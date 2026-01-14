A lehető legrosszabbkor: újabb, váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

A Paksi Atomerőmű honlapján olvasható információk szerint a termeléscsökkenést az okozta, hogy az atomerőmű 4. blokkján reggel negyed 9 után pár perccel az egyik fő-keringtetőszivattyú "az üzemből kiesett", amelyet automatikus védelmi működés követett. A blokkot 73%-os teljesítményszinten stabilizálták, a személyzet dolgozik a hiba okának feltárásán - áll a tájékoztatásban.
Az üzemi esemény hatására az atomerőmű nettó (hálózatba leadott) termelése 1 525 megawatt (MW) alá esett a rendszerirányító MAVIR adatai szerint, mielőtt fokozatosan ismét lassú emelkedésnek indult, és 14 órára elérte a meghibásodás előtti, 1 700 MW körüli értéket.
Az alábbi grafikon a nettó magyar erőművi termelést, importot és rendszerterhelést mutatja. Az ábrán az alsó kék sáv jelzi a Paksi Atomerőmű termelését, pirossal bekarikázva látható az atomerőmű szerdai termeléscsökkenése.
A nukleáris blokkok tehát már a műszaki hibát megelőzően sem 100%-on termeltek, mert egy másik meghibásodás miatt előbb december 29-én 100 MW-tal, majd ugyanezen ok miatt január 1-jén további 150 MW-tal csökkentették a 3. blokk termelését.
A Paksi Atomerőmű névleges villamos teljesítménye 2 026,6 MW, de a blokkok saját fogyasztása és egyéb veszteségek miatt a nettó termelés maximuma valahol 1 950 MW körül van.
Az utóbbi időszakban a fenti eseményeket megelőzően más okok miatt is több alkalommal csökkentették (leterhelték) az atomerőmű működését.
December 16-ától az 1. blokkon egyhetes terven felüli karbantartás kezdődött, amely időtartam alatt az erőmű termelése mintegy 500 MW-tal csökkent. Utóbbi eseményre nem sokkal azt követően került sor, hogy a 3. blokk a szintén 500 MW-os leterheléssel járó egyhónapos főjavítást követően december 15-én visszatért a termelésbe.
November eleje óta az alábbi módon alakul a hazai erőművi termelési mix. Az alsó kék sáv jelzi a Paksi Atomerőmű termelését.
A Paksi Atomerőmű 4 blokkja 1982 és 1987 között állt termelésbe, vagyis jövőre a legfiatalabb blokk is eléri a 40 éves kort. A szovjet technológián alapuló erőmű élettartamát eredetileg 30 évre tervezték, amelyet az Országos Atomenergia Hivatal (OAF) 2012-es döntését követően 20 évvel, 2032-2037-ig meghosszabbítottak, majd egy 2022-es kormányhatározat alapján megkezdődött az üzemidő további 20 évvel, 2052-2057-ig történő meghosszabbítása.
Az atomerőmű sorozatos teljesítménycsökkenésére nem először a téli időszakban került sor, amikor Magyarország villamosenergia-felhasználása éven belül a legmagasabb a fűtési igény megugrása miatt.
Az ország pillanatnyi áramfogyasztását jelző (bruttó) villamosenergia-rendszerterhelés több alkalommal rekordot döntött az elmúlt 1 hétben, és a szerda délelőtti fogyasztási csúcs idején, a 10 óra körüli időszakban is az előző nap felállított 8 182 MW-os történelmi rekord közelében tartózkodott.
Amint az az első ábrán is látszik,
a megemelkedett fogyasztás legnagyobb részét, több mint 40%-át a környező országokból származó áramimport fedezte,
a hazai (döntően - orosz - import energiahordozóval üzemelő) gázerőművek részaránya mintegy 28%, a Paksi Atomerőműé pedig körülbelül 19% volt. Ugyanekkor a naperőművek összesített termelése mindössze az aktuális felhasználás hozzávetőleg 5%-át adta a kedvezőtlen, borús-havas körülmények között, míg a fennmaradó részt zömmel a biomassza-erőművek és a Mátrai Erőmű adta.
Az olcsó paksi atomenergia és a hazai napenergia részleges kiesése nem csak ellátásbiztonsági szempontból kedvezőtlen fejlemény, de az ország energiaszámláját is emeli. Bár Európa nagy részén a magyarországinál magasabb külső hőmérsékleti értékek uralkodnak, a megújuló források máshol is tapasztalható kiesése a piaci villamosenergia-árak emelkedése irányában hat.
A jelentős hazai áramigény és a magas importigény hatására az Európai Unióban jelenleg Magyarországon az egyik legmagasabb a mértékadó villamosenergia-piaci ár. A január 14-ére vonatkozó magyar másnapi piaci (zsinór-) áramár 180 euró fölött, míg például Németországban 120 euró alatt alakult.
Címlapkép forrása: Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook
Tovább csökkentek a lakáshitelkamatok Amerikában, valami megindult a lakáspiacon
A 30 éves futamidejű jelzáloghitelek átlagkamata 6,18 százalékra csökkent.
Baj van a kínai gyártókkal, már az állampárt is lépett
A hatóságok szerint átléptek egy határt.
Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde
Fényes jövő várhat Bulgáriára.
Hegedüs Éva: a bankszektor elmúlt évtizede a digitalizációról szólt, a következő 15 év az AI-ról fog
A bankvezér a bécsi CEE Forum 2026 konferencián tartott keynote speech-et.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Leépítések zajlottak a banknál.
Döbbenetes célokat közölt a Volkswagen támogatását élvező kínai autógyártó
Nagy növekedésre készülnek.
Nem kér a Ryanair Elon Musk nagy dobásából
Nem lesz Starlink szolgáltatás a cég gépein.
A Tiszán teljes hajózási zárlat lépett életbe
Enyhül az idő, de az ónos eső még veszélyt jelenthet.
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?