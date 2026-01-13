Itt a friss inflációs adat!

Novemberben a korábbi hónapok 4,3%-os szintjéről 3,8%-ra csökkent az áremelkedés éves üteme, ezzel egy év után került újra 4 százalék alá az éves infláció. Ez abból a szempontból is lényeges fejlemény volt, hogy így az MNB toleranciasávjába csökkent a drágulási ütem, hiszen a jegybank 3 plusz-mínusz 1 százalékos inflációt céloz meg. A friss, 3,3%-os adattal még inkább a 2-4%-os sáv közepe felé közelített a mutató. Az infláció év végén látott mérséklődésének több oka van:
- az üzemanyagárak kedvező alakulása,
- a forint árfolyamának erősödése,
- az élelmiszerár-ciklus fordulása,
- a (bizonyára a gyenge konjunktúrának is köszönhető) visszafogott átárazási kedv,
- a 2024 végi magas bázis, ami a forint akkori gyengülése miatt meginduló áremelkedési hullám eredménye.
A Központi Statisztikai Hivatal decemberi inflációs számaiban is a fenti tényezők érhetők tetten. A havi alapú drágulás mindössze 0,1 százalék volt, erősítve az alacsony átárazási aktivitásról szóló képet. Két fontos termékkörben, az élelmiszerek és az üzemanyagok esetében áresést regisztrált a KSH, itt a világpiaci árak és a forinterő játszották a főszerepet. (A tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2%-kal többe került, mint novemberben, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1%-kal olcsóbb lett.)
Visszafogott volt az áralakulás a ruházkodás esetében, emellett a bázishatás segített a vezetékes gáz és a tartós fogyasztási cikkek éves árindexének csökkenésében.
|Áralakulás (2025. dec., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|-0,2
|2,6
|Szeszes ital, dohány
|0,1
|7,1
|Ruházkodás
|0,3
|1,6
|Tartós fogy. cikk
|0,4
|2,7
|Háztart. energia
|0,9
|8,9
|Egyéb cikk, üzemanyag
|-0,8
|-2,4
|Szolgáltatások
|0,8
|6,8
|Fogyasztói árindex
|0,1
|3,3
|Maginfláció
|0,3
|3,8
|Nyugdíjas infláció
|0,0
|3,3
|Forrás: KSH, Portfolio
A képet vegyesebbé teszi, hogy a szolgáltatásoknál az éves áremelkedési ütem 6,5%-ról 6,8%-ra gyorsult, illetve hogy a tartósabb ármozgásokat megragadó maginflációs mutató még mindig magasabban, 3,8%-on áll. (Igaz, utóbbi szintén csökkent, 4,1%-ról.) A rövid bázisú, évesített maginflációs mutató szintén gyorsult kicsit, de 3% alatt maradt.
A szolgáltatásoknál látott makacsabb áremelkedés azért is érdekes, mert Varga Mihály jegybankelnök egy tegnapi beszédében jelezte, hogy ez az adat az MNB kamatpolitikája szempontjából fontos lehet.
Nem így indult az év
A dezinfláció év végi újraindulása különösen annak fényében kedvező, hogy 2025 egészen másként indult. A különböző ársokkok, adóemelések, forintgyengülés hatására a 2024 végén látott inflációgyorsulás 2025 elején folytatódott, és a már-már árstabilitás közelébe süllyedt mutató 6% közelébe emelkedett. Különösen az élelmiszereknél volt megfigyelhető jelentős drágulás, de az inflációs várakozásokra érzékenyen reagáló szolgáltatások árai is újra nagyobb emelkedésnek indultak.
A kormány márciusban árrésstopot vezetett be, a nagy szolgáltatókat pedig az áremelések elhalasztására ösztönözte. Mivel időközben az árnyomás is szelídült, őszig az inflációs mutató 4,5% körül stabilizálódott. Az év második felében az átárazás intenzitása érezhetően alábbhagyott, havi alapon már alig láttunk áremelkedést. Így november-decemberben (ahogy a 2024-25 fordulóján látott durva árugrás elkezdett kikerülni az egy évre visszatekintő árindexből) az inflációcsökkenés új lendületet tudott venni.
4,4%-os az éves átlagos infláció
2025-ben éves átlagban 4,4 százalékkal volt feljebb a fogyasztói árszint, ezt a számot érdemes majd figyelni a különböző inflációkövető gazdasági faktoroknál, például az inflációkövető lakossági állampapírok esetében. Ez - dacára az árrésstopoknak - magasabb lett a 2024-es 3,7%-nál.
2025 átlagában az élelmiszerek 5,3%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban, így számolva a tojás 20%-os drágulása viszi a prímet. Ennél egyébként nagyobb drágulást csak az ékszereknél látunk (22%). Elsősorban a globális árak alakulására vezethető vissza a csoki, kakaó és kávé 17%-os áremelkedése, ugyanennyivel nőtt az étolaj ára, a gyümölcsöké pedig 15%-kal. A lakosság bizonyára többet költött a hétszeres árú gázból tavaly, erre vezethető vissza, hogy a vezetékes gáz átlagára 14%-kal magasabb volt a 2024-esnél.
Az árrésstop hatálya alá bevont termékek viszont tavaly lényegesen olcsóbbak lettek. A margarin ára például 22%-kal, a tejtermékeké 4%-kal, cukoré és a sertéshúsé 3%-kal esett.
És mi lesz az idén?
Az év elején még erős lesz az utóbbi két hónapban látott hatás, miszerint a 2024-25 fordulóján beesett jelentős ársokk eltűnik az éves inflációs mutatóból. Ezt a hatást fokozza, hogy a választási évben a kormány tartózokodik az év eleji adó- és hatóságiár.emelésektől, valamint továbbra is önmérsékletre készteti a nagy szolgáltatókat (elsősorban a telekommunikációs és pénzügyi szektorban). Emiatt februárra az infláció
További részletek hamarosan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az energiatároló ma már nem extra, hanem sok esetben a túlélés feltétele
Beszámolónk a DimenSim BootCamp eseményről.
Autósok, figyelem! - Itt az ónos eső
Az ország felében havazni fog, a másikban kisüt a nap.
Állampapír-befektetők, figyelem: már a DÁP-pal is használható a WebKincstár és a MobilKincstár
Egyszerűsödik az állampapírosok élete.
Kirobbant a tömeges elégedetlenség Ursula von der Leyen legnagyobb üzlete miatt
Ezrek vonultak a diadalívhez az egyezmény elleni tüntetések miatt.
Megrohamozták a magyar cégek az MFB Pontokat a megemelt kamatmentes hitel miatt
Miután 20-ról 50 millióra emelték a maximális hitelösszeget.
Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben
A válság mélysége már intézményi szinten is konszolidációt és kapacitásleépítést vetít előre.
Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben
A legnagyobb bajt nem az uniós, hanem a tagállami szabályozások jelentik.
Daron Acemoglu: Vége a szabályokon alapuló világrendnek
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.