A lehető legrosszabbkor: újabb, váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

Szerda reggel tovább esett az egyébként is csökkentett üzemmódban működő Paksi Atomerőmű termelése egy újabb műszaki hiba miatt, mielőtt kora délutánig fokozatosan ismét elérte a meghibásodás előtti értéket. Miközben a borús időben a nagyrészt behavazott napelemek termelése is alacsony, a hideg miatt a hazai villamosenergia-rendszer terhelése ismét történelmi rekordszint közelében alakult. A magyarországi áramellátás legnagyobb részét jelentős költségű import fedezi, aránya átmenetileg a 40%-ot is meghaladta az időszak során.

A Paksi Atomerőmű honlapján olvasható információk szerint a termeléscsökkenést az okozta, hogy az atomerőmű 4. blokkján reggel negyed 9 után pár perccel az egyik fő-keringtetőszivattyú "az üzemből kiesett", amelyet automatikus védelmi működés követett. A blokkot 73%-os teljesítményszinten stabilizálták, a személyzet dolgozik a hiba okának feltárásán - áll a tájékoztatásban.

Az üzemi esemény hatására az atomerőmű nettó (hálózatba leadott) termelése 1 525 megawatt (MW) alá esett a rendszerirányító MAVIR adatai szerint, mielőtt fokozatosan ismét lassú emelkedésnek indult, és 14 órára elérte a meghibásodás előtti, 1 700 MW körüli értéket.

Az alábbi grafikon a nettó magyar erőművi termelést, importot és rendszerterhelést mutatja. Az ábrán az alsó kék sáv jelzi a Paksi Atomerőmű termelését, pirossal bekarikázva látható az atomerőmű szerdai termeléscsökkenése.

A nukleáris blokkok tehát már a műszaki hibát megelőzően sem 100%-on termeltek, mert egy másik meghibásodás miatt előbb december 29-én 100 MW-tal, majd ugyanezen ok miatt január 1-jén további 150 MW-tal csökkentették a 3. blokk termelését.

A Paksi Atomerőmű névleges villamos teljesítménye 2 026,6 MW, de a blokkok saját fogyasztása és egyéb veszteségek miatt a nettó termelés maximuma valahol 1 950 MW körül van.

Az utóbbi időszakban a fenti eseményeket megelőzően más okok miatt is több alkalommal csökkentették (leterhelték) az atomerőmű működését.

December 16-ától az 1. blokkon egyhetes terven felüli karbantartás kezdődött, amely időtartam alatt az erőmű termelése mintegy 500 MW-tal csökkent. Utóbbi eseményre nem sokkal azt követően került sor, hogy a 3. blokk a szintén 500 MW-os leterheléssel járó egyhónapos főjavítást követően december 15-én visszatért a termelésbe.

November eleje óta az alábbi módon alakul a hazai erőművi termelési mix. Az alsó kék sáv jelzi a Paksi Atomerőmű termelését.

A Paksi Atomerőmű 4 blokkja 1982 és 1987 között állt termelésbe, vagyis jövőre a legfiatalabb blokk is eléri a 40 éves kort. A szovjet technológián alapuló erőmű élettartamát eredetileg 30 évre tervezték, amelyet az Országos Atomenergia Hivatal (OAF) 2012-es döntését követően 20 évvel, 2032-2037-ig meghosszabbítottak, majd egy 2022-es kormányhatározat alapján megkezdődött az üzemidő további 20 évvel, 2052-2057-ig történő meghosszabbítása.

Az atomerőmű sorozatos teljesítménycsökkenésére nem először a téli időszakban került sor, amikor Magyarország villamosenergia-felhasználása éven belül a legmagasabb a fűtési igény megugrása miatt.

Az ország pillanatnyi áramfogyasztását jelző (bruttó) villamosenergia-rendszerterhelés több alkalommal rekordot döntött az elmúlt 1 hétben, és a szerda délelőtti fogyasztási csúcs idején, a 10 óra körüli időszakban is az előző nap felállított 8 182 MW-os történelmi rekord közelében tartózkodott.

Amint az az első ábrán is látszik,

a megemelkedett fogyasztás legnagyobb részét, több mint 40%-át a környező országokból származó áramimport fedezte,

a hazai (döntően - orosz - import energiahordozóval üzemelő) gázerőművek részaránya mintegy 28%, a Paksi Atomerőműé pedig körülbelül 19% volt. Ugyanekkor a naperőművek összesített termelése mindössze az aktuális felhasználás hozzávetőleg 5%-át adta a kedvezőtlen, borús-havas körülmények között, míg a fennmaradó részt zömmel a biomassza-erőművek és a Mátrai Erőmű adta.

Az olcsó paksi atomenergia és a hazai napenergia részleges kiesése nem csak ellátásbiztonsági szempontból kedvezőtlen fejlemény, de az ország energiaszámláját is emeli. Bár Európa nagy részén a magyarországinál magasabb külső hőmérsékleti értékek uralkodnak, a megújuló források máshol is tapasztalható kiesése a piaci villamosenergia-árak emelkedése irányában hat.

A jelentős hazai áramigény és a magas importigény hatására az Európai Unióban jelenleg Magyarországon az egyik legmagasabb a mértékadó villamosenergia-piaci ár. A január 14-ére vonatkozó magyar másnapi piaci (zsinór-) áramár 180 euró fölött, míg például Németországban 120 euró alatt alakult.

Címlapkép forrása: Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook