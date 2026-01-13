  • Megjelenítés
Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben
Gazdaság

Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben

Portfolio
Az európai autóipari beszállítói szektorban két év alatt több mint százezer munkahely megszűnését jelentették be, miközben a kereslet gyenge maradt, a kínai verseny erősödik, és a zöldátállás is feszíti a hagyományos üzleti modelleket. A válság mélysége már intézményi szinten is konszolidációt és kapacitásleépítést vetít előre, amelynek hatásai a közép-kelet-európai, így a magyar iparra is átszűrődhetnek – derül ki a Financial Times cikkéből.

Az FT a Clepa európai autóipari beszállítói szövetség adataira hivatkozva arról ír, hogy

2024-ben 54 ezer, 2025-ben pedig további 50 ezer elbocsátást jelentettek be a kontinens autóipari beszállítói, vagyis két év alatt meghaladta a százezret a tervezett létszámcsökkentés.

A szervezet főtitkára szerint ilyen mértékű, elhúzódó leépítési hullámra a szektor modern történetében nem volt példa, és a kereslet tartósan a járvány előtti szint alatt maradt, különösen az elektromos autók lassú európai térnyerése miatt.

A cikk konkrét vállalati példákat is hoz: a Magyarországon is jelen lévő német Bosch cég 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be 2030-ig, a Mahle ezer fős leépítésről döntött, míg a Valeo, a Forvia, a Schaeffler és – az itthon szintén érdemi szereplőnek számító – Continental autóipari üzletágai szintén ezres nagyságrendű kapacitáscsökkentést terveznek. Bár ezek a cégek rendelkeznek magyarországi érintettséggel, hazai bontás nincs a tervezett leépítésekről, így nem tudható, hogy mennyire érinti az itteni leányvállalatokat a folyamat.

Még több Gazdaság

Daron Acemoglu: Vége a szabályokon alapuló világrendnek

Kiderült, kik dolgozhatnak otthonról Magyarországon

Zsiday Viktor ítéletet mondott a 27 százalékos magyar áfakulcsról

A vállalatvezetők egy része már nem ciklikus visszaesésről, hanem szerkezeti átalakulásról beszél, amelyben az elektromos átállás, a kínai gyártók árversenye és az amerikai vámintézkedések egyszerre rontják az európai beszállítók jövedelmezőségét.

Az FT értelmezésében a „szoba elefántja” Kína: a technológiailag egyre fejlettebb, de jóval olcsóbb kínai járművek és alkatrészek gyors térnyerése olyan nyomást helyez az európai gyártókra, amelyet sokan már csak politikai védelemmel tartanának kezelhetőnek.

Ennek jegyében az Európai Bizottság „made in Europe” jellegű szabályozást fontolgat, amely minimális európai beszállítói arányt írna elő, bár az autógyártók attól tartanak, hogy ez tovább rontaná versenyképességüket.

A magyar gazdaság szempontjából a folyamat azért különösen érzékeny, mert a feldolgozóiparon belül az autóipar és a beszállítói lánc kiemelkedő súlyt képvisel. Bár a KSH gyorsjelentései nem bontják külön az autóipari létszámot, a nyugat-európai leépítési hullám és a termelési volumenek visszaesése arra utal, hogy a magyarországi beszállítói kör sem maradhat érintetlen, különösen akkor, ha a konszolidáció és a kapacitás-átstrukturálás valóban többéves folyamattá válik Európa-szerte. Elképzelhető, hogy a kedvezőbb bérköltségek miatt a hazai és más kelet-közép-európai szereplőknél nőhet a termelés, de ha a cégek versenyképessége romlik, akkor idővel itthon is visszaesés a foglalkoztatottságban az ágazaban.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility