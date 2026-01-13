Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben

Az FT a Clepa európai autóipari beszállítói szövetség adataira hivatkozva arról ír, hogy
2024-ben 54 ezer, 2025-ben pedig további 50 ezer elbocsátást jelentettek be a kontinens autóipari beszállítói, vagyis két év alatt meghaladta a százezret a tervezett létszámcsökkentés.
A szervezet főtitkára szerint ilyen mértékű, elhúzódó leépítési hullámra a szektor modern történetében nem volt példa, és a kereslet tartósan a járvány előtti szint alatt maradt, különösen az elektromos autók lassú európai térnyerése miatt.
A cikk konkrét vállalati példákat is hoz: a Magyarországon is jelen lévő német Bosch cég 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be 2030-ig, a Mahle ezer fős leépítésről döntött, míg a Valeo, a Forvia, a Schaeffler és – az itthon szintén érdemi szereplőnek számító – Continental autóipari üzletágai szintén ezres nagyságrendű kapacitáscsökkentést terveznek. Bár ezek a cégek rendelkeznek magyarországi érintettséggel, hazai bontás nincs a tervezett leépítésekről, így nem tudható, hogy mennyire érinti az itteni leányvállalatokat a folyamat.
A vállalatvezetők egy része már nem ciklikus visszaesésről, hanem szerkezeti átalakulásról beszél, amelyben az elektromos átállás, a kínai gyártók árversenye és az amerikai vámintézkedések egyszerre rontják az európai beszállítók jövedelmezőségét.
Az FT értelmezésében a „szoba elefántja” Kína: a technológiailag egyre fejlettebb, de jóval olcsóbb kínai járművek és alkatrészek gyors térnyerése olyan nyomást helyez az európai gyártókra, amelyet sokan már csak politikai védelemmel tartanának kezelhetőnek.
Ennek jegyében az Európai Bizottság „made in Europe” jellegű szabályozást fontolgat, amely minimális európai beszállítói arányt írna elő, bár az autógyártók attól tartanak, hogy ez tovább rontaná versenyképességüket.
A magyar gazdaság szempontjából a folyamat azért különösen érzékeny, mert a feldolgozóiparon belül az autóipar és a beszállítói lánc kiemelkedő súlyt képvisel. Bár a KSH gyorsjelentései nem bontják külön az autóipari létszámot, a nyugat-európai leépítési hullám és a termelési volumenek visszaesése arra utal, hogy a magyarországi beszállítói kör sem maradhat érintetlen, különösen akkor, ha a konszolidáció és a kapacitás-átstrukturálás valóban többéves folyamattá válik Európa-szerte. Elképzelhető, hogy a kedvezőbb bérköltségek miatt a hazai és más kelet-közép-európai szereplőknél nőhet a termelés, de ha a cégek versenyképessége romlik, akkor idővel itthon is visszaesés a foglalkoztatottságban az ágazaban.
Címlapkép forrása: EU
