 1 milliárd 195 bp 4,88% 4,93% 86 bp Lengyelország 2025.06.30 7 év 1,75 milliárd 75 bp 3,13% 3,18% 5 bp Lengyelország 2025.06.30 12 év 1,25 milliárd 120 bp 3,88% 3,90% 50 bp Románia 2025.04.02 7 év 2,35 milliárd 335 bp 5,88% 5,92% 139 bp Románia 2025.04.02 14 év 2 milliárd 400 bp 6,75% 6,88% 204 bp Románia 2025.02.10 5 év 1,6 milliárd 305 bp 5,25% 5,29% 124 bp Románia 2025.02.10 10 év 1,4 milliárd 400 bp 6,25% 6,34% 219 bp Magyarország 2025.01.07 10 év 1,5 milliárd 205 bp 4,50% 4,51% 82 bp Magyarország 2025.01.07 15 év 1 milliárd 235 bp 4,88% 4,89% 112 bp Forrás: Portfolio-gyűjtés * a kibocsátáskor aktuális 5 éves CDS-ből számolva

A régióban Csehország évek óta nem bocsát ki devizakötvényt, megoldja a finanszírozást a belföldi piacon. Romániában tavaly tavasszal komoly piaci feszültség alakult ki az elnökválasztást követően, majd a szükséges költségvetési megszorító intézkedéseket követően igyekeztek egyenesbe hozni a büdzsét. Azonban a pénzügyi gondok miatt jelentős devizafinanszírozásra volt szükségük 2025-ben, amiért komoly árat is kellett fizetni. Februárban és áprilisban összesen majdnem 7,5 milliárd eurót vontak be a piacról, a hozam pedig 5,3-6,9% volt, vagyis lényegesen magasabb a magyarnál is.

Még egy érdekesség, amire a táblázat utolsó oszlopa utal: a devizakötvények árazása hagyományosan úgy történik, hogy az úgynevezett euró midswap felett valamekkora hozamfelárat számolnak, amiből kialakul a papírok kuponja. Megvizsgáltuk, hogy ezek a hozamfelárak hogyan viszonyulnak a leggyakrabban kockázati mutatónak tekintett ötéves CDS-felárhoz a kibocsátás időpontjában.

Látszik, hogy Magyarország esetében a mostani kibocsátásnál 51-86 bázispontos extra hozamot kellett fizetnünk a CDS felett, egy éve ez 82-112 bázispont volt valamivel hosszabb kötvények esetében. Az érdekesség, hogy Lengyelország jelenleg olcsóbban finanszírozza magát, mint ami a CDS-felárból adódna, hiszen a csütörtöki ötéves eurókötvényükre mindössze 43 bázispontos felárat kellett fizetniük 59 bázispontos ötéves CDS-ük mellett. Vagyis

a piac nem csak az alacsonyabb kockázat miatt ítéli meg jobbnak a lengyel papírokat, hanem más tényezők is szerepet játszanak benne.

Románia tavaly összehasonlíthatatlanul magasabb hozamfelárat volt kénytelen fizetni, még a CDS-en felül is 120-220 bázispontot, ami a magas devizaszükségletnek és az átmeneti piaci feszültségnek volt betudható.

Vagyis összességében azt lehet elmondani, hogy a korábbi magyar kibocsátásokkal összehasonlítva hasonló hozam mellett keltek el a magyar eurókötvények, Lengyelország példája azonban azt mutatja, hogy bőven lenne még tér lefelé a hozamokban. A devizafinanszírozásra várhatóan a következő években is szüksége lesz az országnak, meg kell barátkoznunk a 30% feletti aránnyal.

