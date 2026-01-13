  • Megjelenítés
Itt a friss inflációs adat!
Itt a friss inflációs adat!

Portfolio
Tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést. A felemás 2025-ös év után az idén az első hónapok további látványos csökkenést hoznak az árdinamikában, az év második fele már jóval homályosabb.

Novemberben a korábbi hónapok 4,3%-os szintjéről 3,8%-ra csökkent az áremelkedés éves üteme, ezzel egy év után került újra 4 százalék alá az éves infláció. Ez abból a szempontból is lényeges fejlemény volt, hogy így az MNB toleranciasávjába csökkent a drágulási ütem, hiszen a jegybank 3 plusz-mínusz 1 százalékos inflációt céloz meg. A friss, 3,3%-os adattal még inkább a 2-4%-os sáv közepe felé közelített a mutató. Az infláció év végén látott mérséklődésének több oka van:

  • az üzemanyagárak kedvező alakulása,
  • a forint árfolyamának erősödése,
  • az élelmiszerár-ciklus fordulása,
  • a (bizonyára a gyenge konjunktúrának is köszönhető) visszafogott átárazási kedv,
  • a 2024 végi magas bázis, ami a forint akkori gyengülése miatt meginduló áremelkedési hullám eredménye.

A Központi Statisztikai Hivatal decemberi inflációs számaiban is a fenti tényezők érhetők tetten. A havi alapú drágulás mindössze 0,1 százalék volt, erősítve az alacsony átárazási aktivitásról szóló képet. Két fontos termékkörben, az élelmiszerek és az üzemanyagok esetében áresést regisztrált a KSH, itt a világpiaci árak és a forinterő játszották a főszerepet. (A tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2%-kal többe került, mint novemberben, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1%-kal olcsóbb lett.)

Visszafogott volt az áralakulás a ruházkodás esetében, emellett a bázishatás segített a vezetékes gáz és a tartós fogyasztási cikkek éves árindexének csökkenésében.

Áralakulás (2025. dec., százalék)
  havi vált. éves vált.
Élelmiszerek -0,2 2,6
Szeszes ital, dohány 0,1 7,1
Ruházkodás 0,3 1,6
Tartós fogy. cikk 0,4 2,7
Háztart. energia 0,9 8,9
Egyéb cikk, üzemanyag -0,8 -2,4
Szolgáltatások 0,8 6,8
Fogyasztói árindex 0,1 3,3
Maginfláció 0,3 3,8
Nyugdíjas infláció 0,0 3,3
Forrás: KSH, Portfolio    

A képet vegyesebbé teszi, hogy a szolgáltatásoknál az éves áremelkedési ütem 6,5%-ról 6,8%-ra gyorsult, illetve hogy a tartósabb ármozgásokat megragadó maginflációs mutató még mindig magasabban, 3,8%-on áll. (Igaz, utóbbi szintén csökkent, 4,1%-ról.) A rövid bázisú, évesített maginflációs mutató szintén gyorsult kicsit, de 3% alatt maradt.

A szolgáltatásoknál látott makacsabb áremelkedés azért is érdekes, mert Varga Mihály jegybankelnök egy tegnapi beszédében jelezte, hogy ez az adat az MNB kamatpolitikája szempontjából fontos lehet.

Nem így indult az év

A dezinfláció év végi újraindulása különösen annak fényében kedvező, hogy 2025 egészen másként indult. A különböző ársokkok, adóemelések, forintgyengülés hatására a 2024 végén látott inflációgyorsulás 2025 elején folytatódott, és a már-már árstabilitás közelébe süllyedt mutató 6% közelébe emelkedett. Különösen az élelmiszereknél volt megfigyelhető jelentős drágulás, de az inflációs várakozásokra érzékenyen reagáló szolgáltatások árai is újra nagyobb emelkedésnek indultak.

A kormány márciusban árrésstopot vezetett be, a nagy szolgáltatókat pedig az áremelések elhalasztására ösztönözte. Mivel időközben az árnyomás is szelídült, őszig az inflációs mutató 4,5% körül stabilizálódott. Az év második felében az átárazás intenzitása érezhetően alábbhagyott, havi alapon már alig láttunk áremelkedést. Így november-decemberben (ahogy a 2024-25 fordulóján látott durva árugrás elkezdett kikerülni az egy évre visszatekintő árindexből) az inflációcsökkenés új lendületet tudott venni.

4,4%-os az éves átlagos infláció

2025-ben éves átlagban 4,4 százalékkal volt feljebb a fogyasztói árszint, ezt a számot érdemes majd figyelni a különböző inflációkövető gazdasági faktoroknál, például az inflációkövető lakossági állampapírok esetében. Ez - dacára az árrésstopoknak - magasabb lett a 2024-es 3,7%-nál.

2025 átlagában az élelmiszerek 5,3%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban, így számolva a tojás 20%-os drágulása viszi a prímet. Ennél egyébként nagyobb drágulást csak az ékszereknél látunk (22%). Elsősorban a globális árak alakulására vezethető vissza a csoki, kakaó és kávé 17%-os áremelkedése, ugyanennyivel nőtt az étolaj ára, a gyümölcsöké pedig 15%-kal. A lakosság bizonyára többet költött a hétszeres árú gázból tavaly, erre vezethető vissza, hogy a vezetékes gáz átlagára 14%-kal magasabb volt a 2024-esnél.

Az árrésstop hatálya alá bevont termékek viszont tavaly lényegesen olcsóbbak lettek. A margarin ára például 22%-kal, a tejtermékeké 4%-kal, cukoré és a sertéshúsé 3%-kal esett.

És mi lesz az idén?

Az év elején még erős lesz az utóbbi két hónapban látott hatás, miszerint a 2024-25 fordulóján beesett jelentős ársokk eltűnik az éves inflációs mutatóból. Ezt a hatást fokozza, hogy a választási évben a kormány tartózokodik az év eleji adó- és hatóságiár.emelésektől, valamint továbbra is önmérsékletre készteti a nagy szolgáltatókat (elsősorban a telekommunikációs és pénzügyi szektorban). Emiatt februárra az infláció

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images

