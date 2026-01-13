  • Megjelenítés
Csalódást okozott a jegybanknak a decemberi infláció
Csalódást okozott a jegybanknak a decemberi infláció

A piaci szolgáltatások árdinamikája decemberben emelkedett, az átárazások mértéke a Covid előtti évek átlagát meghaladó volt - állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank a decemberi inflációs adat értékelésekor. Ez azért érdekes, mert Varga Mihály jegybankelnök tegnap arra tett utalást, hogy a kamatdöntéskor kiemelt szempont lesz a szolgáltatások decemberi alakulása. Ez alapján a jegybank nem fog januárban nekiesni a kamatoknak, hanem megvárja az ilyen döntéssel, hogy az év első hónapjainak átárazásai miként alkakulnak.

2025 decemberében a fogyasztói árak éves összevetésben 3,3 százalékkal emelkedtek. A novemberben mért 3,8 százalékhoz képest az éves áremelkedés üteme 0,5 százalékponttal csökkent. A maginfláció 0,3 százalékponttal mérséklődött és 3,8 százalékon alakult. Az indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,6 százalékra csökkent.

A bejövő inflációs adat magasabban alakult a decemberi Inflációs jelentés előrejelzésénél

- állapítja meg a jegybank a havi inflációs adat hagyományos értékelésében.

A novemberihez képest alacsonyabb maginflációt elsősorban a feldolgozott élelmiszerek okozták, amit részben ellensúlyozott a piaci szolgáltatások emelkedő éves árdinamikája. A tartósabb inflációs tendenciákat megragadó, éves bázison számított mutatóink közül a ritkán változó árú termékek inflációja 0,2 százalékponttal 5,2 százalékra csökkent. Ezzel szemben a feldolgozott élelmiszerek nélkül számított maginfláció 4,7 százalékra, az iparcikkek és piaci szolgáltatások együttes, árkorlátozások bevezetéskori árcsökkentő hatása nélkül számított inflációja 5,7 százalékra emelkedett.

A decemberi átárazások mértéke a piaci szolgáltatások és az iparcikkek esetében a 2017-2020. évek átlaga felett, míg az élelmiszerek esetében az alatt alakult.

A jegybank szakértői az értékelésükben megjegyzi, hogy a lakossági inflációs várakozások továbbra is magasabban alakulnak, mint az inflációs cél elérésének időszakában. Ugyanakkor a kiskereskedelmi értékesítési árakra vonatkozó vállalati árvárakozások és a szolgáltatásokra vonatkozó árvárakozások egyaránt mérséklődtek és visszafogott szinteken tartózkodtak decemberben.

