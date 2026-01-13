Távozik az ónos eső, kezdődik a felmelegedés: egyes helyeken már-már tavaszias az idő

Ahogy arról beszámoltunk, kedd reggel több megyére is másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat ónos eső miatt. Az extrém jegesedés Budapestet is érintette, ahol a környező nagyvárosokhoz hasonlóan, átmenetileg lezárták a Liszt Ferenc repülőteret is.

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében közölte, hogy

a csapadékzóna elvonulásával délutánra megszűnt a másodfokú riasztás az országba.

Jelenleg már csak néhány dél-alföldi járásban van érvényben citrom fokozatú riasztás.

Az előrejelzések szerint a csapadékzóna kelet, délkelet felé elhagyja hazánkat, de ónos szitálás, északkeleten hószállingózás néhol ezt követően is előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb a délnyugati országrészben kísérhetik olykor élénk lökések a délies szelet.

Az Időkép cikke szerint azonban az extrém időjárás nem ér véget az ónos eső távozásával. Míg az északkeleti országrészben kedden helyenként -10 Celsius-fok körül alakul a napközbeni csúcshőmérséklet, addig Somogy és Baranya vármegyék térségében már-már tavaszias az idő, akad olyan pont, ahol 8,2 °C-os értékeket mutatnak a műszerek.

A vérnyomás-ingadozás és a fejfájás ilyenkor gyakori vendégek az érzékenyek körében

- írja az időjárási szakportál.

Kép forrása: Időkép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio