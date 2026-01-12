  • Megjelenítés
Újabb havazás és ónos eső jön Budapesten: megszólalt Karácsony Gergely
Újabb havazás és ónos eső jön Budapesten: megszólalt Karácsony Gergely

A Budapesti Közművek már készül a várható újabb havazásra és ónos esőre is, folyik a preventív szórás a főútvonalakon - közölte Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

A meteorológiai előrejelzések kedd reggelre újabb havazást valószínűsítenek, de komoly esélye van a vegyes csapadéknak és az ónos esőnek is kedd délutánig

- írta bejegyzésében a főpolgármester.

Felhívta a figyelmet, hogy a várható időjárás mindenkitől fokozott óvatosságot igényel. Továbbra is azt kérik, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, szükség esetén is csak téli gumival felszerelt autóval induljanak útnak.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat.

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról

- mutatott rá.

A főpolgármester közölte: a hétvégén és hétfőn is - az elmúlt időszakhoz hasonlóan - alapvetően a mellékútvonalakat takarítják, valamint egyéb köztisztasági feladataink ellátása mellett végzik a több mint 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület folyamatos kézi, gépi síkosságmentesítését.

Több mint 100 speciális célgép dolgozik, több mint 550 munkavállaló végez napi szinten síkosságmentesítéshez kapcsolódó feladatokat.

Az elmúlt egy hétben a síkosságmentesítést végző járműveink összesen közel 140 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain - írta.

Az időjárás-előrejelzés szerint hétfőn északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, így ott gyenge havazás sem kizárt hétfőn, máshol viszont általában derült, napos idővel indul majd a hét. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég.

Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

