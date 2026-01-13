Példátlan lépés: a világ jegybankjai összefogtak az amerikai elnök ellen

A világ vezető jegybankjainak irányítói kedden közös nyilatkozatban álltak ki Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke mellett, miután a Trump-adminisztráció büntetőeljárással fenyegette meg őt.

Powell a Fed washingtoni központjának felújításával kapcsolatos vizsgálat középpontjába került. A jegybankelnök szerint ez csupán "ürügy" arra, hogy

az elnök befolyást szerezzen a kamatdöntések felett.

Az Európai Központi Bank, a Bank of England, a Bank of Canada és további nyolc intézmény vezetője közös állásfoglalásban leszögezte, hogy Powell feddhetetlenül járt el. Hangsúlyozták, hogy a jegybanki függetlenség elengedhetetlen az árstabilitás és a pénzügyi piacok zavartalan működése szempontjából.

Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk a Federal Reserve-t és elnökét, Jerome H. Powellt

– áll a szokatlanul ritka közös nyilatkozatban. "A jegybankok függetlensége az árstabilitás, valamint a pénzügyi és gazdasági stabilitás sarokköve, az általunk szolgált állampolgárok érdekében."

Republikánusok is aggódnak

A nyomozást a pénzügyi világ szereplői, valamint a republikánus párt egyes kulcsfigurái is bírálták. A jegybankárok attól tartanak, hogy a politikai befolyás aláásná a Fed inflációs célkitűzése iránti bizalmat, ami magasabb inflációhoz és globális piaci turbulenciához vezethet.

Mivel az Egyesült Államok a világ meghatározó gazdasága, a magasabb amerikai infláció a pénzügyi piacokon keresztül más országokba is begyűrűzne. Ez megnehezítené más jegybankok számára az árstabilitás fenntartását.

A nyilatkozatot többek között Svédország, Dánia, Svájc, Ausztrália, Dél-Korea, Brazília és Franciaország jegybankjának vezetője, valamint a Nemzetközi Fizetések Bankjának elnöke is aláírta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images