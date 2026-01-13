Tudod, hogy alakult ki az ónos eső?

Elvonulóban van az a melegfront, amely az ország északnyugati és középső területein kiterjedt ónos esőt eredményezett. Felmerül a kérdés: hogyan lehetséges, hogy egy melegfront jégpáncéllal borítja be az utakat, vagy éppen havazást idéz elő?

A jelenség magyarázata a légköri rétegződésben rejlik

Amikor melegfront érkezik a Kárpát-medencébe, a már itt lévő hideg légtömeg - nagyobb sűrűsége miatt - nem távozik el könnyen. Ennek következtében a beáramló melegebb levegő nem kiszorítja, hanem "rásiklik" a felszín közelében megrekedt fagyos légtömegre.

Ez a folyamat sajátos hőmérsékleti rétegződést eredményez a csapadékot adó felhőkben. A felső régióban fagypont alatti hőmérséklet uralkodik, ahol hókristályok képződnek. Ahogy ezek a kristályok süllyednek, egy melegebb, 0 fok feletti légrétegbe jutnak, ahol megolvadnak és esőcseppekké alakulnak.

A felszín közelében azonban gyakran ismét fagypont alatti hőmérsékletű réteg található.

A felszínre érkező csapadék típusát az alsó hideg réteg vastagsága határozza meg. Ha ez a réteg kellően vastag, a vízcseppek még a levegőben visszafagynak, létrehozva a fagyott esőt, amely apró, átlátszó jéggolyókból áll. Amennyiben a hideg réteg túl vékony, a cseppek túlhűlt folyékony állapotban érik el a felszínt, és azonnal ráfagynak a tárgyakra - ez az ónos eső jelensége. Ha pedig a középső meleg réteg hiányzik vagy túl gyenge a hókristályok megolvasztásához, a csapadék végig szilárd halmazállapotú marad, és hó formájában hullik.

A különböző csapadéktípusok kialakulása rendkívül érzékeny a légköri feltételek apró változásaira. A légtömegek találkozási zónájában akár percenként váltakozhatnak a különböző halmazállapotú csapadékformák, ami jelentősen megnehezíti a meteorológiai előrejelzések pontosságát ilyen időjárási helyzetekben.

