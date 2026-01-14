A vöröszóna kapujába került Macron gazdasága

Villeroy de Galhau szerint komolyan kell venni, hogy
5 százalék feletti hiány esetén Franciaország a nemzetközi hitelezők szemében a vörös zónába, vagyis veszélyzónába kerülne.
A jegybankelnök hozzátette, hogy a költségvetés körüli politikai bizonytalanság legalább 0,2 százalékponttal fogja vissza a gazdasági növekedést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az euróövezet második legnagyobb gazdasága továbbra is ellenállónak bizonyul.
A Francia Nemzeti Bank legfrissebb konjunktúrafelmérésére hivatkozva Villeroy de Galhau elmondta, hogy
2025 egészére mindössze 0,9 százalékos növekedést várnak.
A francia törvényhozók tavaly év végéig nem tudták elfogadni a 2026-os költségvetést, ezért átmeneti szükségintézkedésekről kellett dönteniük. A költségvetés felülvizsgálata kedden folytatódott, de több elemző szerint a kormánynak végül az alkotmányba foglalt különleges jogköreit kell majd igénybe vennie, hogy a parlament megkerülésével is el tudja fogadtatni a büdzsét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
